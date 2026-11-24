Đ.T.U, học sinh lớp 12 một trường THPT ở P.Bình Hưng Hòa (TP.HCM), cho biết từng là nạn nhân của những lời công kích trên mạng xã hội vào năm lớp 9. U. kể lúc đó xảy ra một sự việc tiêu cực do một nhóm học sinh của trường gây ra, dù không liên quan, nhưng chỉ vì đăng ảnh mặc đồng phục trường, U. đã bị nhiều tài khoản nhắn tin chửi bới, xúc phạm.

"Khi đó em rất sốc và sợ hãi. Em phải nhắn tin giải thích, nhưng người ta vẫn không tin mà tiếp tục nhắn tin tấn công, chửi em. Cuối cùng em phải ẩn hình ảnh, khóa mạng xã hội", U. nhớ lại.

Những bình luận chửi bới, công kích nhau trên không gian mạng ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ những người vô tình vướng vào một sự việc gây tranh cãi mới trở thành nạn nhân, ngay cả hành động tử tế cũng có thể bị bóp méo để phục vụ mục đích "câu" lượt xem. Fanpage Thông tin Chính phủ ngày 17.11.2026 đưa tin một học sinh lớp 10 tại Vĩnh Long nhặt được hơn 2 triệu đồng và mang đến công an trình báo để trả lại người đánh rơi. Thế nhưng hình ảnh của em và cán bộ công an lại bị một số tài khoản Facebook, TikTok tự ý cắt ghép, lồng nội dung sai sự thật nhằm thu hút lượt xem.

Trao đổi về sự "đứt gãy" của chuẩn mực giao tiếp từ đời thực lên không gian số, PGS-TS Nguyễn Ngọc Thơ, chuyên gia văn hóa học, Phó viện trưởng Viện Phát triển giáo dục Việt Nam, chỉ ra 3 nguyên nhân cốt lõi. Đầu tiên là tâm lý ẩn danh và thiếu tương tác trực diện. Khi không phải đối diện với người nghe, nhiều người dễ buông lỏng lời nói, cho rằng "mình không biết họ, họ cũng chẳng biết mình".

Thứ hai, sự đa dạng về chủ đề, khác biệt trong quan điểm dễ dẫn đến tâm lý hiếu thắng, muốn bảo vệ ý kiến bằng mọi giá, khiến tranh luận biến thành chửi bới, miệt thị lẫn nhau.

Cuối cùng là những hạn chế trong cơ chế chế tài. Dù đã có quy định pháp luật và mức xử phạt, việc thiếu quy định cụ thể cho từng hành vi công kích cùng cơ chế quản lý, giám sát sát sao khiến tính răn đe chưa thực sự phát huy hiệu quả.

Ranh giới giữa tự do bày tỏ quan điểm và trách nhiệm cộng đồng

Theo các chuyên gia, mỗi người có quyền nêu suy nghĩ, bảo vệ chính kiến và phản biện, nhưng quyền ấy không thể trở thành cái cớ cho những lời lẽ xúc phạm, thông tin sai lệch hay hành vi xâm phạm danh dự người khác.

Người trẻ ngày nay dành nhiều thời gian trên mạng xã hội ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Bàn về ranh giới giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm cộng đồng, Th.S Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ công chúng - truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho rằng cần tăng cường xử lý những tài khoản ảo, ẩn danh có hành vi công kích, bởi đây là một trong những nhóm tài khoản thường xuất hiện trong các cuộc bình luận thiếu chuẩn mực.

Theo ông Tú, phản biện trên không gian mạng cũng cần dựa trên thái độ hòa nhã, dẫn chứng và lập luận chặt chẽ, thay vì biến bất đồng thành những cuộc cãi vã, miệt thị hay xúc phạm đối phương. "Khi bị công kích, người trẻ cần giữ sự tỉnh táo, không phản ứng theo kiểu "ai chửi mình thì mình chửi lại". Bởi khi cả hai phía đều chọn cách đáp trả bằng cảm xúc, cuộc tranh luận sẽ càng đi xa khỏi vấn đề ban đầu", ông Tú cho biết.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Thơ nhấn mạnh thêm vai trò của cộng đồng trong việc điều tiết hành vi giao tiếp trên mạng. Theo ông, thay vì đứng ngoài hoặc hùa theo những bình luận tiêu cực, người dùng có thể chủ động lên tiếng nhắc nhở một cách nhẹ nhàng, lịch sự để các bên tiết chế ngôn từ.

