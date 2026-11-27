Dày đặc sản phẩm thiết kế bằng AI

Từ những tấm biển quảng cáo trên đường phố đến hình ảnh giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, hình ảnh do AI tạo ra xuất hiện ngày càng dày đặc. Với khả năng tạo hình nhanh chóng, đa dạng và chi phí thấp, AI giúp các sản phẩm truyền thông được sản xuất với tốc độ chưa từng có.

Tuy nhiên, sự xuất hiện ồ ạt của những hình ảnh này cũng khiến công chúng có cảm giác "bội thực", đồng thời đặt ra câu hỏi về tương lai của những người làm nghề thiết kế.

Những biển quảng cáo do AI tạo ra đang xuất hiện ngày càng dày đặc ảnh: yến thi

Nghệ nhân thư pháp quốc gia Đỗ Nhật Thịnh nhận định AI đang tạo ra thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực sáng tạo hình ảnh. Những công đoạn như minh họa thương mại, thiết kế nhân vật, hình nền, bìa sách, truyện tranh, banner, tờ rơi hay hình ảnh quảng cáo đều có thể được AI hỗ trợ. "Doanh nghiệp có thể ứng dụng AI để thay thế công đoạn sơ khai nhằm tối ưu ngân sách; sử dụng công cụ tự động để thực hiện những thao tác lặp đi lặp lại, từ đó loại bỏ một số công đoạn vốn trước đây cần đến nhiều nhân sự thực hiện", nghệ nhân chia sẻ.

Thạc sĩ, họa sĩ Huỳnh Tuấn Huynh, giảng viên ngành digital art, Khoa Truyền thông - Thiết kế, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), cũng chỉ ra AI có thể hỗ trợ hàng loạt công việc như nghiên cứu hình ảnh tham khảo, phát triển ý tưởng, xây dựng bố cục, tạo hình nhân vật, xử lý hình ảnh, tạo hiệu ứng, hỗ trợ sản xuất các phiên bản thiết kế khác nhau... AI còn có thể hỗ trợ tạo chuyển động, video và công nghệ hình ảnh tương tác.

Anh Phạm Ngọc Hải, người có 6 năm làm thiết kế đồ họa, từng thực hiện dự án cho các thương hiệu lớn, cho biết AI tác động rõ hơn đến những công việc thiết kế đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu chuyên môn. Những ai có nhu cầu cơ bản có thể dùng AI để tạo hình ảnh thay vì thuê người thiết kế. "Thực tế, những sản phẩm thiết kế chuyên nghiệp như poster, brochure hay bảng hiệu có thể tốn đến hàng triệu, chục triệu đồng. Nhưng nếu khách hàng chỉ có ngân sách khoảng 200.000 - 300.000 đồng thì có thể lựa chọn AI để tạo ra sản phẩm nhanh chóng", anh Hải nói thêm.

Họa sĩ minh họa, nhân sự thiết kế đồ họa hay sáng tạo mới ra trường, áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn vì AI ẢNH: T.H

Người mới vào nghề chịu sức ép lớn

Anh Phạm Ngọc Hải cho biết nhiều đồng nghiệp, nhất là người mới vào nghề, đã phải chuyển sang công việc khác. Theo anh, một phần trong số đó chưa vững chuyên môn nên khi AI xuất hiện và tạo thêm sức ép cạnh tranh, họ không thể trụ với nghề. "Người mới vào nghề, chưa vững khả năng đánh giá và chọn lọc sản phẩm có thể dễ choáng ngợp trước những hình ảnh AI tạo ra, từ đó cảm thấy công việc của mình bị đe dọa. Những người đã có kinh nghiệm, năng lực tương đối vững thường ít lo ngại hơn vì họ có thể đảm bảo các yêu cầu thiết kế phức tạp, chuyên biệt", anh Hải nói.

Về các lĩnh vực chịu ảnh hưởng của AI, nghệ nhân Đỗ Nhật Thịnh chia thành 3 nhóm: minh họa, minh họa thương mại và thiết kế nhân vật; quảng cáo và thiết kế đồ họa ứng dụng; vẽ tranh sáng tác và mỹ thuật ứng dụng. Theo thạc sĩ Huynh, những lĩnh vực này có đặc điểm chung là thường xuyên phải tạo ra số lượng lớn hình ảnh và AI có thể hỗ trợ rất tốt trong việc phát triển ý tưởng, tạo hình ảnh minh họa, thiết kế poster, hình ảnh quảng cáo, phác thảo nhân vật, xây dựng bối cảnh...

Cũng theo thạc sĩ Huynh, những vị trí có nguy cơ bị thu hẹp cơ hội trước tiên là các công việc mang tính sản xuất hình ảnh đơn giản, ít đòi hỏi tư duy sáng tạo độc lập, chẳng hạn như minh họa theo mẫu, thiết kế banner quảng cáo cơ bản, xử lý hình ảnh sản phẩm, tạo hình ảnh nền, chỉnh sửa hình ảnh và triển khai các ấn phẩm truyền thông có cấu trúc lặp lại. "Đối với họa sĩ minh họa, nhân sự thiết kế đồ họa hay sáng tạo mới ra trường, áp lực cạnh tranh sẽ lớn hơn vì doanh nghiệp có thể sử dụng AI để tạo ra nhiều phương án hình ảnh với chi phí và thời gian thấp hơn", chuyên gia này nói.

