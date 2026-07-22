Những sinh viên được chắp cánh vào đời

Người con hiếu thảo

Với Nguyễn Thuận Thiên (sinh viên năm nhất Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM), đại dịch Covid-19 là một khoảng lặng đau đớn khi người cha trụ cột gia đình ra đi mãi mãi. "Ngày còn ba, gia đình em sống rất êm đềm, vui vẻ. Ba là trụ cột gia đình, cuộc sống cả nhà ổn định và tươi vui. Thế mà...", Thiên bùi ngùi nhớ lại.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, lì xì mừng tuổi Nguyễn Thuận Thiên, Nguyễn Phát và trao quà dịp Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: DUY KHANG

Ba mất, gánh nặng cơm áo đổ dồn lên vai mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Kiều. Trước đó, bà Kiều chỉ ở nhà lo cho chồng con. Khi chồng mất, bà chới với. "Trong lúc khó khăn, chao đảo nhất thì chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đến với gia đình. Đảng bộ Báo Thanh Niên nhận bảo trợ cho Thuận Thiên đến năm 18 tuổi, em trai Nguyễn Phát cũng được bảo trợ lâu dài, thiệt, gia đình tôi mừng hết biết", bà Kiều chia sẻ.

Sau khi vào đại học, ngoài giờ đến giảng đường, chàng trai trẻ chọn công việc làm shipper để phụ mẹ lo chi phí sinh hoạt. Số tiền kiếm được dù ít ỏi nhưng là niềm tự hào của cậu con trai hiếu thảo, luôn cố gắng không để mẹ phải lo lắng. "Thương con lắm, ba mất để lại chiếc xe máy, tôi không biết đi, cháu xin đi giao hàng mà tôi cứ lo, lỡ có bề gì hay bị cướp mất chiếc xe thì không biết làm sao. Thiên cũng chịu khó, nói con chỉ giao đồ ăn, không có chở người nên tôi yên tâm", bà Kiều tâm sự.

Vũ Nguyễn Thành Đạt và em gái ẢNH: NVCC

Tháng 5.2026, khi kỳ đóng học phí cận kề mà số tiền vượt ngoài khả năng chi trả của hai mẹ con, Thiên lo lắng đến mất ngủ: "Con đã nghĩ đến việc phải bảo lưu, nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Cảm giác lúc đó bế tắc và tuyệt vọng lắm". Giữa thời khắc khó khăn nhất đó, em tâm sự với những người thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Biết hoàn cảnh của Thiên, ngay lập tức, chúng tôi thông tin đến các nhà bảo trợ để mong có sự giúp đỡ học phí cho em.

Bà Kiều nghẹn ngào nói: "Khi nhận được tin đã có người đóng học phí cho con, tôi mừng lắm. Sự giúp đỡ này đã kịp thời cứu vớt tương lai của con tôi".

Trưởng thành, chững chạc

Đảng bộ Báo Thanh Niên thực hiện bảo trợ với phương châm xem các em như người nhà, là thành viên của đại gia đình của báo. Các chi bộ được phân công đều thường xuyên cử đảng viên đến nhà, lắng nghe tâm tư của các em. Đó là sự "bảo trợ tâm hồn", là sự liên kết giữa những nhà báo, đảng viên với các em nhỏ như những người cha, người mẹ, người bác, người cô.

Vũ Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi, ở P.Bình Đông, TP.HCM) từ cậu học trò ít nói, mê ăn mì tôm và thích chơi game ngày nào nay đã trở thành sinh viên ngành ô tô Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Ngoài giờ học, Đạt biết lo toan cho bà nội và em gái, đi làm thêm vào ban đêm để có tiền phụ bà ngoại.

Hay như Lưu Tuyết Nghi, người chị cả sớm gạt bỏ ước mơ đại học để học nghề, kiếm tiền lo cho các em, là hiện thân của sự hy sinh. Em của Nghi là Lưu Nhật Hạ vẫn đang được Đảng bộ Báo Thanh Niên tiếp tục bảo trợ, có kết quả học tập tốt.

Với những đảng viên của Đảng bộ Báo Thanh Niên, đó là niềm vui khó đong đếm được khi theo dõi hành trình trưởng thành của các em.