Những tấm lòng vàng 9.10.2024

Giúp bà Đông Man Mười - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Mẹ 80 tuổi nhặt ve chai nuôi con tâm thần: "Lo ngày nhắm mắt con sẽ bơ vơ"; trên Thanh Niên Online ngày 7.10.2023):

Giúp chị Nguyễn Thị Liễu - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Người mẹ 4 con bị tai nạn thương tâm; trên Thanh Niên ngày 11.10.2023):

Thân Thị Phi (05 Chương Dương): 500.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 300.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Đình Tấn (249 Thống Nhất, TP.Nha Trang): 3.000.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Nguyễn Mỹ Thanh (Nguyễn Thượng Hiền, P.1, Q.Gò Vấp, TP.HCM): 300.000 đồng; bạn đọc (Q.10, TP.HCM): 200.000 đồng; chị Liễu (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 200.000 đồng; Nguyễn Văn Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.500.000 đồng; gia đình Tú-Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; cô Nhung (Q.11, TP.HCM): 500.000 đồng; (còn tiếp)

