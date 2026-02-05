Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 5.2.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
05/02/2026 07:18 GMT+7

Giúp chị Nguyễn Thị Hường - Nghệ An (nhân vật được đề cập trong bài viết: Gia cảnh khốn khó của một gia đình trên Thanh Niên ngày 7.8.2024):

Chuyển khoản: Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Le Dinh Tuan: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Dich Vu Di Dong Truc Tuyen: 200.000 đồng; Tran Van Cuong: 50.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Hai: 300.000 đồng; Nguyen Dong Phuong Tien: 200.000 đồng; Mai Thi Thuy (Pham Thi Thuy Diep Ct): 500.000 đồng; Tran Thi Kieu Diem: 200.000 đồng; Cao Dinh Viet Thong: 200.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Pham Hung Lang: 500.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Cty Cp Xe Khach Phuong Trang Futabuslines: 50.000.000 đồng; Nguyen Tan Thinh: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Lp Vnm40PD5V (Mr Tran Nam Khang Ct): 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Pham Tu Long: 30.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Co Phan Thi Thu (Phan Huynh Tan Thinh Ct): 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Le Minh Hieu: 200.000 đồng; Huynh Trong Tin: 200.000 đồng; Nguyen Minh Khoi: 100.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 500.000 đồng; Doan Thi Nghia: 500.000 đồng; Co Nguyet Anh (Da Lat) (Truong Thi Phuong Chi Ct): 1.000.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8) - Le Thi Le Chi: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Thị Thanh Giang - Quảng Trị (nhân vật được đề cập trong bài viết: Cô bé nghèo mong ước được đến trường trên Thanh Niên ngày 14.8.2024):

Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; HL Nguyễn Thị Nhung (Quảng Nam): 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

