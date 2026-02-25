Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 25.2.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
25/02/2026 07:38 GMT+7

Giúp bà Hồ Thị Cúc - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật trên Thanh Niên ngày 20.8.2024):

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3) (Nguyen Hong Anh Ct): 250.000 đồng; Nguyen Long Kien: 500.000 đồng; Tran Thi My Phuong: 200.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; GD Ong Le Quang Duc (Le Moc Hieu Nghia Ct): 1.000.000 đồng; Le Viet Quan: 200.000 đồng; Nguyen Pham Du Hoc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duong Hung: 300.000 đồng; Ho Hoang Khanh: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ngo Minh Thuan: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Nguyen Thi Nghiem: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Le Van Hung: 1.000.000 đồng; Tran Minh Thanh: 300.000 đồng; Huynh Van Khai : 500.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tam-Hau-Thao: 100.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Duong Thi Mai Ha Tram: 500.000 đồng; Vo Hoang Anh: 200.000 đồng; Nguyen Quang Trung: 500.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Do Cam Ha: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Le Thi Ha Hien: 500.000 đồng; Lo Lenh: 500.000 đồng; Ngo Xuan Yen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Duy Linh: 100.000 đồng; Nguyen Thuy Cang: 300.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Duong Van Tai: 200.000 đồng; Trinh Thi Loc: 100.000 đồng; Luu Van Thanh: 200.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Nguyen Trong Hai: 500.000 đồng; Bui Duc Anh: 100.000 đồng; Pham Viet Cuong Hn (Nguyen Thi Huong Ct): 1.000.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thi Giang: 100.000 đồng; Pham Khac Binh: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Van Binh: 2.000.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Quynh Hoa: 300.000 đồng; Pham The Trung: 200.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thach: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Tuong Vi: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Phung: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Huynh Cong Su: 500.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; Quach My Ngoc: 200.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; ban doc (Ben Pha Rach Mieu, Ben Tre): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Diep: 600.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Pho: 200.000 đồng; Nguyen Nhu Hoa: 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thuy: 150.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 150.000 đồng;

Giúp em Ngô Nguyễn Thị Yến Ngọc - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Nữ sinh phụ ngoại bán vé số mong được tiếp tục đến trường trên Thanh Niên ngày 24.8.2024):

Bạn đọc (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Huyện Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; bé Lê Trung Tín (Huyện Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng;

Chuyển khoản: Phan Tran Truong Son: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; La Dac Quang: 200.000 đồng; Tran Trung Thanh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Diem: 500.000 đồng; Nguyen Chien Thang: 2.000.000 đồng; Le To Nga: 200.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Phan Dinh Huy: 500.000 đồng; Le Nguyen Phuong Loan: 200.000 đồng; Nguyen Pham Hieu: 100.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; Nguyen Khac Tuan: 500.000 đồng; Nguyen Huu Giao Tien: 500.000 đồng; Phan Doan Thanh Vy: 500.000 đồng; Ho Dac Minh: 300.000 đồng; Pham Dinh Hiep: 100.000 đồng; Quach My Ngoc: 200.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Truong Tan Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 400.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Pham Dinh Phu: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ha Ngoc Ly: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Nhan: 200.000 đồng; Tran Du Phong: 500.000 đồng; Pham Minh Trung: 1.000.000 đồng; On Thuy Hong: 1.000.000 đồng; Nguyen T Nguyet Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Au Duong Gia Huy: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Vu Ly: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Thao: 50.000 đồng; Dang Thi Thu Ha: 500.000 đồng; Ha Van Khanh: 100.000 đồng; Ha Van Khanh: 400.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Phan Huu: 1.000.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.200.000 đồng; Doan Thi The: 100.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 500.000 đồng; Truong Bao Nhat: 70.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 500.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Chau Thang Tha: 50.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Lam Ngoc An: 300.000 đồng; Truong Thi Ngoc Giau: 150.000 đồng; Duong My Hang: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Manh Trung (Nguyen Manh Khoa Ct): 500.000 đồng; Phan Van Niem Va Tan Thinh: 100.000 đồng; Ho Thanh Liem: 2.500.000 đồng; Chu Tam Khoe Cu Chi (Nguyen Thai Khoe Ct): 1.000.000 đồng; Trong Hai - De Tu Thay Thich Chan Quang: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Huynh Le Viet Tan: 100.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 150.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

