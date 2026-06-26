TP.HCM: Truy tìm chủ chiếc xe máy liên quan vụ tổ chức sử dụng ma túy

Ngày 26.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" do bị can Lâm Hoàng Duyên cùng đồng phạm thực hiện. Vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 25.6.2025 tại khu vực phường An Hội Đông và phường An Phú Đông (TP.HCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 23.6.2025, đối tượng Đoàn Thủy Chính mua ma túy đá (loại Methamphetamine) với số tiền 200.000 đồng.

Sau đó, Chính điều khiển xe máy hiệu Honda Wave mang biển số 60M2 - 2947 đến đón Lầu Thị Kim Giàu, cùng di chuyển đến phòng trọ của Mai Trọng Cường (địa chỉ 108 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

Tại đây, Chính, Giàu, Cường và Nguyễn Thanh Tùng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khi sử dụng hết, Chính mang bộ dụng cụ và bật lửa vứt bỏ vào sọt rác trong con hẻm gần khu nhà trọ rồi chở Giàu ra về.

Qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định người đứng tên đăng ký chiếc xe máy biển số 60M2 - 2947 nêu trên là ông Nguyễn Xuân Nam (49 tuổi, ở xã Bình An, TP.Đồng Nai). Tuy nhiên, qua công tác xác minh, không có người tên Nguyễn Xuân Nam cư trú tại địa chỉ này nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được nguồn gốc phương tiện.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết với hành vi trên, các bị can Lâm Hoàng Duyên, Đoàn Thủy Chính, Mai Trọng Cường, Nguyễn Thanh Tùng đã bị khởi tố tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến chiếc xe máy hiệu Honda Wave biển số 60M2 - 2947 (số khung: VJL1P53FMH035056; số máy: VHTPCH032HT014721), nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên Phạm Duy Anh qua số điện thoại 0917.522.570 để làm việc và cung cấp thông tin.