Những phần việc làm đẹp thành phố, ấm lòng người dân

Gần dân, sát cơ sở

Tại P.Bình Thạnh, Ủy ban MTTQ VN phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường, khu phố 24 và các đơn vị ra mắt mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho người khiếm thị và trẻ em". Mô hình được triển khai tại khu nhà trọ có 27 phòng với 47 người đang sinh sống, trong đó có người khiếm thị, trẻ em và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Việc xây dựng mô hình nhằm phát huy vai trò của chủ nhà trọ, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và người dân trong việc tạo dựng môi trường sống an toàn, văn minh, thân thiện. Ban tổ chức cũng công bố quyết định thành lập Tổ tự quản khu nhà trọ, đồng thời triển khai các nội dung phối hợp trong quản lý cư trú, tuyên truyền pháp luật, vận động người thuê trọ chấp hành các quy định về PCCC, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung và tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

P.Bình Thạnh ra mắt mô hình Khu nhà trọ an toàn cho người khiếm thị và trẻ em Ảnh: Thúy Liễu

Người thuê trọ cũng được tuyên truyền về tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và kỹ năng phòng ngừa. Đây là cách làm gần dân, sát thực tế, nhất là trong bối cảnh nhiều khu nhà trọ tập trung đông lao động nhập cư, người yếu thế, trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn về an toàn, an ninh và điều kiện sống.

Cũng tại P.Bình Thạnh, các cơ sở tôn giáo đồng loạt triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác. Nổi bật là mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" do Ủy ban MTTQ VN phường phối hợp các cơ sở tôn giáo thực hiện. Mô hình hướng đến xây dựng các cơ sở thờ tự thành không gian xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường; tích cực phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, chăm sóc cây xanh và hưởng ứng phong trào "Thành phố muôn sắc hoa".

Tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN phường phối hợp trao tặng 100 cây xanh đến các hộ dân, phật tử và đại diện cơ sở tôn giáo. Song song đó, nhiều cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường ra mắt không gian văn hóa Hồ Chí Minh số "Bình Thạnh - Theo dấu chân Người". Không gian được thiết kế sinh động, kết hợp hình ảnh, tư liệu truyền thống với công nghệ số thông qua mã QR, giúp chức sắc, chức việc, tín đồ và người dân dễ dàng tiếp cận các câu chuyện, tư liệu, tư tưởng của Bác bằng hình thức trực quan, hiện đại.

Lan tỏa nghĩa tình

Không chỉ ở khu vực nội thành, các hoạt động chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác còn được triển khai sâu rộng tại địa bàn xã Cần Giờ. Tối 29.6, tại nhà hát Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Cần Giờ, Hội LHPN TP.HCM phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức chương trình "Phụ nữ VN - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai".

Tại chương trình, các đơn vị đã trao kinh phí 500 triệu đồng nhằm chăm lo trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn kinh phí này, Hội LHPN TP.HCM sẽ triển khai xây dựng 3 căn nhà cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các xã Thạnh An, Bình Khánh và An Thới Đông.

Cùng với đó, chương trình trao tặng công trình "Sân chơi thiếu nhi kết hợp tập luyện thể dục" tại xã Cần Giờ với kinh phí 100 triệu đồng; trao 20 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Hội LHPN TP.HCM cũng trao 100 phần quà đến các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ tại xã Cần Giờ.

Sáng 30.6, tại Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, Hội LHPN TP.HCM tiếp tục phối hợp Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức lễ ra quân thực hiện "Vườn cây Đại đoàn kết", công trình "Thành phố muôn sắc hoa", hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một VN xanh - sạch - đẹp".

Phát biểu tại chương trình, Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Thị Phương Linh nhấn mạnh thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc trồng cây gắn với sự nghiệp "làm cho đất nước càng ngày càng xuân", các cấp Hội Phụ nữ TP.HCM và phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 7 nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường.

Theo bà Linh, công trình "Vườn cây Đại đoàn kết" và "Thành phố muôn sắc hoa" là lời khẳng định tinh thần "vào việc sớm, làm việc ngay" của phụ nữ thành phố và phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 7. Những công trình xanh làm đẹp cảnh quan, còn là nơi kết nối tình cảm, hòa quyện lòng dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng thành phố phát triển.