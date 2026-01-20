Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 Cup THACO

Niềm vui của xứ sen hồng

Hoàng Lê
Hoàng Lê
20/01/2026 00:00 GMT+7

Hôm qua (19.1), giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO (TNSV THACO cup 2026) tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn của vòng loại khu vực TP.HCM và Tây Nam bộ.

THÊM 2 ĐỘI KHU VỰC TP.HCM VÀO PLAY-OFF

Trận "chung kết" tranh ngôi đầu nhóm 2 giữa đội Trường ĐH Văn Hiến với đội tân binh Trường CĐ Kinh tế đối ngoại diễn ra đầy hấp dẫn. Các học trò HLV Trần Ngọc Nhớ chơi rất hay, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc ở TNSV THACO cup được các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến phát huy. Bàn thắng quý giá của Nguyễn Minh Trí ở phút 23 cùng khả năng phòng ngự chặt chẽ giúp đội Trường ĐH Văn Hiến đánh bại đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại sít sao 1-0. Kết quả này cùng với 2 trận thắng trước đó giúp đội Trường ĐH Văn Hiến đạt 9 điểm tuyệt đối, xếp nhất nhóm 2 cùng tấm vé vào play-off. Đội Trường CĐ Kinh tế đối ngoại xếp hạng nhì với 6 điểm, trông chờ suất play-off dành cho 2 đội hạng nhì có thành tích tốt.

Cuộc đua ở nhóm 3 bất ngờ trở nên nóng bỏng khi đội Trường ĐH Lạc Hồng bất ngờ có bàn thắng dẫn trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Nếu giữ được kết quả trên, tấm vé vào play-off sẽ thuộc về đội Trường ĐH Lạc Hồng. Vì thế, các học trò HLV Phạm Thái Vinh vùng lên mạnh mẽ, được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa ở đầu hiệp 2 với pha sút phạt đẳng cấp từ Lê Bửu Quốc Anh. Nhà vô địch TNSV mùa 2, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM vượt dẫn 2-1 nhưng đối thủ nhanh chóng cân bằng 2-2 khiến họ phải căng mình phòng ngự bảo vệ thành quả. Thầy trò HLV Phạm Thái Vinh thở phào khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. 1 điểm nhọc nhằn trước đội Trường ĐH Lạc Hồng giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đạt 7 điểm, xếp nhất nhóm 3 cùng tấm vé vào vòng play-off.

Niềm vui của xứ sen hồng- Ảnh 1.

Đội Trường ĐH Đồng Tháp (trái) giành suất chơi trận “chung kết” khu vực Tây Nam bộ

ẢNH: KHẢ HÒA

CHỦ NHÀ VÀO "CHUNG KẾT"

Đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp xuất sắc giành ngôi nhất nhóm A vòng loại khu vực Tây Nam bộ, qua đó giành quyền vào trận quyết định gặp đội nhất nhóm B tranh suất tham dự VCK.

Lượt trận cuối nhóm A trở nên hấp dẫn khi ở trận đấu sớm, đội Trường ĐH Nam Cần Thơ đánh bại đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long với tỷ số 3-0. Kết quả này buộc đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp phải giành trọn 3 điểm trước đội Trường ĐH Tây Đô mới bảo vệ thành công ngôi đầu cùng tấm vé đi tiếp. Được khán giả nhà cổ vũ giúp tinh thần các cầu thủ đội Trường ĐH Đồng Tháp thêm quyết tâm. Nhờ đó đội bóng xứ sen hồng đạt mục tiêu đề ra khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0, trong đó Nguyễn Võ Quốc Yên lập cú đúp, bàn thắng còn lại do công Lê Tấn Hào.

Đối thủ của đội Trường ĐH Đồng Tháp ở "chung kết" khu vực Tây Nam bộ sẽ được xác định trong hôm nay với lượt trận cuối nhóm B.

LỊCH THI ĐẤU HÔM NAY (20.1)

Vòng loại khu vực Duyên hải miền Trung (sân Quân khu 5 - Đà Nẵng)

ĐH Huế - ĐH Duy Tân (14 giờ)

Trường ĐH TDTT Đà Nẵng - Trường CĐ Phương Đông Đà Nẵng

Vòng loại khu vực TP.HCM (sân Tao Đàn)

Nhóm 4:

Trường ĐH Sài Gòn - Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (7 giờ 45)

Trường ĐH Quy Nhơn - Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn (9 giờ 45)

Nhóm 5:

Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (14 giờ)

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - Trường ĐH Kinh tế Luật (16 giờ)

Vòng loại khu vực Tây Nam bộ (sân Trường ĐH Đồng Tháp)

Nhóm B:

ĐH Cần Thơ - Trường ĐH FPT Cần Thơ (15 giờ)

Trường ĐH Trà Vinh - Trường ĐH Cửu Long (17 giờ)

Niềm vui xứ sen hồng Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần IV - 2026 cúp THACO cup Thaco Trường ĐH Văn Hiến Trường CĐ Kinh tế Đối Ngoại trường đh đồng tháp
