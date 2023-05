Những tấm lòng vàng 8.5.2023

Chuyển khoản: Ong Pham Van Bi: 1.000.000 đồng; ban doc: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Phan Tien Hung: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Nguyen Thi Luyen: 10.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Thanh Phuc: 2.000.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 60.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Do Thi Ngoc Lan: 100.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Bui Minh Tri: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Cao Van Len: 2.000.000 đồng; ban doc: 10.000 đồng; Le Ba Tam: 200.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; Tra Xuan Binh: 5.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dinh Minh Hai: 500.000 đồng; Nguyen Van Huong: 500.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Dao Viet Manh: 300.000 đồng; ban doc: 1.000.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Ngo Trong Duc: 2.000.000 đồng; Ngo Hong Son: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 50.000 đồng; Do Phuoc Dinh: 500.000 đồng; Tran Phuoc Thinh: 15.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Nguyen Van Lin: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Co Thanh: 2.000.000 đồng; ban doc: 200.000 đồng; Nguyen Trong Canh: 1.000.000 đồng; Ho Duc Nguyen: 200.000 đồng; Nguyen Thi Y Lan: 500.000 đồng; ban doc: 100.000 đồng; Ha Thi Hanh: 1.000.000 đồng; Truong Cong Duc: 500.000 đồng; Nguyen Thi Ngan: 1.000.000 đồng; Huynh Tu Dung: 1.200.000 đồng; Chu Nguyen Thai Khoe: 1.000.000 đồng; ban doc: 300.000 đồng; Ly Thu Thuong: 2.000.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; Truong Hao Van: 500.000 đồng; Nguyen Thi Suong: 1.000.000 đồng; Nguyen Duc Kien: 200.000 đồng; ban doc: 2.000.000 đồng; Dao Duc Thanh: 1.000.000 đồng; Hong (Q.2, TP.HCM): 500.000 đồng; Luong Thi Thuy Tien: 800.000 đồng; Vo Thi Thanh Nga: 1.000.000 đồng; ban doc: 400.000 đồng; Ong Khoan: 200.000 đồng; ban doc: 500.000 đồng; (còn tiếp)



Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của quý bạn đọc.