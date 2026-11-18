Mang tên Niệm Sư Từ hay Tiên Sư Miếu, những công trình này không chỉ lưu giữ ký ức về những người đưa con chữ đến với bao thế hệ học trò mà còn góp phần gìn giữ tinh thần tôn sư trọng đạo trên quê hương Bác Tôn.

Học sinh trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thắp hương tưởng nhớ các thầy cô giáo qua đời được thờ tại Niệm Sư Từ trong trường ẢNH: TRẦN NGỌC

Lưu giữ nghĩa thầy trò

Dưới những tán cây xanh trong khuôn viên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (P.Long Xuyên) là ngôi miếu nhỏ mang tên Niệm Sư Từ. Mái ngói đỏ, bờ nóc trang trí hoa văn rồng mây cùng hàng lan can bao quanh tạo nên vẻ cổ kính, trang nghiêm.

Theo các vị cao niên, trước đây, Long Xuyên thiếu trường lớp, giáo viên (GV) địa phương không đủ đáp ứng nhu cầu dạy học. Nhiều thầy cô từ nơi khác đã đến giảng dạy, gắn bó với vùng đất này. Để tri ân những người đã mang kiến thức đến với bao thế hệ học trò, một số GV và phụ huynh vận động đóng góp xây dựng miếu thờ, đặt tên Niệm Sư Từ. "Niệm" là nhớ, "sư" là thầy, "từ" là miếu, thể hiện ý nghĩa tưởng niệm những nhà giáo từng giảng dạy tại Long Xuyên đã qua đời.

Cô Đồng Thị Anh Thi, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, sinh hoạt truyền thống cho học sinh nhà trường trong khuôn viên Niệm Sư Từ ẢNH: TRẦN NGỌC

Công trình đầu tiên được xây dựng năm 1943 tại góc đường Đinh Tiên Hoàng, tiếp giáp dốc cầu Hoàng Diệu. Miếu rộng khoảng 25 m2, mái ngói hai tầng, nền lát gạch tàu, cửa hướng về phía đông. Năm 1948, Trường trung học Thoại Ngọc Hầu được thành lập với tên gọi ban đầu là Collège de Long Xuyên; đến năm 1952 đổi tên thành Trường trung học Thoại Ngọc Hầu. Ngôi miếu dần trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ GV, học sinh (HS).

Năm 1981, Niệm Sư Từ được tháo dỡ để phục vụ phát triển đô thị. Không muốn nét đẹp truyền thống bị lãng quên, nhiều cựu HS và GV đã vận động, đóng góp xây dựng lại ngôi miếu. Năm 2010, công trình được khánh thành trong khuôn viên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Ngôi miếu mới có mái ngói đỏ hai cấp, bờ nóc trang trí hoa văn rồng mây. Câu đối gắn với công trình ban đầu được phục hồi: "Long môn cửu ngưỡng tri tân học/Xuyên thượng đồng thâm niệm cựu tình". Trên bàn thờ còn có bức hoành phi "Giáo dục thâm ân", nhắc nhớ công ơn sâu nặng của những người làm nghề dạy học.

Công trình Tiên Sư Miếu trong khuôn viên Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa ẢNH: TRẦN NGỌC

Tính đến tháng 10.2026, Niệm Sư Từ là nơi thờ phụng 584 thầy cô giáo đã qua đời, thuộc nhiều cấp học tại khu vực Long Xuyên trước đây. Cô Đồng Thị Anh Thi, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, cho biết nhà trường thường xuyên tổ chức cho HS, GV và cựu HS đến dâng hương, qua đó giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Vào các dịp lễ, trước các kỳ thi và đặc biệt là ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nơi đây trở thành điểm hội tụ của những tấm lòng tri ân thầy cô.

Tiên Sư Miếu bên dòng sông Châu Đốc

Tại P.Châu Đốc, Tiên Sư Miếu cũng là nơi lưu giữ nghĩa tình thầy trò qua nhiều thế hệ. Đầu thập niên 1950, ngành giáo dục Châu Đốc lập bàn thờ tưởng niệm các GV đã qua đời trong khuôn viên Ty Giáo dục. Từ bàn thờ đơn sơ, các nhà giáo địa phương vận động đồng nghiệp đóng góp tiền bạc, công sức xây dựng ngôi miếu riêng. Năm 1960, Tiên Sư Miếu hoàn thành, hướng ra đường Trần Hưng Đạo và sông Châu Đốc.

Trong miếu, các linh vị ghi danh hàng trăm nhà giáo thuộc nhiều thế hệ, nhiều thành phần dân tộc. Sau hơn 40 năm tồn tại, công trình xuống cấp nên vào năm 2002, Tiên Sư Miếu được xây dựng lại trong khuôn viên Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Miếu rộng khoảng 20 m², mái cong hai tầng lợp ngói xanh; các bài vị được làm mới, ghi danh hơn 400 thầy cô đã qua đời.

Công trình Niệm Sư Từ trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn ẢNH: TRẦN NGỌC

Hằng năm, ngày 25 tháng chạp được chọn làm ngày tưởng niệm. Các cựu giáo chức, GV đang công tác và đại diện địa phương cùng tề tựu, dâng hương tưởng nhớ đồng nghiệp đã khuất. Đây cũng là dịp thăm hỏi, sẻ chia và hỗ trợ những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Vào dịp lễ, tết, trước các kỳ thi và những ngày tri ân thầy cô, HS nhiều trường tìm đến miếu dâng hương. Những nén hương thể hiện lòng biết ơn đối với người đã khuất, đồng thời góp phần nuôi dưỡng truyền thống tôn sư trọng đạo trong môi trường học đường.

Ông Lý Văn Nhiên, nguyên Chủ tịch UBND TX.Châu Đốc, tỉnh An Giang (cũ), Trưởng ban Bảo quản Tiên Sư Miếu, cho biết công trình là di sản được nhiều thế hệ nhà giáo chung tay gìn giữ, thể hiện lòng tri ân người đi trước và nhắc nhở thế hệ sau trân trọng nghề dạy học.

11 công trình, chung một đạo lý

Từ 2 công trình lâu đời ở Long Xuyên và Châu Đốc, mô hình xây dựng Niệm Sư Từ tiếp tục được nhân rộng tại các địa phương khác của An Giang. Trong giai đoạn 2011 - 2024, các công trình lần lượt được xây dựng tại Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Thoại Sơn), Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Châu Thành), Trường THCS Bình Long (Châu Phú), Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Tri Tôn), Trường THPT Tịnh Biên (Tịnh Biên), Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn (Chợ Mới), Trường THCS An Phú (An Phú) và Trường THPT Chu Văn An (Phú Tân).

Niệm Sư Từ trong khuôn viên trường Trường THCS An Phú ẢNH: TRẦN NGỌC

Công trình tại Phú Tân là công trình thứ 11, hoàn thành mô hình xây dựng Niệm Sư Từ tại 11 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố của tỉnh An Giang trước khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025. Nhiều công trình được hình thành từ sự đóng góp của GV, cựu HS và các nhà hảo tâm, thể hiện mong muốn gìn giữ ký ức, tri ân những người đã tận tụy dạy dỗ các thế hệ học trò.

Ngày 30.5.2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công nhận kỷ lục Việt Nam cho Sở GD-ĐT tỉnh An Giang (cũ): "Địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành công mô hình mỗi đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố có một công trình Niệm Sư Từ". Sự ghi nhận này đánh dấu nỗ lực của ngành giáo dục An Giang trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của đạo lý tri ân thầy cô.