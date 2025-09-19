Những tính năng độc lạ chỉ có trên ô tô điện

Ô tô điện có những nguyên lý vận hành đặc thù, khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chính yếu tố này giúp các hãng xe thử nghiệm những tính năng, công nghệ độc lạ chỉ có trên xe điện, khó tìm thấy trên mẫu xe xăng, dầu truyền thống.

Dưới đây là một số tính năng thú vị chỉ có trên xe điện:

Dẫn động bốn bánh độc lập bằng mô-tơ điện

Trên xe dùng động cơ đốt trong, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thường hoạt động nhờ hộp số phụ, vi sai trung tâm và nhiều chi tiết cơ khí phức tạp. Với xe điện, các nhà sản xuất có thể bố trí mỗi bánh xe một mô-tơ riêng, giúp kiểm soát lực kéo chính xác và linh hoạt.

Mercedes G580 EQ trang bị mô-tơ điện độc lập cho từng bánh xe, có khả năng xoay 360 độ tại chỗ ẢNH: MERCEDES-BENZ

Điều này cho phép từng bánh xe nhận lực kéo khác nhau tùy tình huống, giúp xe vượt địa hình khó hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt dễ dàng hơn.

Tính năng dẫn động bốn bánh độc lập bằng mô-tơ điện còn cho phép bốn bánh xe xoay vòng tại chỗ 360 độ. Mercedes-Benz G580 từng giới thiệu công nghệ này khiến giới công nghệ bất ngờ vì những giới hạn mà ô tô điện có thể làm được.

Phanh tái sinh, lái xe một bàn đạp

Điểm khác biệt rõ nhất khi lái xe điện chính là cảm giác phanh. Thay vì chỉ dựa vào hệ thống phanh cơ khí, động cơ điện có thể chuyển thành máy phát khi giảm tốc, thu hồi năng lượng và sạc ngược vào bộ pin. Hệ thống phanh tái sinh này vừa giúp tiết kiệm điện, vừa giảm đáng kể hao mòn phanh truyền thống.

Ô tô điện thường có nhiều chế độ phanh tái sinh, giúp hãm tốc độ hiệu quả ẢNH: BMW GLOBAL

Một số mẫu xe còn cho phép kích hoạt chế độ "one-pedal driving", tức người lái chỉ cần điều khiển bằng bàn đạp ga. Khi nhả ga, xe sẽ tự giảm tốc dần và thậm chí dừng hẳn mà không cần chạm vào bàn đạp phanh.

Cập nhật phần mềm tại nhà

Tương tự như điện thoại thông minh, máy tính xách tay... ô tô điện giờ đây đã có khả năng cập nhật phần mềm qua mạng (OTA). Chủ xe không cần đến xưởng dịch vụ, thay vào đó có thể nhận các bản vá lỗi, nâng cấp hệ thống hay thậm chí bổ sung tính năng mới chỉ bằng vài thao tác trên màn hình. Điều này giúp người dùng tiết kiệm chi phí bảo hành và hưởng lợi từ những tiện ích liên tục được cải tiến.

Với ô tô điện, người dùng có thể cập nhật phần mềm tại nhà, không cần mang xe đến xưởng dịch vụ ẢNH: VINFAST

Một số hãng xe còn tận dụng OTA để nâng cấp sức mạnh động cơ điện, bổ sung chế độ lái hoặc nâng cấp hệ thống hỗ trợ người lái. Đây là yếu tố mà rất nhiều mẫu xe động cơ đốt trong không có, bởi phụ thuộc phần lớn vào cấu hình cơ khí cố định. Nhờ OTA, xe điện trở thành một sản phẩm "tiến hóa" theo thời gian, thay vì bị giới hạn tính năng ngay từ khi xuất xưởng.

Sạc hai chiều cho thiết bị điện

Một lợi thế của xe điện nằm ở khả năng sạc hai chiều. Với công nghệ V2L (Vehicle - to - Load) hoặc V2G (Vehicle - to - Grid), bộ pin dung lượng lớn của xe không chỉ dùng để di chuyển mà còn có thể cấp điện ngược trở lại cho thiết bị khác như sạc điện thoại, lò vi sóng... thậm chí là sạc cho xe điện khác.

Một số mẫu xe điện có thể sạc ngược lại cho thiết bị điện, thậm chí phương tiện khác ẢNH: FORD

Các mẫu xe như Ford F-150 Lightning, Hyundai Ioniq 5, KIA EV6 hay nhiều dòng xe BYD đã tích hợp tính năng này.

Khoang chứa hành lý

Do không dùng động cơ cồng kềnh cùng hộp số và bình nhiên liệu, xe điện mang đến lợi thế về không gian chứa đồ. Ngoài cốp sau, nhiều mẫu xe còn có thêm "frunk" - cốp trước nằm dưới nắp ca-pô, vốn là nơi đặt động cơ ở xe xăng/dầu. Dù dung tích không lớn, cốp trước vẫn hữu ích cho hành lý nhỏ, vali xách tay.

VinFast VF 8 có khoang hành lý ở cốp trước ẢNH: VINFAST

Một số hãng còn sáng tạo hơn trong cách tận dụng khoảng trống. Rivian R1T thiết kế "gear tunnel" - khoang chứa đồ ngang thân xe, nằm giữa thùng hàng và hàng ghế sau, đủ chỗ cho cần câu, phao bơm hơi, dụng cụ dã ngoại... Nhờ kiến trúc pin đặt dưới sàn, các nhà sản xuất có thể tùy biến không gian lưu trữ đa dạng hơn nhiều so với xe dùng động cơ đốt trong truyền thống.