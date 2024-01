Những tấm lòng vàng 24.1.2024

Phạm Thị Tư (106 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, TP.HCM): 600.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 400.000 đồng; bạn đọc (Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Nguyễn Thị Thu Cúc: 200.000 đồng; bạn đọc (Nha Trang, Khánh Hòa): 400.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP. HCM): 300.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Nguyễn Hùng Mạnh: 50.000.000 đồng;



Chuyển khoản: Ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Truc Linh: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Thuy: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Thuy Lieu: 500.000 đồng; Tran Kim: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 200.000 đồng; Tran Thanh Tan: 200.000 đồng; Nguyen Truong An: 40.000 đồng; ban doc: 5.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Xuan Dung (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Vo Thi Cam Nhung: 300.000 đồng; Le Ngoc Thang: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Le To Nga: 200.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc (U82, Vinh Long): 100.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Hoang Trang: 500.000 đồng; Pham Thi Kim Ngan: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Hoai Anh Thu: 100.000 đồng;

Giúp anh Nguyễn Thanh Vinh - Bình Định (nhân vật được đề cập trong bài viết Xót xa hoàn cảnh anh thợ hồ tàn phế vì tai nạn; trên Thanh Niên ngày 30.5.2023):

Thân Thị Phi (05 Chương Dương, TP. Quy Nhơn, Bình Định): 500.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 300.000 đồng; bé Khánh Ngọc (53 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM): 5.000.000 đồng; bạn đọc (Q.5, TP.HCM): 200.000 đồng; (còn tiếp)