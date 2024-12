Một tác phẩm ấn tượng khác được gọi tên trong danh sách là The Brutalist của đạo diễn Brady Corbet, có cặp sao Adrien Brody - Felicity Jones đóng chính. The Brutalist là 1 trong những phim hay nhất năm do Viện phim Mỹ bình chọn. Phim có thời lượng 3 tiếng rưỡi, kể về cuộc sống của vợ chồng kiến trúc sư người Do Thái do Adrien Brody thủ vai, phải chạy trốn sang Mỹ sau thảm họa diệt chủng của Đức quốc xã và một lần nữa rơi vào tình thế không mấy êm thấm khi Mỹ trải qua thời điểm hậu thế chiến. Đạo diễn Brady Corbet thắng giải Sư tử bạc hạng mục Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Venice năm nay