Ngô Minh Hoàng, sinh viên (SV) đang theo học Khoa Truyền thông - Thiết kế tại HUTECH, cũng bày tỏ lo ngại vì cho rằng AI đang làm thay đổi đáng kể tốc độ sản xuất, chi phí và yêu cầu nhân lực trong ngành sáng tạo. Theo Hoàng, những công việc mang tính lặp lại hoặc sản xuất hình ảnh cơ bản đang chịu áp lực cạnh tranh lớn khi tốc độ AI quá nhanh.

Người học phải làm chủ AI và kiến thức nền tảng

Trước sức ép từ AI, các cơ sở đào tạo không chỉ đưa thêm công cụ mới vào chương trình mà còn phải giúp người học củng cố những năng lực mà công nghệ khó thay thế.

Chương trình đào tạo cần kết hợp kiến thức mỹ thuật nền tảng với tư duy thiết kế số ẢNH: T.H

TS Trần Mạnh Thành, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Bách Việt, cho biết AI phát triển không đồng nghĩa với việc ngành thiết kế đồ họa sẽ mất cơ hội việc làm. Thay vì né tránh, SV cần tìm hiểu, sử dụng và từng bước làm chủ AI.

TS Thành cho rằng cần nhìn nhận mục tiêu đào tạo ở từng trình độ. Với chương trình đại học, thiết kế thường chú trọng hơn đến khả năng sáng tạo ý tưởng. Trong khi đó, đào tạo cao đẳng tập trung nhiều vào khả năng ứng dụng kiến thức, công nghệ để triển khai ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. SV cần biết sử dụng công cụ, trong đó có AI, để thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu.

Nghệ nhân Đỗ Nhật Thịnh nhấn mạnh người học cần nắm vững kiến thức nền tảng vì nền tảng kỹ thuật cốt lõi vẫn là điều quan trọng nhất. "Khi có nền tảng cơ bản tốt, người làm sáng tạo mới có thể điều khiển và định hướng AI. Công cụ có thể thay đổi từng ngày, công nghệ cũng liên tục phát triển, nhưng những kiến thức về bố cục, hòa sắc, đường nét, tư duy tạo hình, lịch sử nghệ thuật và cảm quan thẩm mỹ chính là gốc rễ vững chắc", nghệ nhân phân tích.

Nghệ nhân Đỗ Nhật Thịnh cũng khuyên thay vì đứng ngoài "cuộc chơi" thì hãy biến AI thành trợ lý đắc lực, học cách sử dụng prompt, cập nhật những công nghệ mới và nâng cao hiệu suất làm việc.

Theo họa sĩ Tuấn Huynh, các trường có thể tích hợp AI vào những học phần như thiết kế đồ họa, mỹ thuật số, minh họa, thiết kế nhân vật, thiết kế truyền thông hay thiết kế thời trang. Tuy nhiên, việc giảng dạy không nên chỉ dừng ở hướng dẫn sử dụng phần mềm hoặc viết câu lệnh. Chương trình cần kết hợp kiến thức mỹ thuật nền tảng với tư duy thiết kế số, đồng thời trang bị cho SV hiểu biết về bản quyền hình ảnh, đạo đức nghề nghiệp và khả năng đánh giá sản phẩm có sự hỗ trợ của AI.

Sau khi tham gia các dự án thiết kế và truyền thông, Hoàng nhận thấy khách hàng không chỉ cần người biết sử dụng phần mềm để tạo hình ảnh mà còn cần người thiết kế hiểu yêu cầu, phát triển ý tưởng và triển khai sản phẩm đúng mục tiêu. Hoàng cho rằng trải nghiệm làm việc thực tế, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và hiểu yêu cầu khách hàng cũng là những lợi thế cần tích lũy. Bởi biết sử dụng AI là một chuyện, nhưng biết dùng công cụ đó để tạo ra sản phẩm có giá trị thực tế lại là chuyện khác.

AI chưa thể thay thế chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân Nghệ nhân Đỗ Nhật Thịnh nhìn nhận AI có thể tạo ra sản phẩm nhanh, đáp ứng yêu cầu về số lượng và chi phí, nhưng chưa thể thay thế chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân. Những tác phẩm có tính độc bản, chiều sâu vẫn cần vai trò của nghệ sĩ. Cùng quan điểm, họa sĩ Huỳnh Tuấn Huynh cho rằng AI có thể hỗ trợ người làm nghệ thuật nhiều khâu nhưng con người vẫn là chủ thể quyết định ý tưởng, định hướng sáng tạo, cảm nhận thẩm mỹ và cách lựa chọn chất liệu. Tương tự, theo anh Phạm Ngọc Hải: "AI thường tạo ra hình ảnh dựa trên những xu hướng thị giác phổ biến, chưa chắc đáp ứng chính xác yêu cầu của từng dự án. Với những thương hiệu lớn, các tiêu chuẩn về màu sắc, bố cục và nhận diện có thể rất riêng nên người thiết kế vẫn phải trực tiếp thực hiện để bảo đảm đúng yêu cầu".



