Những tấm lòng vàng 6.11.2024

Chuyển khoản: Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Cong Khanh: 300.000 đồng; Nguyen Thi Huong: 300.000 đồng; Le Thi Thu Hang: 200.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Shopee: 500.000 đồng; Bui Van Dung: 500.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Gd Bac Hoanh TP.Thu Duc: 500.000 đồng; Le Thi Nam: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong Giup Do Ong Le Van Hoang: 500.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Dung Nguyen: 2.000.000 đồng; La Nguyen Nhat Duy: 100.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Ta Van Duc: 1.000.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Tran Chan Phuong: 1.000.000 đồng; Di 7: 1.000.000 đồng; Tran Thi My Ngoc: 500.000 đồng; Trang Quan 6: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Luu Thu Huong: 500.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; Duong Hong Phuc: 500.000 đồng; Tran Ngoc Toan: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Le Thi Le Chi Nd Co Chi (P.13, Q.8, TP.HCM): 100.000 đồng; Vo Dang Khoa: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 200.000 đồng; Chu Tam Khoe (Cu Chi): 1.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Nguyen Ngoc Phung: 50.000 đồng; Ta Thi Van: 400.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu, TP.HCM): 100.000 đồng;



Giúp anh Ngô Phi Cương - Quảng Bình (nhân vật được đề cập trong bài viết Bất lực nhìn mẹ và vợ gồng gánh gia đình với 3 con thơ; trên Thanh Niên ngày 28.11.2023):

Cô Đoàn Vũ (Đà Nẵng): 200.000 đồng; Hà Phương (296 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; cháu Khanh và Phương (Q.3, TP.HCM): 500.000 đồng; Nguyễn Mạnh Lộc, Thanh Liêm, Hoài Ngân, Thành Tài, Bảo Châu (Xuân Hồng, Q.Tân Bình, TP.HCM): 200.000 đồng; cô Chín (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn (Nha Trang, Khánh Hòa): 200.000 đồng; Anh Phong (Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000 đồng; bạn đọc Báo Thanh Niên (Nha Trang, Khánh Hòa): 300.000 đồng; Gia đình Tú - Loan (533/41 Huỳnh Văn Bánh, P.13, Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 500.000 đồng;

Chuyển khoản: Pham Van Long: 500.000 đồng; Ta Vinh Anh: 500.000 đồng; Tran Trung Kien: 100.000 đồng; Nguyen Anh Tai: 1.000.000 đồng; Le Viet Quan: 200.000 đồng; Dang Thuy Van: 200.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Vu Phuong Lan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thuy Hang: 2.000.000 đồng; Nguyen Hoang Long: 1.000.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; On Thuy Hong: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Hoang Nhu: 680.000 đồng; Hoang Thi My Thuan: 300.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Huynh Hong Phuong: 200.000 đồng; Nguyen Thi Thanh Thuy: 1.000.000 đồng; Duong Thi Thanh Truc: 300.000 đồng; Le Hong Phong: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.