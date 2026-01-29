Những phiền toái do Smart TV mang lại

Mặc dù về lý thuyết, smartphone được xem là một bước tiến so với những chiếc TV truyền thống, nhưng thực tế lại cho thấy nhiều nhược điểm đáng lo ngại có trên dòng sản phẩm này. Hiểu được những nhược điểm, người dùng sẽ chủ động hơn trong việc sử dụng Smart TV.

Smart TV không “thông minh” như những gì người dùng nghĩ ẢNH: Chụp màn hình SCMP

Đầu tiên, một trong những vấn đề lớn nhất của Smart TV là phần mềm và phần cứng của chúng không được thiết kế để sử dụng lâu dài. Giống như smartphone, sau một thời gian, các phiên bản hệ điều hành và ứng dụng mới sẽ không còn tương thích khiến Smart TV không nhận được bản cập nhật cần thiết. Nhiều người có thể sẽ chuyển sang sử dụng thiết bị phát trực tuyến như streaming stick hoặc set-top box trước khi chiếc TV đó hoàn toàn lỗi thời, vốn được xem là tiết kiệm hơn so với việc mua một chiếc TV mới.

Smart TV đang trở thành gánh nặng

Không chỉ có vậy, Smart TV cũng gây ra vấn đề quyền riêng tư. Hầu hết Smart TV hiện nay đều thu thập dữ liệu người dùng thông qua các ứng dụng và công nghệ nhận diện nội dung tự động (ACR). Điều đó có nghĩa mọi hành động của người dùng trên TV, từ xem truyền hình cáp đến chơi game, đều có thể bị theo dõi và sử dụng để xây dựng hồ sơ quảng cáo. Mặc dù người dùng có thể tắt chức năng này, tuy nhiên chúng thường được ẩn sau các điều khoản phức tạp trong cài đặt.

Nhiều người dùng cũng không nhận ra rằng họ đang trả tiền cho những tính năng thông minh mà họ không sử dụng. Ngay cả khi mua một chiếc TV mới, nhiều người vẫn sử dụng các thiết bị phát trực tuyến bên ngoài như Apple TV, vì vậy họ không tận dụng được các tính năng thông minh của TV.

Cuối cùng, một vấn đề nghiêm trọng khác là các bản cập nhật có thể làm giảm hiệu suất của TV. Nhiều người đã trải qua tình trạng những sản phẩm ban đầu hấp dẫn dần trở nên kém chất lượng sau khi họ đã "mắc kẹt" với chúng. Ví dụ điển hình là một chiếc TV sau khi cập nhật đã xuất hiện quảng cáo trên màn hình chính khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và quyết định ngắt kết nối thiết bị khỏi internet.

Tóm lại, trước khi quyết định mua một chiếc Smart TV, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng về những rủi ro và hạn chế mà sản phẩm này có thể mang lại để tránh phiền toái sau này.