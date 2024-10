Những tấm lòng vàng 17.10.2024

Chuyển khoản: Nguyen Thi Thuy Trinh: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Ly Duc Hai: 100.000 đồng; Huynh Vu Thach: 100.000 đồng; Lop 12B12004: 350.000 đồng; Viet Huong: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Dinh Luan: 500.000 đồng; Le Thi Kim Lien: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng;

Giúp bà Lê Thị Ngàn - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Cảnh thương tâm của 4 bà cháu; trên Thanh Niên ngày 24.10.2023):

Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 200.000 đồng; Mai Linh Giang (TP.Quy Nhơn, Bình Định): 450.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; Nguyễn Đình Tấn (249 Thống Nhất, TP.Nha Trang, Khánh Hòa): 3.000.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; cô Huệ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Đạt (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh (Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nguyễn Thanh Bình (62/10 Tân Lập 2, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín: 200.000 đồng; bạn đọc (Q.1, TP.HCM): 2.000.000 đồng; Tiến Hưng-Tiến Đạt (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thục Anh(Quán Hỷ, California): 1.000.000 đồng; chị Nguyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng;

Chuyển khoản: Dang Thi Thu Hoai: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 1.000.000 đồng; Phung Hoang Nguyen: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 40.000 đồng; Ho Quoc The: 300.000 đồng; Le Ngoc Trieu: 1.000.000 đồng; Hoang Van Bang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc: 500.000 đồng; Nguyen Tan Dat: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Le Van Tuyen: 50.000 đồng; Tran Ngo Dan Dung: 300.000 đồng; Dao Duy Binh: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Vo Thi Bich Thuan: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Duc Kham: 500.000 đồng; Huynh Van Khai: 500.000 đồng; Do Huy Khoa: 200.000 đồng; Nguyen Hai Dang: 300.000 đồng; Bui Thi Thanh Chung: 500.000 đồng; Nguyen Hong Son: 1.000.000 đồng; Nguyen Tan Lai: 100.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To - Q.Binh Thanh): 500.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.