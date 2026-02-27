Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Tấm lòng vàng

Những tấm lòng vàng 27.2.2026

Ban CTBĐ
Ban CTBĐ
27/02/2026 05:51 GMT+7

Giúp chị Nguyễn Thị Hạnh - Lâm Đồng cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Vợ mù đuối sức nuôi chồng bại liệt và 3 con trên Thanh Niên ngày 28.8.2024):

Chị Liễu (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; hồi hướng công đức cho bà Lý Tô (USA): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Trâm Anh (Adelaide): 5.000.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tran Phuc Vien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Tran Le Phuoc Tho: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bach Lien (Duong Ngoc Loi Ct): 500.000 đồng; Mr Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; Nguyen Hong An: 100.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Vo Thanh Kham : 2.000.000 đồng; Vo Thanh Kham: 2.000 đồng; Nguyen Van Manh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Cty Tma (Ct Tnhh Giai Phap Phan Mem Tuong Minh Ct): 3.000.000 đồng; Le Thi Cam Nguyen: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Di 7 - 7W (Chung Duc Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Pham Thi Hang: 100.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Dinh Minh Tri: 300.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Tran Thi Minh Trang: 200.000 đồng; Nguyen Van Dung: 1.000.000 đồng; Luong Xuan Lieu: 1.000.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 500.000 đồng; Danh Thi Huyen Trang: 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Bao Hanh: 1.000.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Pham To Uyen: 100.000 đồng; Chau Thang Tha: 50.000 đồng; Phan Dien : 100.000 đồng; Tran Tan Tam : 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 500.000 đồng; Duong Van An Loc: 500.000 đồng; Le Viet Hung: 500.000 đồng; Le Thi Ut: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Luu Phat: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Son: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Pham Quang Hieu: 300.000 đồng; Doan Ngoc Phuong: 3.000.000 đồng; Pham Thi Huyen (Ngo Thi Bich Huong Ct): 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Duc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Trinh Thi Duy Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Vu Ly: 500.000 đồng; Doan Viet Du : 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Thuy: 2.000.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Dang Minh Su: 500.000 đồng; Gd Ba Nguyen Thi Thanh Tht (Nguyen Thi Le Xuan Ct): 300.000 đồng; Vu Thi Van Anh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Van: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Do Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Huynh Cong Su: 500.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; Duong My Hang: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Mai Thi Tuyet Thanh: 500.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Thai Nguyen Thien Kieu : 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tran Huu Tai: 1.500.000 đồng; Tran Trong Hai - De Tu Thay Thich Chan Quang: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Lam Trach Quyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Tran Thi Nguyet Thu: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Lê Hoàng Nguyên - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hết tiền chữa trị cho con trai bị bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 3.9.2024):

Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Lê Thị Thanh Vân (Thủ Đức): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Yến Mai (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; hồi hướng công đức cho bà Lý Tô (USA): 1.000.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.


Tin liên quan

Những tấm lòng vàng 25.2.2026

Những tấm lòng vàng 25.2.2026

Giúp bà Hồ Thị Cúc - Bình Định cũ (nhân vật được đề cập trong bài viết: Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật trên Thanh Niên ngày 20.8.2024):

Khám phá thêm chủ đề

Tấm lòng vàng Báo Thanh Niên Nhà hảo tâm bạn đọc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận