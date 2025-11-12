Niềm tin gửi Đảng: Tiếng nói trách nhiệm của người trẻ với Tổ quốc

Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến sâu sắc từ thanh niên các lĩnh vực được gửi tới ban tổ chức, thể hiện tinh thần dấn thân, trí tuệ và tâm huyết của thế hệ trẻ.

Các giải pháp đổi mới y tế, bảo tồn văn hóa

Là một trong những Gương mặt trẻ VN tiêu biểu 2021, thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Doãn Bách (Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai) đã có bản tham luận đầy tâm huyết về đổi mới y tế. Anh nhấn mạnh: "Sức khỏe nhân dân là yếu tố được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, là nền tảng vững chắc để người dân hạnh phúc, và là yếu tố quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước".

Bác sĩ Bách thẳng thắn chỉ ra hàng loạt khó khăn mà ngành y tế đang đối mặt như: các yếu tố nguy cơ gây bệnh, môi trường sống và an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm soát đúng mức; y tế dự phòng, y tế gia đình chưa được đầu tư tương xứng, khiến năng lực phòng ngừa bệnh còn hạn chế. Hệ thống chăm sóc y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc ban đầu; quản lý bệnh mạn tính và khám sàng lọc còn nhiều bất cập, khiến người dân thiếu niềm tin và thường xuyên vượt tuyến, gây quá tải bệnh viện T.Ư…

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trước thực trạng đó, bác sĩ Bách đề xuất đầu tư mạnh mẽ cho y tế dự phòng, y tế gia đình và y tế cơ sở để chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Anh nhấn mạnh cần có chính sách đãi ngộ vượt trội để thu hút nhân tài, luân phiên bác sĩ trẻ về cơ sở, phát triển nguồn lực chất lượng cao. Đồng thời, thúc đẩy tự chủ sản xuất thiết bị, vật tư, dược phẩm trong nước và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hoàn thiện dữ liệu y tế quốc gia, liên thông hồ sơ bệnh án điện tử và phát triển ứng dụng y tế thông minh, hướng tới chăm sóc sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Tham luận tại hội nghị, ca sĩ Hà Myo (nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Ca múa nhạc VN) đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Nữ ca sĩ đề xuất đẩy mạnh các chính sách khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản, để mỗi di sản được "tái sinh" trong môi trường hiện đại. Hà Myo kiến nghị thành lập quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ sáng tạo, nhằm giúp các thử nghiệm nghệ thuật mới mẻ có cơ hội đến với công chúng. Đây cũng là cách khích lệ thế hệ trẻ mạnh dạn dấn thân trong sáng tạo và cống hiến.

Đặc biệt, Hà Myo nhấn mạnh về việc cần bảo vệ bản quyền, khi "nhiều sản phẩm nghệ thuật số hiện nay bị sao chép, phát tán trái phép". Theo cô, cần có cơ chế bảo hộ chặt chẽ để đảm bảo động lực sáng tạo cho nghệ sĩ. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế về văn hóa - nghệ thuật, để nghệ sĩ VN vừa học hỏi, vừa lan tỏa bản sắc dân tộc ra thế giới, góp phần xây dựng hình ảnh VN tự tin, giàu bản sắc trong kỷ nguyên hội nhập.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của nhiều thanh niên tiêu biểu ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Ở điểm cầu Nghệ An, anh Phạm Thế Duyệt, Bí thư Chi đoàn Trung tâm y tế Nghi Lộc, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên VN tỉnh Nghệ An, nêu góc nhìn của một thanh niên Công giáo. Từ phân tích và trăn trở về những bất cập trong giai đoạn vừa qua, anh đề xuất 2 kiến nghị trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các định hướng về tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc.

Trong đó, theo anh, cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, ưu tiên tính minh bạch, đơn giản và kiến tạo trong quản lý nhà nước. "Đây là yêu cầu cấp thiết để giải quyết "điểm nghẽn" về thể chế mà chính các dự thảo đã chỉ rõ là "còn chồng chéo, vướng mắc, thiếu ổn định". Việc chúng ta quyết tâm hoàn thiện luật Tín ngưỡng, tôn giáo phải theo tinh thần kiến tạo phát triển, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Một thể chế minh bạch sẽ ngăn chặn sự nhũng nhiễu và quan trọng nhất là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tôn giáo hợp pháp, chân chính phát huy tối đa các nguồn lực của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước, đúng như tinh thần Đảng và Nhà nước đang mong đợi", anh nói.

Anh Duyệt cũng kiến nghị tập trung đầu tư đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo thực sự có kiến thức chuyên sâu, am hiểu văn hóa và có tấm lòng chân thành. Theo anh, để ngăn ngừa "điểm nóng" và "vụ việc phức tạp", không gì hiệu quả bằng sự tin cậy.

"Muốn có sự tin cậy, người cán bộ phải thực sự thấu hiểu đời sống đức tin, văn hóa của tôn giáo. Tôi kiến nghị cần có chiến lược dài hạn để đào tạo đội ngũ cán bộ này, giúp họ vượt qua tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm để thực sự trở thành cầu nối vững chắc, thân tình giữa Đảng, Nhà nước và các cộng đồng tôn giáo", anh Duyệt đề xuất.

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu góp ý kiến tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Cần chính sách giữ chân và thu hút nhân tài

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (Phó giám đốc Văn phòng Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo, Trường ĐH VinUni), đại diện Mạng lưới trí thức trẻ VN toàn cầu, đã nêu những kiến nghị mạnh mẽ liên quan đến trọng dụng nhân tài và đổi mới giáo dục, coi đây là "nút đột phá" quyết định tương lai quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ.

Theo tiến sĩ Hiệu, trong thời đại tri thức, tài năng khoa học - công nghệ chính là "tài nguyên khan hiếm số một", VN phải xây dựng cơ chế trọng dụng thực chất, trao quyền cho người tài được quyết định hướng nghiên cứu, cách tiếp cận, được sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách chủ động, minh bạch.

Anh nhấn mạnh: "Muốn giữ chân và thu hút nhân tài, chính sách không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải đi vào điều kiện đãi ngộ cạnh tranh, môi trường nghiên cứu hiện đại, tôn trọng tự do học thuật và liêm chính khoa học; coi nhà khoa học là "giá trị cốt lõi" của quốc gia, xứng đáng được vinh danh và bảo vệ".

Ở lĩnh vực giáo dục, anh Hiệu kiến nghị đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đại học nghiên cứu thực thụ, nơi tri thức mới được tạo ra và lan tỏa. Theo anh, giáo dục đại học phải trở thành trung tâm sản sinh tri thức - không chỉ dạy kiến thức có sẵn, mà khơi dậy đam mê khám phá, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và trang bị kỹ năng công nghệ. Anh đề xuất tạo cơ chế kết nối mạnh mẽ giữa nhà trường - viện nghiên cứu - doanh nghiệp để tri thức được chuyển hóa thành công nghệ và giá trị thực tiễn.

Những kiến nghị này, theo tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, là nền tảng để VN bứt phá, tự tin bước vào "kỷ nguyên cạnh tranh bằng tri thức và đổi mới sáng tạo".