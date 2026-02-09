Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 9.2.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
09/02/2026 04:16 GMT+7

Giúp em Nguyễn Thị Thanh Giang - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô bé nghèo mong ước được đến trường trên Thanh Niên ngày 14.8.2024):

Tôn Nữ Phương Anh (Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Thi Thu Hong (Q.3) (Nguyen Hong Anh Ct): 250.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Phuong Uyen: 80.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Cao Tri: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thien Hai: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; Nguyen Van Hung: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 300.000 đồng; Ngo Quang Manh (123 Ngo Tat To, P.22, Q.Binh Thanh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Co Yen (Thach Yen Trang Ct): 300.000 đồng; Mai Thi Thu Huong: 900.000 đồng; Trinh Ba Cuong: 100.000 đồng; Trinh Thi Thuy Hong: 100.000 đồng; Bui Thanh Tam: 100.000 đồng; Nguyen Thi Nguyet Thanh: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Thai Nguyen: 2.000.000 đồng; Ngo Dich Khang: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Tang Nguyet Anh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8) - Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Co Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 30.000 đồng; Con Chau Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Lam Thi Minh Tu: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 20.000 đồng; Vu Kien Trung: 2.000.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Tran Van Duoc: 500.000 đồng; Ba Thuan Va Ba Que (Ho Hoai Trang Ct): 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.500.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 300.000 đồng; Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tran Trong Hai: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Pham Ha Vinh Phuc: 100.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Duong My Hang: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng;

Giúp ông Nguyễn Thành Trung - TP.Cần Thơ (nhân vật được đề cập trong bài viết Ước mơ của người cha bị suy thận nặng trên Thanh Niên ngày 17.8.2024):

Anh Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Huỳnh Văn An (Đà Nẵng): 100.000 đồng; HL Cụ bà Nguyễn Thị Tính - PD: Diệu Mỹ (Q.10, TP.HCM): 12.315.000 đồng; HL cô Nguyễn Thị Vân Trang - PD: Ngọc Thường (USA): 4.926.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Chuyển khoản: Nguyen Ha My Hanh: 5.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tran Phuc Vien: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Do Cam Ha: 1.000.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Chu Hoang Nam (Nguyen Thi Hong Tran Ct): 2.500.000 đồng; Huynh Cong Su: 500.000 đồng; Tran Duy Tai: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Nguyen Tien Dung: 100.000 đồng; Nguyen Quang Vu: 100.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; Thai Quang Hieu: 500.000 đồng; Su Hong Thanh: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Le Viet Quan: 300.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Vo Hoang Anh: 200.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 1.000.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Nguyen Nhat Khanh Trinh: 800.000 đồng; Duong Thi Mai Ha Tram: 500.000 đồng; Mai Thi Tuyet Thanh: 100.000 đồng; Bien Tan Hoang Thang: 500.000 đồng; GĐ Bac Hoanh (TP.Thu Duc) (Truong Thi Ngoc Trinh Ct): 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Vu Thi Van Anh: 500.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; Huynh Kim Long: 200.000 đồng; Tran Thi Thien Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Vu Hien: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Cty Cp Xe Khach Phuong Trang Futabuslines: 100.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; Nhom Vien Gach Nho: 100.000 đồng; Le Quang Bao Chau: 200.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Quang Phu: 500.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng;

Giúp bà Hồ Thị Cúc - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật trên Thanh Niên ngày 20.8.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; Tôn Nữ Phương Anh (Q.Tân Phú, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Nguyễn Thị Hương (Thanh Khê, TP.Đà Nẵng): 300.000 đồng; Hoàng Bách Tùng (224 (L2) CC Thanh Niên, Bàu Cát 2, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM): 500.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


Những tấm lòng vàng 5.2.2026

Những tấm lòng vàng 5.2.2026

Giúp chị Nguyễn Thị Hường - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết: Gia cảnh khốn khó của một gia đình trên Thanh Niên ngày 7.8.2024):

Những tấm lòng vàng