"Khi số đông cộng đồng lên tiếng nhắc nhở, người trong cuộc từ từ lặng lẽ thoái lui, về sau sẽ biết cân nhắc lời lẽ khi tranh luận. Rõ ràng, chúng ta rất cần tiếng nói tích cực của cộng đồng xã hội để kịp thời can thiệp và uốn nắn cách giao tiếp của người trẻ", ông Thơ chia sẻ.

Lan tỏa giá trị tử tế trên không gian số

Giữa những trào lưu câu view bất chấp, vẫn có những bạn trẻ sử dụng mạng xã hội như một không gian để quảng bá văn hóa và lan tỏa điều tốt đẹp.

Ngọc Công chọn lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, cảnh sắc Việt Nam qua những video chỉn chu ẢNH MINH HỌA: THẢO PHƯƠNG

Bùi Ngọc Công (28 tuổi, quê Quảng Nam cũ), chủ kênh "Blog của Rọt", là một trong những người kiên trì với hướng đi này. Bắt đầu làm nội dung từ năm 2021, Công thực hiện các video giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa và đời sống bản địa. Hơn 5 năm qua, chàng trai vẫn chú trọng đầu tư nội dung chỉn chu, hướng đến việc giúp người xem vừa giải trí vừa tiếp nhận những thông tin hữu ích.

"Mỗi nhà sáng tạo nội dung giống như một kênh thông tin thu nhỏ nên phải có trách nhiệm với những gì mình đăng tải", Công nói và cho biết từng stress trước những bình luận trái chiều, nhưng thay vì tranh cãi hơn thua, Công chọn đọc, xem lại nội dung mình chia sẻ để tự soi chiếu. Anh cũng kiên quyết không chạy theo những trào lưu gây sốc chỉ để thu hút sự chú ý.

Tương tự, Dương Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ P.Phú Phong, TP.Huế) thường xuyên đăng tải video ghi lại những bữa cơm mẹ nấu và nếp sinh hoạt gia đình giản dị. Qua những hình ảnh đời thường, cô mong muốn lan tỏa tình cảm gia đình, ẩm thực xứ Huế.

Khi kênh được nhiều người quan tâm, Tuyết càng cân nhắc kỹ hơn những nội dung chia sẻ. "Mình hiểu rằng đi cùng quyền được chia sẻ là trách nhiệm với những gì mình đăng tải, đó là nội dung có đúng sự thật không, có làm tổn thương ai không và có gây ra những ảnh hưởng không mong muốn hay không", Tuyết bày tỏ.

Để hạn chế những hành vi giao tiếp thiếu chuẩn mực trên môi trường số, theo Th.S Nguyễn Anh Khoa, Phó giám đốc Trung tâm tham vấn tâm lý và hỗ trợ pháp luật, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, người trẻ cần được trang bị kỹ năng điều tiết cảm xúc, phản hồi và phản biện trên không gian mạng. Các cơ sở giáo dục cũng cần lồng ghép nội dung này vào chương trình học, giúp người trẻ biết cân nhắc trước khi bình luận, chia sẻ, đồng thời hiểu được hậu quả của việc phát tán thông tin sai lệch hay xúc phạm người khác.

Tuy nhiên, mọi giải pháp sẽ khó phát huy hiệu quả nếu mỗi người vẫn xem mạng xã hội là nơi có thể tùy ý phát ngôn. "Phía sau mỗi tài khoản vẫn là một con người thật. Khi không tách biệt danh tính trên mạng với con người ngoài đời, mỗi người sẽ biết cân nhắc hơn trước từng lời bình luận, chia sẻ", ông Khoa nhấn mạnh. (còn tiếp)