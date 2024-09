Những tấm lòng vàng 6.9.2024

Chuyển khoản: Ban doc: 500.000 đồng; Lam Hong Trung: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy: 500.000 đồng; Duong Hoang Minh: 1.000.000 đồng; Nguyen Ky Anh: 200.000 đồng; Hoang Xuan Hung: 200.000 đồng; Nguyen Phuong Lien: 2.000.000 đồng; Ho Diem Huong: 100.000 đồng; Nguyen Truong Khoi: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Tran Thi Thuy Trang: 300.000 đồng; Nguyen My Hanh: 1.000.000 đồng; Tran Ngoc Binh: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Truong Van Bong: 500.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; Nguyen Thi Truc Van: 500.000 đồng; Nguyen Thi Kim Dung: 200.000 đồng; Nguyen Thi Anh: 500.000 đồng; Le Cao Nguyen: 450.000 đồng; Tran Thanh: 2.000.000 đồng; Nguyen Thanh Su: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Pham Hoang Tuan: 100.000 đồng; Nguyen Thi Trang: 1.000.000 đồng; Bui Thi Bich Hong: 300.000 đồng; Nguyen Thanh Vinh: 300.000 đồng; Vuong Thi Nguyen Thao: 500.000 đồng; Cong Ty CP DV Di Dong Truc Tuyen: 100.000 đồng; Hoang Van Bang: 200.000 đồng; Hoang Quoc Chinh: 1.000.000 đồng; Truong Van Duy: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Hong Phuong: 300.000 đồng; Nguyen Hoang Quang Thai: 200.000 đồng; Pham The Trung: 200.000 đồng; Chau Thanh Truc: 100.000 đồng; Tran Trong Thang: 500.000 đồng; Thay Trieu Tan Man Nsg: 500.000 đồng; Dam Van Tuan: 3.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Nguyen Viet Cuong: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tran Minh Quyen: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Vo Viet Hai: 100.000 đồng; Trang Q6: 200.000 đồng; Nguyen Hoang Phong: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Pham Van Chau: 500.000 đồng; Vu Duc Duy: 50.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vuong Tinh Mach: 500.000 đồng; Nghiem Minh Tuan: 500.008 đồng; Nguyen Thi Ha: 300.000 đồng; Tran Tuyet Nga: 100.000 đồng; Truong Thi Yen: 200.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ho Hoang Son: 500.000 đồng; Pham Nguyen Hong Van: 300.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Vu Ngan Ha: 500.000 đồng; Do Thanh Long: 100.000 đồng; Le Vu: 500.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Le Van Ngoc Trung: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Ba Ha Trung: 500.000 đồng; Pham Thi Ngoc Tu: 60.000 đồng; Nguyen Hong Son: 5.000.000 đồng; Bui Thi Kieu: 1.400.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; ban doc: 5.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; Trong Hai: 500.000 đồng; Nguyen Lan Anh: 500.000 đồng; Nguyen Thi Thu Hien: 200.000 đồng; Nguyen Huynh Thanh Liem: 500.000 đồng; Cu Ba Bui Thi Viet: 5.000.000 đồng; Pham Huy Thong: 50.000 đồng; Huynh Thi Yen: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Tran Tu Toan: 200.000 đồng; Nguyen Thi Bich Nga: 500.000 đồng; Le Thuy Khanh Nhu: 200.000 đồng; Pquang: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Duc Tho (Phu Tho Hoa, Tan Phu , TP.HCM): 200.000 đồng; Ta Thi Van: 300.000 đồng;



Giúp các nạn nhân hỏa hoạn ở Hà Nội (được đề cập trong bài viết Vụ cháy chung cư mi ni ở Hà Nội - Chung tay hỗ trợ các nạn nhân; trên Thanh Niên ngày 15.9.2023):

Chú Ấm (35 Cô Bắc, Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Phạm Thị Yến Mai (Q.1, TP.HCM): 200.000 đồng; Hoàng Thị Chín (Cô Giang, Q. Phú Nhuận, TP.HCM): 200.000 đồng; Đỗ Xuân Ba (219/22 A1 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM): 1.000.000 đồng; Phan Thế Dũng (33 Phan Nhơn Tịnh, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): 200.000 đồng; Bạn đọc Báo Thanh Niên (Đà Nẵng): 1.000.000 đồng; anh Trần Hữu Thanh Long (Đà Nẵng): 100.000 đồng; cô Tuyền và 2 cháu: 1.000.000 đồng; cô Vũ Thị Hoa và cô Phạm Thị Phương: 500.000 đồng; Trịnh Cường (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai): 400.000 đồng;

Chuyển khoản: Le Phuoc Khang: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Quang Vu: 200.000 đồng; Luu Van Phu: 500.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; Nguyen Dinh The: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Bui Cong Khanh: 500.000 đồng; Tran Thi Ngoc Mai: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Truc: 200.000 đồng; Nguyen Son Ha: 500.000 đồng; Do Thai Tung: 50.000 đồng; Bui Nguyen Nhu Quynh: 500.000 đồng; Thai Nguyen Ngoc Han: 200.000 đồng; Ta Duy Phuoc An: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Hoang Cong Tuan: 200.000 đồng; Ta Vinh Anh: 1.000.000 đồng; Ngo Thi Giang: 1.000.000 đồng; Nguyen The My: 50.000 đồng; Ho Thi Tam: 200.000 đồng; ban doc: 20.000 đồng; Do Thi Kim Diep - Ha Noi (Do Thai Tung Ct): 100.000 đồng; Ngo Thi Thao Quyen: 100.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dinh Anh Thu: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Ngo Van Mong: 400.000 đồng; Tran Thuy Phuong: 200.000 đồng; Pham Thi Ngoc Diep: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Thai Tho Tu: 1.000.000 đồng; Nguyen Ngoc Khanh Van: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Nguyen Duy Thai: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Pham Anh Khuong: 50.000 đồng; Dam Van Tuan: 5.000.000 đồng; Gia Dinh Dung Kim Loan (Diep Thuy Trang Ct): 3.000.000 đồng; Tran Huu Loc: 1.000.000 đồng; Pham Hoang Thong: 500.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 600.000 đồng; Vo Thanh Thanh Diem: 200.000 đồng; Vo Thanh Trung: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Truong Ngoc Quynh Nhu: 200.000 đồng; Nguyen Thi Duyen: 200.000 đồng; Vu Nhu Quynh: 200.000 đồng; Dang Quang Hung: 1.000.000 đồng; Kim Ngan: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Lam Thi Hong Tu: 500.000 đồng; Le Manh Hai: 55.000 đồng; Bui Thi Minh Tram: 200.000 đồng; Nguyen Thi Ngoc Ha: 200.000 đồng; Dao Le Thanh Truc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Le Thi Ngoc Nam: 100.000 đồng; Bui Tuan Khanh: 1.000.000 đồng; Pham Hong Hanh: 500.000 đồng; Nghiem Quoc Anh: 500.000 đồng; Phan Thi Phuong Trang: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Tran Thi Hoai Van: 200.000 đồng; Phung Hao: 100.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Thieu My Quyen: 200.000 đồng; Nguyen Dinh Sang: 100.000 đồng; Nguyen Tan Loc: 100.000 đồng; Ha Van Cong: 500.000 đồng; Truong Nguyen Thanh Tan: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; (còn tiếp)

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.