Những nơi ở TP.HCM đang tuyển giáo viên mầm non

Nhiều trường mầm non công lập ở TP.HCM đang tuyển giáo viên, nhân viên NHẬT THỊNH

Tuyển 50 giáo viên làm ở trường công

Hiện Q.4, TP.HCM có nhu cầu tuyển 50 giáo viên mầm non trong các trường công lập. Theo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2023-2024 của UBND Q.4 ban hành hôm 30.11, địa phương này cần tuyển các giáo viên mầm non, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo.

Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện: là công dân Việt Nam; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm phù hợp với thực tế của đơn vị tuyển dụng nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Người dự tuyển cần nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 (mẫu đăng tải trên trang web của Phòng GD-ĐT Q.4); phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu của phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai.

Cô giáo mầm non dạy dỗ, chăm sóc trẻ em NHẬT THỊNH

Tuyển 31 giáo viên mầm non làm việc ở H.Bình Chánh

Phòng GD-ĐT H.Bình Chánh cũng đang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2023-2024. Khối mầm non, H.Bình Chánh cần tuyển 31 giáo viên; 8 nhân viên gồm 4 kế toán, 4 văn thư.

Ứng viên đăng ký dự tuyển cần nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng GD-ĐT, H.Bình Chánh (Số 79 đường Tân Túc, thị trấn Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM). Số điện thoại, thông tin yêu cầu hồ sơ dự tuyển và các thông tin chi tiết xem tại trang web chính thức của Phòng GD-ĐT H.Bình Chánh.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên, nhân viên mầm non ở H.Bình Chánh từ ngày 16.12.2023 đến hết ngày 16.1.2024.

Tuyển 17 giáo viên mầm non làm việc ở Q.Bình Tân

Phòng GD-ĐT Q.Bình Tân đã thông báo tuyển dụng viên chức tại các trường công lập trực thuộc UBND Q.Bình Tân năm 2023 (đợt 2).

Trong đó, tuyển 17 giáo viên mầm non, 8 nhân viên làm việc trong trường mầm non.

Trẻ mầm non trong một đơn vị giáo dục công lập ở TP.HCM NHẬT THỊNH

Các trường mầm non tại Q.Bình Tân đang có nhu cầu tuyển dụng là: Trường mầm non Ánh Mai, P.Bình Hưng Hòa; Trường mầm non Bình Trị Đông, P.Bình Trị Đông; Trường mầm non Cẩm Tú, P.Bình Trị Đông A; Trường mầm non Dạ Lý Hương, P.Bình Trị Đông B; Trường mầm non Hoa Đào, P.An Lạc; Trường mầm non Thiết Mộc Lan, P.An Lạc A; Trường mầm non Bình Trị Đông B, P.Bình Trị Đông B; Trường mầm non Hoa Hồng, P.An Lạc; Trường mầm non Hồng Ngọc, P.Tân Tạo; Trường mầm non Trúc Đào, P.Bình Hưng Hòa; Trường mầm non Đỗ Quyên, P.Bình Hưng Hòa; Trường mầm non Tân Tạo A, P.Tân Tạo A.

Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên tới hết ngày 30.12.2023 tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Thông tin chi tiết các đơn vị đăng tải tuyển dụng tại trang web của Phòng GĐ-ĐT Q.Bình Tân.