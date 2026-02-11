Những món ăn được du khách Việt yêu thích dịp tết

Theo khảo sát xu hướng du lịch năm 2025 của Booking.com, có tới 58% du khách Việt cho biết họ ưu tiên khám phá những điểm đến mới nhằm trải nghiệm ẩm thực truyền thống đặc trưng của địa phương. Dịp tết này, những món ăn mang ý nghĩa may mắn, sung túc và khởi đầu tốt lành càng được quan tâm, trở thành chìa khóa để du khách cảm nhận trọn vẹn hương vị năm mới ở các nền văn hóa châu Á.

Dương Sóc (Trung Quốc): Cá hấp gừng

Giữa khung cảnh núi đá vôi hùng vĩ và dòng sông Li thơ mộng, mang đến không khí tết đậm chất truyền thống. Trong mâm cơm đầu năm của người dân địa phương, món cá (yu) là thành phần không thể thiếu. Từ "yu" đồng âm với "dư" trong tiếng Trung, tượng trưng cho sự sung túc và tài lộc.

Món cá hấp ở cổ trấn Dương Sóc, Trung Quốc với niềm tin "dư dả" cho cả năm ẢNH: BK

Cá thường được bày nguyên con để thể hiện sự trọn vẹn. Theo phong tục, bữa ăn sẽ để lại một phần cá chưa dùng hết, với niềm tin giữ lại "dư dả" cho cả năm. Dịp tết, du khách có thể thưởng thức cá hấp gừng, hành lá tại các nhà hàng ven sông, hòa mình vào không khí lễ hội với đèn lồng đỏ, múa lân rộn ràng và những chuyến bè tre ngắm cảnh non nước hữu tình.

Jeonju (Hàn Quốc): Canh bánh gạo

Được xem là "thủ đô ẩm thực" của Hàn Quốc, Jeonju trở nên đặc biệt sôi động vào dịp Tết Nguyên đán. Món ăn truyền thống không thể thiếu là tteokguk - canh bánh gạo tượng trưng cho sự trường thọ và một năm mới khởi sắc.

Đến Hàn Quốc ăn canh bánh gạo có ý nghĩa sự trường thọ và một năm mới khởi sắc ẢNH: BK

Những lát bánh gạo hình bầu dục gợi liên tưởng đến đồng tiền cổ, mang theo mong ước phát tài. Ở Jeonju, tteokguk thường được nấu từ nước ninh bò trong, ăn kèm trứng, rong biển và thịt bò theo công thức gia truyền. Bên cạnh ẩm thực, du khách còn có dịp dạo quanh làng Hanok với hàng trăm ngôi nhà gỗ truyền thống, nơi lưu giữ trọn vẹn nếp sinh hoạt và văn hóa ngày tết của người Hàn.

Ipoh (Malaysia): Gỏi cá sống

Tại Ipoh, tết là sự giao thoa sinh động giữa văn hóa Hoa và bản sắc địa phương. Yu sheng - món gỏi cá sống nhiều màu sắc là "linh hồn" của bữa tiệc đầu năm. Trong nghi thức lo hei, mọi người cùng nhau trộn gỏi và tung cao nguyên liệu, vừa làm vừa gửi gắm những lời chúc về giàu có, thành công và hòa thuận.

Yu sheng - món gỏi cá sống nhiều màu sắc là linh hồn của bữa tiệc đầu năm, gửi gắm lời chúc về sự giàu có, hòa thuận ẢNH: BK

Mỗi thành phần trong món ăn đều mang ý nghĩa riêng, từ rau củ tượng trưng cho sự phát triển đến nước sốt ngọt đại diện cho cuộc sống êm ấm. Sau bữa tiệc lo hei, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá Ipoh qua các khu chợ đêm sôi động, khu phố cổ mang dấu ấn kiến trúc Anh hay những ngôi chùa nằm trong hang đá vôi độc đáo.

Huế (Việt Nam): Bánh chưng và nếp nhà ngày tết

Ở Huế, tết gắn liền với nếp nhà, nghi thức cung đình và những món ăn truyền thống mang đậm triết lý Á Đông. Bánh chưng được gói từ gạo nếp, đậu xanh và thịt heo là biểu tượng của sự sung túc và lòng tri ân tổ tiên. Hình vuông của bánh chưng tượng trưng cho đất, kết hợp với bánh dày hình tròn đại diện cho trời, thể hiện quan niệm "trời tròn, đất vuông" của người Việt.

Du khách tận hưởng không khí tết khi chuẩn bị bánh chưng, đi chùa đầu năm, dạo chợ hoa và tham quan Kinh thành Huế ẢNH: BK

Du khách đến Huế dịp tết có thể hòa mình vào không khí chuẩn bị bánh chưng, đi chùa đầu năm, dạo chợ hoa và tham quan kinh thành Huế - di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Những trải nghiệm này giúp người đi xa cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa tết Việt.

Đài Bắc (Đài Loan): Bánh chẻo và sợi mì trường thọ

Tại Đài Bắc, không khí tết lan tỏa từ những khu chợ truyền thống đến các bữa tiệc đoàn viên. Bánh chẻo (jiaozi) với hình dáng giống thỏi vàng cổ được tin là mang lại tài lộc, càng ăn nhiều càng gặp may. Bên cạnh đó, mì chân giò với sợi mì dài không bị cắt ngắn tượng trưng cho sức khỏe và tuổi thọ bền lâu.

Bánh chẻo (jiaozi) với hình dáng giống thỏi vàng cổ được tin là mang lại tài lộc, càng ăn nhiều càng may mắn ẢNH: BK

Du khách có thể cảm nhận rõ sắc xuân tại phố Địch Hóa, trở thành chợ tết nhộn nhịp với đủ loại đặc sản, bánh mứt và hương thơm của những công thức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.