Những trường nào ở TP.HCM thử nghiệm tăng định mức tiết dạy của giáo viên?

Tính rõ số giáo viên tăng, giảm

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản triển khai lấy ý kiến, đánh giá tác động đối với 2 dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT, trong đó có dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

Nội dung đáng chú ý là yêu cầu các cơ sở giáo dục được lựa chọn vận hành thử nghiệm dự thảo định mức, tính toán nhu cầu nhân sự và đánh giá ảnh hưởng dự kiến đến hoạt động của nhà trường. Đây là bước đánh giá tác động phục vụ góp ý dự thảo.

Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đầy đủ hồ sơ 2 dự thảo: Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học và Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học.

Với vấn đề thay đổi định mức tiết dạy, việc vận hành thử nghiệm sẽ cung cấp số liệu thực tiễn để góp ý, đánh giá tính khả thi và tác động đến tổ chức dạy học.

Cụ thể, cơ sở giáo dục được lựa chọn phải căn cứ quy định tại 2 dự thảo để tính toán nhu cầu theo từng vị trí việc làm; đối chiếu với số lượng hiện có, xác định rõ số tăng, giảm đối với giáo viên, cán bộ quản lý, tổ trưởng, tổ phó và từng nhóm nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ẢNH: BÍCH THANH

Số liệu phải thể hiện căn cứ tính toán, số lượng hiện có, số lượng theo dự thảo, chênh lệch tăng, giảm, nguyên nhân và ảnh hưởng dự kiến đến việc tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục. Trường hợp không phát sinh chênh lệch, đơn vị vẫn phải nêu kết quả tính toán và căn cứ xác định.

Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương án bố trí, điều tiết, đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung hoặc sắp xếp nhân sự; đồng thời chỉ rõ những trường hợp cần hướng dẫn chuyển tiếp hoặc cần nghiên cứu điều chỉnh quy định.

7 đơn vị được chọn thử nghiệm

Sở GD-ĐT TP.HCM giao mỗi phường, xã lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho từng cấp học để vận hành thử nghiệm dự thảo định mức. Việc lựa chọn cần lưu ý sự khác nhau về quy mô học sinh, số lớp, phân hiệu, điểm trường và điều kiện tổ chức hoạt động.

Trong nhóm đơn vị trực thuộc, Sở GD-ĐT chọn 7 đơn vị thử nghiệm gồm:

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (P.Phước Thắng)

Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (P.Xóm Chiếu)

Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An)

Trường chuyên biệt Bình Minh (P.Tân Sơn Nhì)

Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định (P.Phú Định)

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật (P.Xuân Hòa)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bình Chánh (xã Tân Nhựt)

Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai việc lấy ý kiến phải thực chất, có sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục chịu tác động. Các ý kiến cần tập trung vào tính phù hợp, khả thi, tác động đến tổ chức dạy học và những nội dung bất cập, chưa rõ hoặc khó thực hiện.

Sở GD-ĐT TP.HCM giao mỗi phường, xã lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho từng cấp học để vận hành thử nghiệm dự thảo định mức giáo viên ẢNH: BÍCH THANH

Với góp ý cụ thể, đơn vị phải nêu rõ điều, khoản hoặc nội dung dự thảo, phương án đề xuất điều chỉnh, lý do và căn cứ thực tiễn; hạn chế ý kiến chung chung, không có luận cứ.

Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh kết quả vận hành thử nghiệm phục vụ đánh giá tác động, góp ý dự thảo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học, không thay thế quyết định giao hoặc điều chỉnh số lượng người làm việc của cấp có thẩm quyền.