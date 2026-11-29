Trong số các tính năng mới trên iOS 27, có một số tính năng hữu ích nhưng ít được biết đến mà người dùng iPhone được khuyến cáo nên khám phá để nâng cao trải nghiệm khi sử dụng. Dưới đây là những tính năng nổi bật trong iOS 27 mà người dùng có thể không chú ý, nhưng hữu dụng trong cuộc sống.

iOS 27 có nhiều chức năng thú vị chờ người dùng khám phá ẢNH: APPLE

Biến tờ rơi thành sự kiện lịch

Tính năng mới trong chế độ Siri của ứng dụng Camera cho phép người dùng hướng camera vào tờ rơi sự kiện, áp phích buổi hòa nhạc hoặc thiệp mời. Siri sẽ tự động nhận diện ngày, giờ và địa điểm, sau đó đề xuất thêm sự kiện vào lịch trên iPhone. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng lưu lại thông tin mà không cần phải chụp ảnh và tìm kiếm lại sau này.

Lưu khung hình video dưới dạng ảnh

Với iOS 27, người dùng có thể lưu khung hình từ video dưới dạng ảnh với độ phân giải cao, một tính năng hữu ích cho những ai thường quay video tại các sự kiện như hòa nhạc hay pháo hoa. Để sử dụng tính năng này, chỉ cần mở video trong ứng dụng Ảnh, tạm dừng ở khung hình mong muốn, chạm vào nút ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Lưu khung hình video thành ảnh.

Người dùng giờ đây có thể chọn khung cảnh trong video để lưu lại dưới ảnh riêng mà không cần phải chụp màn hình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hệ thống xếp hạng ảnh mới

Ứng dụng Ảnh đã cho phép người dùng đánh dấu những bức ảnh yêu thích từ lâu, nhưng quy trình này thường gặp khó khăn khi người dùng có nhiều hình ảnh. Để khắc phục, Apple đã tích hợp hệ thống xếp hạng từ một đến năm sao trong iOS 27. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng phân loại và tìm kiếm những bức ảnh quan trọng trong hàng trăm bức ảnh khác nhau.

Để kích hoạt tính năng phân loại xếp hạng ảnh, người dùng cần vào ứng dụng Ảnh, truy cập mục Bộ sưu tập, nhấp vào ảnh đại diện tài khoản Apple ở góc trên bên phải và kích hoạt Hiển thị các điều khiển xếp hạng chọn hồ sơ Tài khoản Apple, sau đó vào mục bộ sưu tập muốn đặt xếp hạng, chạm vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở trên, sau đó vào Xếp hạng và chạm vào mức sao đánh giá.

Lưu trình chiếu dưới dạng video

Người dùng đã có thể tạo trình chiếu ảnh trong ứng dụng Ảnh, nhưng trước đây không thể lưu chúng dưới dạng video. Với iOS 27, Apple đã cho phép người dùng lưu trình chiếu dưới dạng video, giúp dễ dàng chia sẻ với bạn bè và gia đình. Người dùng chỉ cần mở album, chọn video trình chiếu muốn phát bằng cách vào Bắt đầu bản trình chiếu, tùy chỉnh theo ý thích và sau đó lưu video vào thư viện ảnh bằng cách nhấp vào dấu ba chấm, chọn Chia sẻ > Lưu video.

Các video trình chiếu giờ đây đã có thể lưu lại dưới dạng video để chia sẻ với bạn bè ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, nếu chọn bài hát từ Apple Music cho trình chiếu, bài hát đó sẽ không được bao gồm trong video xuất ra do vấn đề bản quyền. Người dùng cần chọn bài hát từ thư viện nhạc cá nhân để giữ lại âm thanh trong video.

Những tính năng này không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng iPhone trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng trước tiên, thiết bị cần cập nhật lên phiên bản mới nhất bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

