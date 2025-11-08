Những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Lý Nhược Đồng

Ngày 7.11, trang HK01 đưa tin Lý Nhược Đồng đã đăng một video mô tả hành trình vượt qua giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời và chia sẻ những phương pháp giúp bản thân gượng dậy sau những nỗi đau.

Hành trình vượt qua nỗi đau của 'Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh'

Được xem là một trong những gương mặt ăn khách nhất của điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 - 1990, đồng thời được khán giả gọi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh", nhưng cuộc sống riêng của Lý Nhược Đồng lại trải qua nhiều đau khổ. Mối tình dài và nhiều tổn thương nhất của cô là với doanh nhân Quách Ứng Tuyền bắt đầu từ năm 1998. Theo yêu cầu của bạn trai, cô rút khỏi làng giải trí, sau đó trở lại và nhận mọi vai diễn có thể để giúp anh này trả nợ khi gặp khó khăn tài chính.

Lý Nhược Đồng trong đoạn video tự quay chia sẻ về giai đoạn đen tối nhất cuộc đời Ảnh: HK01

Tuy nhiên, những hy sinh đó không đổi lại được hạnh phúc. Sau 10 năm bên nhau, Quách Ứng Tuyền nói rằng không có ý định kết hôn. Hai người chia tay năm 2008, để lại cho Lý Nhược Đồng một cú sốc lớn về tinh thần.

Năm 2009, cô rơi vào trầm cảm nặng. Nữ diễn viên mô tả giai đoạn ấy là những ngày tồi tệ nhất cuộc đời, khi bản thân chỉ như một cơ thể vô hồn trôi qua từng ngày: "Chuyện ở trong nhà cả tuần là bình thường. Tôi không đánh răng, không tắm, không chải đầu. Thậm chí tôi không thấy mình bẩn".

Có lần, Lý Nhược Đồng ăn hết hai ổ bánh bông lan bơ nặng hơn 900 gram mà không nhận ra: "Không phải vì ngon. Tôi chỉ nhét chúng vô thức vào miệng đến khi bụng không chịu nổi. Tôi nôn hết và ngồi trước nhà vệ sinh khóc. Ăn, uống, ngủ, thở - tất cả chỉ còn là những hành động sinh học để duy trì sự sống".

Lý Nhược Đồng đã nhờ thể thao, nấu ăn và việc tận hưởng những món ngon để cân bằng lại cảm xúc Ảnh: Instagram carmanlee0816

Lý Nhược Đồng thừa nhận cô từng nhiều lần nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời. Cô đứng rất lâu trên ban công tầng 27 nhìn xuống, cầm dao quá lâu khi cắt trái cây, hoặc lái xe đến nghĩa trang vào ban đêm. Cô mô tả trầm cảm như một "người tình đáng sợ": "Nó bám lấy tôi như một kẻ thân mật. Chúng tôi cãi nhau, im lặng, rồi lại sống chung".

Tình trạng trở nên tệ hơn khi cha cô lâm bệnh nặng và qua đời một năm sau đó. "Tôi thấy mình đầy tội lỗi. Tôi tự trách bản thân vì tất cả. Nhưng rồi tôi nhận ra cha không bao giờ muốn điều đó", mỹ nhân phim Thần điêu đại hiệp nhớ lại.

Nữ diễn viên quyết định chia sẻ câu chuyện của mình vì đã nhận được nhiều lời tâm sự từ những người theo dõi đang gặp vấn đề tinh thần. Cô hy vọng trải nghiệm của mình có thể tiếp thêm sức mạnh cho những ai mang vết thương tâm lý.

Gửi lời nhắn đến những người cảm thấy cô độc, Lý Nhược Đồng cho biết bản thân cô cũng không có nhiều bạn bè và điều đó hoàn toàn bình thường. Cô khuyên mọi người đừng bám víu những người thiếu kiên nhẫn hay không thấu cảm và hãy gọi ngay cho dịch vụ khẩn cấp nếu có suy nghĩ nguy hiểm.

"Khi tôi rơi xuống đáy, tôi ép mình nghĩ về mẹ. Nếu tôi làm điều gì không thể cứu vãn, người yêu thương tôi nhất sẽ không bao giờ vượt qua được. Ý nghĩ đó đã kéo tôi trở lại", cô nói.

Nữ diễn viên mong muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để tiếp thêm sức mạnh cho những ai rơi vào hoàn cảnh tương tự Ảnh: Instagram carmanlee0816

Nữ diễn viên cũng chia sẻ về hành trình hồi phục: dùng thuốc theo chỉ định, tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ, tập thể dục, nấu ăn và tận hưởng những món ngon đều đóng vai trò quan trọng.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô cho biết bước ngoặt lớn đến từ một cuộc trò chuyện tình cờ với Châu Nhuận Phát trên máy bay. Khi cô nói mình muốn rút khỏi showbiz, ông trả lời: "Con người không thể sống mà không làm việc". Ông khuyên cô theo đuổi những điều yêu thích như thể thao và nấu ăn, thậm chí có thể phát triển chúng thành nghề.

"Những lời ấy thức tỉnh tôi", cô nói. Từ đó, Lý Nhược Đồng bắt đầu kết nối lại với cuộc sống: đi bộ đường dài, gặp gỡ gia đình để uống trà, tập luyện thể thao và từng bước thoát khỏi hố sâu cảm xúc.