Những vòng quay hòa bình trên 'đất lửa'

T RỞ VỀ VÙNG ĐẤT HÒA BÌNH

Trong 2 ngày 18 - 19.4 vừa qua, tỉnh Quảng Trị một lần nữa trở thành nơi hội tụ của hàng trăm con người từ mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài. Khác nhau về giới tính, độ tuổi, ngôn ngữ, quốc tịch..., nhưng họ cùng về với "đất lửa Quảng Trị" vì có điểm chung: mê đạp xe và yêu chuộng hòa bình.

Lần thứ hai được tổ chức tại Quảng Trị, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình đã trở thành "thương hiệu" được những người đam mê xe đạp chờ đợi. Dù đang ở bất cứ đâu, hễ nhận được lời mời tham gia ngày hội, họ đều sắp xếp để trở về vùng đất đã từng chịu bao tang thương bởi chiến tranh và nay là điểm đến của hòa bình.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 ẢNH: THANH NIÊN

Anh Đỗ Đăng Khoa, phụ trách CLB xe đạp thể thao MBO, đã trải qua hành trình dài từ Hà Nội đến Quảng Trị với quyết tâm lớn nhất là mang giải vàng về thủ đô. "Chúng tôi thuê một chiếc xe 30 chỗ để các thành viên trong CLB xe đạp thể thao MBO tham gia ngày hội đông đủ nhất. Hành trình có hơi xa, nhưng khi nhớ về cảm xúc của mùa giải trước, ai nấy cũng háo hức", anh Khoa chia sẻ.

Khi ngang qua cầu Hiền Lương huyền thoại với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới dưới bầu trời xanh, người con của thủ đô trào dâng cảm xúc tự hào. Sau đó, những mệt nhọc của quãng đường dài cũng như tan biến khi bánh xe đạp bắt đầu quay vòng trên "đất lửa".

Vượt chặng đường 400 km

từ tỉnh Champasak (Lào) để đến Quảng Trị, những vận động viên (VĐV) xe đạp người Lào cũng có cảm giác nôn nao khi đi trên chuyến xe vượt qua biên giới và rồi hòa cùng hàng trăm VĐV người Việt đạp xe diễu hành dưới lá cờ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải. Họ càng cảm nhận sâu sắc hơn tình nghĩa đoàn kết sâu nặng Việt - Lào.

Các VĐV đạp xe diễu hành qua cầu Hiền Lương phấp phới cờ hoa ẢNH: THANH NIÊN

Sau 2 năm kể từ Ngày hội đạp xe Vì hòa bình 2024, ông Khammanh Keovilaysack từ tỉnh Champasak trở lại Việt Nam trong bộ đồng phục của ngày hội lần thứ nhất. Ông cho biết rất thích ngày hội đạp xe và luôn giữ gìn chiếc áo của ngày hội lần trước. "Thời điểm tổ chức Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm nay cũng là lúc đất nước chúng tôi đang ăn tết. Cũng khá tất bật cho năm mới, nhưng cả đoàn ai cũng tranh thủ sắp xếp, chơi tết xong là chúng tôi lên xe và di chuyển luôn. Hành trình dài và xa, nhưng cũng khá vui khi có dịp ôn lại kỷ niệm của ngày hội năm 2024. Chúng tôi rất vui khi trở lại Việt Nam", ông Khammanh Keovilaysack chia sẻ.

"N GUYỆN CẦU CHO THẾ GIỚI BÌNH YÊN"

Đó là mong ước của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trong bài phát biểu khai mạc Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ngày 18.4.

Cùng hàng trăm VĐV, người dân đứng dưới lá cờ Tổ quốc, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết tại mảnh đất mà bao người đã ngã xuống trong khói lửa chiến tranh, hôm nay bừng lên pháo hoa của lòng nhân ái và cùng nhau lan tỏa khát vọng về một tương lai hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. "Hôm nay chúng ta có mặt tại Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của vùng đất thiêng Quảng Trị, để nối dài những cung đường của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2 năm 2026. Chúng tôi tin rằng sự cố gắng của tỉnh Quảng Trị và Báo Thanh Niên cùng toàn thể VĐV, đông đảo người hâm mộ sẽ góp thêm những lời nguyện cầu thành tâm cho một thế giới bình yên. Để trên bầu trời trong xanh chỉ có những cánh chim bồ câu, để trên mặt đất chỉ có những cánh đồng tươi tốt, để các đô thị sầm uất và những con người thương nhau trong tình đồng loại", Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ.

Các VĐV chia sẻ niềm vui với ban tổ chức sau khi đạt những danh hiệu cao tại giải đua xe đạp ẢNH: THANH NIÊN

Diễu hành qua cầu Hiền Lương, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh, ký tên lên lá cờ xanh của hòa bình, những vòng đua sôi nổi và hấp dẫn xung quanh Thành cổ Quảng Trị..., những hành trình ấy tiếp tục làm nên "thương hiệu" của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần thứ 2. Sự hưởng ứng nhiệt thành của các VĐV, sự cổ động sôi nổi của người dân địa phương chính là động lực to lớn để ngày hội đạp xe trở thành một phần không thể thiếu trong Lễ hội Vì hòa bình được tổ chức thường niên tại Quảng Trị.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026, cho biết qua từng mùa tổ chức, ngày hội đạp xe tiếp tục được mở rộng về quy mô, nâng tầm trở thành sự kiện mang tính quốc tế. "Không chỉ là một sự kiện thể thao, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình còn là hoạt động văn hóa - xã hội ý nghĩa, nơi ký ức và hiện tại giao thoa. Tỉnh Quảng Trị rất vinh dự khi đồng hành cùng Báo Thanh Niên tổ chức chương trình này. Chúng tôi hy vọng những vòng xe sẽ còn tiếp tục lăn xa, lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhiều nơi hơn nữa", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Ngày 19.4, sau tín hiệu vẫy cờ của chặng đua cuối cùng ở Thành cổ Quảng Trị, những VĐV buông tay lái, vỡ òa cảm xúc khi về đích. Đó cũng là thời điểm một lần nữa đánh dấu thành công của Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026. Những người yêu xe đạp, yêu hòa bình lại trở về nhịp sống bình thường và gửi một lời hẹn: sẽ gặp nhau sau 2 năm nữa, khi Ngày hội đạp xe Vì hòa bình trở lại với vùng đất Quảng Trị anh hùng.