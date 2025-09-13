3 mẫu ô tô điện giá bán cao nhất Việt Nam

Những năm gần đây, thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang phát triển nhanh, cho thấy người tiêu dùng đang dần cởi mở hơn với loại phương tiện này. Tuy nhiên, phần lớn xe điện phổ biến hiện nay tại Việt Nam thuộc phân khúc tầm trung, giá khoảng dưới 1 tỉ đồng nên nhiều người sẽ lầm tưởng rằng tại Việt Nam chỉ có xe điện phổ thông.

Trên thực tế, nhiều hãng xe sang, siêu sang đã phân phối xe điện chính hãng tại Việt Nam và có một số mẫu mã có giá bán cao ngất ngưởng. Dưới đây là 3 mẫu ô tô điện có giá cao nhất hiện nay:

Rolls-Royce Spectre: Giá từ 17,9 tỉ đồng

Gia nhập thị trường vào đầu năm 2024, Rolls-Royce Spectre hiện là mẫu xe điện có giá bán cao nhất Việt Nam, niêm yết từ 17,9 tỉ đồng. Quan trọng hơn, đây mới chỉ là giá cho những trang bị cơ bản, người dùng phải tốn thêm chi phí nếu muốn cá nhân hóa theo sở thích.

Xe điện Rolls-Royce Spectre có giá cao nhất Việt Nam hiện nay

Xét về định vị phân khúc, Spectre là dòng xe điện hạng siêu sang và chưa có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam. Bởi lẽ giá bán quá cao nên đối tượng khách hàng của mẫu xe này hiện không nhiều. Do đó, doanh số của Spectre cũng không nhiều như các dòng xe siêu sang khác như Cullinan, Ghost hay Phantom.

Về thiết kế, Rolls-Royce Spectre có ngoại hình coupe tương tự mẫu Wraith nhưng nhiều chi tiết được tinh chỉnh gọn gàng, hiện đại và sang trọng hơn. Với hệ số cản gió chỉ 0,25 cd, Spectre là mẫu xe có tính khí động học ấn tượng nhất của Rolls-Royce hiện nay.

Nội thất Rolls-Royce Spectre hiện đại, sang trọng theo DNA của hãng xe siêu sang Anh quốc

Ở khía cạnh vận hành, mẫu xe siêu sang đến từ Anh Quốc được trang bị hai mô-tơ điện, tổng công suất đạt 584 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 900 mã lực. Với bộ pin dung lượng 102 kWh, xe có phạm vi hoạt động khi sạc đầy pin lên đến 530 km. Nếu dùng trụ cổng sạc công suất 11 kWh, bộ pin sẽ được sạc đầy trong 9 tiếng.

Porsche Taycan Turbo GT: Giá từ 9,51 tỉ đồng

Porsche Taycan là một trong những mẫu xe điện hạng sang gia nhập thị trường Việt khá sớm, từ tháng 10.2020. Đến tháng 10.2024, bản nâng cấp Taycan 2025 được cập nhật với một số thay đổi nhỏ, đặc biệt có thêm bản Turbo GT cao cấp, giá niêm yết lên đến 9,51 tỉ đồng.

Porsche Taycan Turbo GT, xe điện nhanh nhất của hãng xe sang nước Đức ẢNH: PORSCHE

Nhắc đến mẫu Taycan Turbo GT, điều đầu tiên giới mộ điệu nhớ đến có lẽ là hiệu năng vượt trội, mạnh nhất trong số các mẫu xe điện tại Việt Nam hiện nay. Mẫu xe này có công suất tiêu chuẩn 777 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.240 Nm. Tuy nhiên, khi kích hoạt chế độ Attack, xe có thể đạt công suất lên tới 1.019 mã lực, giúp tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ tốn 2,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/giờ.

Với bộ pin dung lượng 105 kWh, Taycan Turbo GT có phạm vi hoạt động khi sạc đầy pin lên đến 605 km. Về khả năng nhận sạc, mẫu xe sang thuần điện của Đức có thể thích ứng với trụ sạc công suất tối đa 320 kW. Nếu sạc với trụ 9,6 kW, thời gian làm đầy bộ pin từ 0 - 100% mất khoảng 13 giờ.

Nội thất Porsche Taycan sử dụng nhiều vật liệu thân thiện môi trường, thiết kế tinh giản

Về trang bị, Taycan bản Turbo GT sử dụng đèn LED ma trận và sử dụng nhiều chi tiết ốp carbon bên ngoài xe. Ngoài ra, "dàn chân" mẫu xe này sử dụng bộ mâm tiêu chuẩn 21 inch đi kèm bộ lốp hiệu năng cao và bộ phanh gốm, giúp tăng hiệu quả hãm tốc. Hệ thống treo khí nén cũng là một trong những trang bị tiêu chuẩn dành riêng cho Taycan Turbo GT.

Mercedes-Benz G580 EQ Edition One: Giá 8,68 tỉ đồng

Xen kẽ với mẫu AMG G63, Mercedes-Benz cũng phân phối mẫu xe điện G580 EQ tại Việt Nam. Trong đó, G580 EQ bản Edition One có giá niêm yết 8,68 tỉ đồng, hiện là mẫu xe điện đắt nhất của thương hiệu "ngôi sao ba cánh".

Ngoại hình Mercedes-Benz G580 EQ Edition khá giống G-Class dùng động cơ đốt trong ẢNH: MERCEDES-BENZ

Về tổng thể, Mercedes-Benz G580 EQ Edition One có ngoại hình khá giống mẫu G63 với ngoại hình vuông vức, góc cạnh, vốn là đặc trưng thiết kế huyền thoại của dòng G-Class. Tuy nhiên, phần bánh phụ phía sau xe có dạng hộp vuông để trang trí thay vì dùng bánh dự phòng.

Mẫu SUV điện G580 EQ Edition One được trang bị bốn mô-tơ điện độc lập cho bốn bánh xe, giúp tạo ra công suất 587 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm. Với bốn mô-tơ kể trên, mẫu xe này có thể quay 360 độ tại chỗ. Mặc dù trang bị bộ pin 116 kWh nhưng phạm vi hoạt động của G580 EQ Edition One chỉ dao động trong khoảng từ 434 - 473 km sau mỗi lần sạc đầy.



