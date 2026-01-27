Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 27.1.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
27/01/2026 06:53 GMT+7

Giúp em Lê Hoàng Minh Thư - TP.HCM (nhân vật được đề cập trong bài viết Nghị lực mùa thi - Mong chung tay hỗ trợ cô học trò nghèo vào đại học trên Thanh Niên ngày 23.7.2024):

Chuyển khoản: Nguyen Le Hoai An: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Dung: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Chau Anh Quyet: 1.000.000 đồng; Hoang Thi Thu Ngan: 200.000 đồng; Vo Viet Tien: 2.000.000 đồng; Pham Bao Tri: 100.000 đồng; Le Thanh Han: 100.000 đồng; Anh Dao: 200.000 đồng; Phan Thi Vu Gia: 100.000 đồng; Nguyen Duc Truc: 1.000.000 đồng; Quach My Ngoc: 500.000 đồng; Phan Thi Thu: 300.000 đồng; Phan Quoc Thanh: 500.000 đồng; Truong Ngoc Quynh Nhu: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Van: 1.000.000 đồng; Lam Trach Quyen: 1.000.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Pham Xuan Hai: 100.000 đồng; Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phung Quoc Dien: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Tu: 100.000 đồng; Do Van Nha: 100.000 đồng; Nguyen Thi Thu Thuy: 5.000.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Huong: 100.000 đồng; Vu Van Chien: 100.000 đồng; Ban Doc: 200.000 đồng; Dao Ngoc Van Anh: 200.000 đồng; Luu Minh Hung: 1.000.000 đồng; Le Tuan Anh: 100.000 đồng; Vo Minh Nguyen Tri: 50.000 đồng; Nguyen Hai Duong: 500.000 đồng; Tran Van Nhan: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Chu Tam Khoe Cu Chi - Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; Nguyen Lan Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Nhung: 50.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 200.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM) (Le Thi Le Chi): 100.000 đồng; Pham Thi Trinh: 150.000 đồng; Tran To Ngoc Yen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Hoang Dung: 5.000.000 đồng; ban doc: 78.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 150.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; giáo viên hưu trí (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, TP.HCM): 150.000 đồng;

Giúp em Lê Gia Hân - Quảng Nam cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Bế tắc nhìn con gái 7 tuổi chống chọi với bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 25.7.2024):

Chú Sông (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; chú Thọ (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; chú Nguyễn Văn Lý (Huỳnh Thúc Kháng, TP.Đà Nẵng): 2.000.000 đồng; chú Trọng Một (1 Đào Duy Từ, TP.Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; Thùy Dung + Nhật Nguyên (Đà Nẵng): 200.000 đồng; bạn đọc (Đà Nẵng): 500.000 đồng; chú Ấm (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 400.000 đồng; bé Lê Trung Tín (H.Chợ Mới, An Giang): 200.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 150.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 200.000 đồng; Do Cao Tri: 300.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Pham Dinh Phu: 300.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Nguyen Viet Phuong: 100.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; Tran Van Huyen: 500.000 đồng; Ho Dac Nguyen Thanh: 200.000 đồng; Phan Dinh Thuy Tien: 200.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Tran Quynh Nga: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; To Thi Chin: 1.000.000 đồng; Ho Huynh Kim Ngoc: 100.000 đồng; Dinh Phu Cuong: 1.000.000 đồng; Nguyen Van Hung: 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 100.000 đồng; Dang Long: 500.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Minh Trang: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Nguyen Thi Kim Hien: 500.000 đồng; Tran Hung Quoc Bao: 100.000 đồng; Hoang The An: 400.000 đồng; Tran Thanh Son: 500.000 đồng; Nguyen Huy Quan: 300.000 đồng; Bui Duc Anh: 100.000 đồng; Nguyen Tuan Minh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Tan Toan: 200.000 đồng; Truong Tam: 300.000 đồng; Nguyen Hai Yen: 100.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huyen: 120.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 500.000 đồng; Cong Ty Cp Tm Dia Oc Viet: 500.000 đồng; Tran Tuyet Suong: 500.000 đồng; Ngo Quang Manh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Nguyen Van Huong: 20.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 200.000 đồng; Ly Duc Hai: 50.000 đồng; Ho My Linh: 110.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Ba Bui Thi Minh Hang (Huynh Phuong Thao Ct): 300.000 đồng; Pham The Trung: 200.000 đồng; Trinh Cuong: 200.000 đồng; Ha Tien Dang: 200.000 đồng; Nguyen Thi Kieu Mai: 200.000 đồng; Tran Thi Hue: 300.000 đồng; Ho Thi Thanh Thuy: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Bui Ngoc Long: 200.000 đồng; Ly De: 2.000.000 đồng; Ba Ha Trung (Nguyen Thi Y Lan Ct): 500.000 đồng; Do Cam Ha: 1.000.000 đồng; Nguyen An Thuy: 300.000 đồng; Nguyen Doan Hong Son: 400.000 đồng; Pham Quynh Chau: 500.000 đồng; Truong Hong Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; con chau Ba Bui Thi Viet (Huynh Phuong Thao Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thanh: 500.000 đồng; Pd Nguyen Huong: 500.000 đồng; Dang Thi Hong Hien: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Q.Tan Phu, HCM): 150.000 đồng; Tran Quang Nghia (143 Phan Van Khoe, P.5, Q.6, TP.HCM): 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Huynh Cong Minh: 30.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Truong Thi Tuyet Hong: 1.000.000 đồng; Mai Pham Phuong Quyen: 500.000 đồng;

Giúp em Bùi Thị Oanh - Hậu Giang cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết Cô gái nghèo một mình chăm sóc bà nội và cha bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 30.7.2025):

Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (Cư xá Thanh Đa): 1.500.000 đồng; Trần Thị Thu Vân (Q.4, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; Nguyễn Thị Mỹ Huệ (Q.4, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; cô Năm (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Lê Thị Minh Phụng (Q.3, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; chú Tuấn (Q.1, TP.HCM): 300.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; bé Kim Ngân (Nha Trang): 400.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.

