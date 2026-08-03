Những nhược điểm pin sạc dự phòng người dùng điện thoại nên lưu ý

Hiện nay, các loại pin sạc dự phòng phổ biến có dung lượng từ 5.000 mAh đến 20.000 mAh, với một số loại còn có dung lượng lớn hơn, phù hợp cho việc sạc các thiết bị lớn như laptop. Một số sản phẩm còn hỗ trợ sạc từ tính MagSafe giúp việc sạc iPhone và các thiết bị Android tương thích trở nên dễ dàng hơn.

Có một số lưu ý người dùng cần chú ý khi sử dụng pin sạc dự phòng ẢNH: K. VĂN

Trong những tình huống khẩn cấp, một cục pin sạc dự phòng đầy năng lượng có thể trở thành vật dụng quý giá, cho phép người dùng sạc điện thoại, laptop và các phụ kiện thiết yếu khác. Tuy nhiên, chúng cũng có một số nhược điểm mà người dùng nên chú ý trong quá trình sử dụng.

Tốc độ sạc chậm hơn

Một điều cần nhớ rằng tốc độ sạc của pin dự phòng thường chậm hơn so với bộ sạc tường. Ví dụ, iPhone hiện đại có thể sạc với công suất lên tới 40W, cho phép sạc đầy 50% pin chỉ trong 20 phút, trong khi nhiều pin sạc dự phòng chỉ cung cấp công suất khoảng 18W hoặc 22,5W.

Ngay cả khi trên thị trường có nhiều pin sạc dự phòng từ các thương hiệu uy tín như Anker và Ugreen hỗ trợ Power Delivery giúp cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn, vẫn còn nhiều sản phẩm không hỗ trợ các tiêu chuẩn sạc nhanh này.

Không thể sử dụng mãi mãi

Hầu hết các pin sạc dự phòng sử dụng công nghệ lithium-ion hoặc lithium-polymer cung cấp tuổi thọ khoảng 300 đến 500 chu kỳ sạc. Sau thời gian sử dụng, hiệu suất và hiệu năng của chúng sẽ dần giảm sút. Việc sử dụng pin dự phòng làm bộ sạc chính không mang lại lợi ích lâu dài, đặc biệt khi smartphone cũng đang dần mất dung lượng pin.

Pin sạc dự phòng cũng có "tuổi thọ" giới hạn mà người dùng nên biết ẢNH: K. VĂN

Hơn nữa, người dùng cũng cần nhớ rằng việc sử dụng pin sạc dự phòng có thể gây tổn thất hiệu năng. Một pin dự phòng 10.000 mAh không thể sạc đầy pin điện thoại 5.000 mAh đến hai lần như mong đợi, mà thực tế chỉ khoảng 1,5 lần. Do đó, việc sạc trực tiếp từ ổ điện vẫn là lựa chọn tối ưu hơn.

Pin sạc dự phòng ẩn chứa mối nguy hiểm

Cần lưu ý rằng pin lithium-ion có trong pin sạc dự phòng có thể gây rủi ro nếu bị hư hỏng, đặc biệt là khi nhiệt độ quá cao và đã quá cũ hoặc kém chất lượng. Nhiều cơ quan hàng không, như Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về việc mang theo pin lithium-ion, trong đó FAA giới hạn pin sạc dự phòng không vượt quá 100 Wh và chỉ được phép mang trong hành lý xách tay. Một số hãng hàng không thậm chí cấm sử dụng pin dự phòng để sạc thiết bị trong suốt chuyến bay do nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn.

Đặc biệt, các mẫu pin sạc dự phòng giá rẻ có thể gây hại cho thiết bị nếu không có tính năng điều chỉnh điện áp hoặc bảo vệ quá nhiệt. Người dùng nên chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào như phồng lên, quá nóng hoặc mùi hóa chất lạ để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.