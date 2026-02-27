Những tấm lòng vàng 27.2.2026

Chị Liễu (Q.Gò Vấp, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; Trương Văn Quang (21/3 Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (TP.Đà Nẵng): 200.000 đồng; gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; hồi hướng công đức cho bà Lý Tô (USA): 1.000.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; Trâm Anh (Adelaide): 5.000.000 đồng;

Chuyển khoản: ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Tran Phuc Vien: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Do Phuoc Dinh (Phung Van Khoi Ct): 500.000 đồng; Tran Le Phuoc Tho: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Thi Bach Lien (Duong Ngoc Loi Ct): 500.000 đồng; Mr Tran Nam Khang: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tong Thanh Van: 300.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thanh Long: 500.000 đồng; Nguyen Hong An: 100.000 đồng; Vien Thi Thuy Hanh: 200.000 đồng; Vo Thanh Kham : 2.000.000 đồng; Vo Thanh Kham: 2.000 đồng; Nguyen Van Manh: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Le Thi Tam Hong: 200.000 đồng; Cty Tma (Ct Tnhh Giai Phap Phan Mem Tuong Minh Ct): 3.000.000 đồng; Le Thi Cam Nguyen: 100.000 đồng; Nguyen Van Huong: 200.000 đồng; Di 7 - 7W (Chung Duc Ct): 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Thang: 500.000 đồng; Pham Thi Hang: 100.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; ban doc: 3.000.000 đồng; Dinh Minh Tri: 300.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Tran Thi Minh Trang: 200.000 đồng; Nguyen Van Dung: 1.000.000 đồng; Luong Xuan Lieu: 1.000.000 đồng; Vu Duy Linh: 100.000 đồng; Hoang Thi Thu Quyen: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 500.000 đồng; Danh Thi Huyen Trang: 250.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Pham Nguyen Bao Hanh: 1.000.000 đồng; Du Minh Duc: 200.000 đồng; Pham To Uyen: 100.000 đồng; Chau Thang Tha: 50.000 đồng; Phan Dien : 100.000 đồng; Tran Tan Tam : 500.000 đồng; Phan Ho Viet Truong: 500.000 đồng; Duong Van An Loc: 500.000 đồng; Le Viet Hung: 500.000 đồng; Le Thi Ut: 300.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 50.000 đồng; Luu Phat: 200.000 đồng; Nguyen Tuan Son: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ha Nam: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Pham Quang Hieu: 300.000 đồng; Doan Ngoc Phuong: 3.000.000 đồng; Pham Thi Huyen (Ngo Thi Bich Huong Ct): 500.000 đồng; Ly Thu Thuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Tran Ngoc Duc: 500.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Trinh Thi Duy Vinh: 500.000 đồng; Nguyen Vu Ly: 500.000 đồng; Doan Viet Du : 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Thuy: 2.000.000 đồng; Tran Thi My Hanh: 300.000 đồng; Huynh Van Huong: 300.000 đồng; Dang Minh Su: 500.000 đồng; Gd Ba Nguyen Thi Thanh Tht (Nguyen Thi Le Xuan Ct): 300.000 đồng; Vu Thi Van Anh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Van: 1.000.000 đồng; Nguyen Thanh Hai: 500.000 đồng; Do Thi Phuong Thao: 300.000 đồng; Huynh Cong Su: 500.000 đồng; ban doc: 1.200.000 đồng; Lam Kha Ai: 100.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 10.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Huong: 1.000.000 đồng; Nguyen Quoc Vinh: 1.000.000 đồng; Tran Van Thong (Q.3): 500.000 đồng; Duong My Hang: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Mai Thi Tuyet Thanh: 500.000 đồng; Do Thi Diem Chau: 1.000.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Truong Thi Ha Diep: 1.500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Thanh: 100.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 10.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 50.000 đồng; Thai Nguyen Thien Kieu : 300.000 đồng; Co Chi (P.13, Q.8): 100.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Tran Huu Tai: 1.500.000 đồng; Tran Trong Hai - De Tu Thay Thich Chan Quang: 500.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Lam Trach Quyen: 1.000.000 đồng; Nguyen Thuy Hoa: 200.000 đồng; Nguyen Duc Tho: 200.000 đồng; Tran Thi Nguyet Thu: 500.000 đồng; Nguyen Ngoc Thien: 500.000 đồng; Nguyen Vu Bao Trung: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng;

Giúp em Nguyễn Lê Hoàng Nguyên - Hà Tĩnh (nhân vật được đề cập trong bài viết: Hết tiền chữa trị cho con trai bị bệnh nặng trên Thanh Niên ngày 3.9.2024):

Nguyễn Thành Vân, Kim Dung, Thúy Vi (cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 1.500.000 đồng; Minh Tài (60 Hồ Hảo Hớn): 500.000 đồng; cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Lê Thị Thanh Vân (Thủ Đức): 1.000.000 đồng; Phạm Thị Yến Mai (Q.1, TP.HCM): 500.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 300.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 100.000 đồng; cô Tôn Nữ Thuấn Anh (Quán Hỷ, California): 800.000 đồng; Trần Quang Nghĩa (143 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6): 300.000 đồng; hồi hướng công đức cho bà Lý Tô (USA): 1.000.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 150.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang): 300.000 đồng; (còn tiếp)

