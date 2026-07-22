Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc
5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời: Từ sự bảo trợ của Đảng bộ Báo Thanh Niên

Những sinh viên được chắp cánh vào đời

Thanh Đông
Thanh Đông
Những trẻ mồ côi do Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ ngày nào giờ đã vào đại học. Các em đã trưởng thành, sống tử tế và đầy nghị lực.

Người con hiếu thảo

Với Nguyễn Thuận Thiên (sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), đại dịch Covid-19 là một khoảng lặng đau đớn khi người cha trụ cột gia đình ra đi mãi mãi. "Ngày còn ba, gia đình em sống rất êm đềm, vui vẻ. Ba là trụ cột gia đình, cuộc sống cả nhà ổn định và tươi vui. Thế mà...", Thiên bùi ngùi nhớ lại.

Những sinh viên được chắp cánh vào đời- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, lì xì mừng tuổi Nguyễn Thuận Thiên, Nguyễn Phát và trao quà dịp Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: DUY KHANG

Ba mất, gánh nặng cơm áo đổ dồn lên vai mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Kiều. Trước đó, bà Kiều chỉ ở nhà lo cho chồng con. Khi chồng mất, bà chới với. "Trong lúc khó khăn, chao đảo nhất thì chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến với gia đình. Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ cho Thuận Thiên đến năm 18 tuổi, em trai Nguyễn Phát cũng được bảo trợ lâu dài, thiệt, gia đình tôi mừng hết biết", bà Kiều chia sẻ.

Sau khi vào đại học, ngoài giờ đến giảng đường, chàng trai trẻ chọn công việc làm shipper để phụ mẹ lo chi phí sinh hoạt. Số tiền kiếm được dù ít ỏi nhưng là niềm tự hào của cậu con trai hiếu thảo, luôn cố gắng không để mẹ phải lo lắng. "Thương con lắm, ba mất để lại chiếc xe máy, tôi không biết đi, cháu xin đi giao hàng mà tôi cứ lo, lỡ có bề gì hay bị cướp mất chiếc xe thì không biết làm sao. Thiên cũng chịu khó, nói con chỉ giao đồ ăn, không có chở người nên tôi yên tâm", bà Kiều tâm sự.

Những sinh viên được chắp cánh vào đời- Ảnh 2.

Vũ Nguyễn Thành Đạt và em gái

ẢNH: NVCC

Tháng 5.2026, khi kỳ đóng học phí cận kề mà số tiền vượt ngoài khả năng chi trả của hai mẹ con, Thiên lo lắng đến mất ngủ: "Con đã nghĩ đến việc phải bảo lưu, nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Cảm giác lúc đó bế tắc và tuyệt vọng lắm". Giữa thời khắc khó khăn nhất đó, em tâm sự với những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Biết hoàn cảnh của Thiên, ngay lập tức, chúng tôi thông tin đến các nhà bảo trợ để mong có sự giúp đỡ học phí cho em.

Bà Kiều nghẹn ngào nói: "Khi nhận được tin đã có người đóng học phí cho con, tôi mừng lắm. Sự giúp đỡ này đã kịp thời cứu vớt tương lai của con tôi".

Trưởng thành, chững chạc

Đảng bộ Báo Thanh Niên thực hiện bảo trợ với phương châm xem các em như người nhà, là thành viên của đại gia đình của báo. Các chi bộ được phân công đều thường xuyên cử đảng viên đến nhà, lắng nghe tâm tư của các em. Đó là sự "bảo trợ tâm hồn", là sự liên kết giữa những nhà báo, đảng viên với các em nhỏ như những người cha, người mẹ, người bác, người cô.

Vũ Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, ở P.Bình Đông, TP.HCM) từ cậu học trò ít nói, mê ăn mì tôm và thích chơi game ngày nào nay đã trở thành sinh viên ngành ô tô Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ngoài giờ học, Đạt biết lo toan cho bà nội và em gái, đi làm thêm vào ban đêm để có tiền phụ bà ngoại.

Hay như Lưu Tuyết Nghi, người chị cả sớm gạt bỏ ước mơ đại học để học nghề, kiếm tiền lo cho các em, là hiện thân của sự hy sinh. Em của Nghi là Lưu Nhật Hạ vẫn đang được Đảng bộ Báo Thanh Niên tiếp tục bảo trợ, có kết quả học tập tốt.

Với những đảng viên của Đảng bộ Báo Thanh Niên, đó là niềm vui khó đong đếm được khi theo dõi hành trình trưởng thành của các em.

Tin liên quan

Nửa tỉ đồng chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên từ CLB Golf Quảng Ngãi

Nửa tỉ đồng chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên từ CLB Golf Quảng Ngãi

Ngày 25.6.2026, CLB Golf Quảng Ngãi tại TP.HCM đã tổ chức thành công giải Golf đồng đội Ryder Cup Quảng Ngãi lần thứ 5 với chủ đề "Chắp cánh ước mơ vào giảng đường đại học", thu hút hơn 200 vận động viên tham gia, quyên góp được hơn 500 triệu đồng để trao học bổng cho tân sinh viên thông qua chương trình học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên.

Tấm lòng của nhà bảo trợ dành cho trẻ mồ côi dự thi tốt nghiệp THPT

Công ty cổ phần Tasco tiếp tục bảo trợ 3 trẻ mồ côi do Covid-19

Khám phá thêm chủ đề

cùng con đi tiếp cuộc đời 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời Báo Thanh Niên Đảng bộ Báo Thanh Niên trẻ mồ côi Covid-19

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận