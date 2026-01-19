Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO

Live Trường ĐH Văn Hiến - Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại: Tân binh nắm ưu thế

Giang Lao - Bảo Nghi
19/01/2026 08:23 GMT+7

Trận quyết đấu rất hấp dẫn giữa đội Trường ĐH Văn Hiến và đội tân binh Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại lúc 9 giờ 45 ngày 19.1 sẽ quyết định cho ngôi đầu nhóm 2 vào vòng play-off, ở vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV năm 2026 - cúp THACO (TNSV THACO cup 2026).

Thầy trò HLV, trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ tiếp tục gây sốt

Đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (COFER) do HLV, trọng tài Trần Ngọc Nhớ dẫn dắt đã trở thành hiện tượng thú vị tại giải TNSV THACO cup 2026. Họ ra quân với hai trận toàn thắng với tỷ số cách biệt trước đội Trường ĐH Quốc tế Miền Đông 8-1 và đội Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn 4-1. Qua đó, nhảy một bước lên ngôi đầu ở nhóm 2, xếp trên cả đội kỳ cựu Trường ĐH Văn Hiến nhờ hơn hiệu số (+10 so với +9) khi có cùng 6 điểm.

- Ảnh 1.

Liệu thầy trò HLV, trọng tài Trần Ngọc Nhớ sẽ tiếp tục gây sốt giải TNSV THACO cup 2026?

Ảnh: Nhật Thịnh

Do đó, ở cuộc gặp quyết định, COFER chỉ cần một kết quả hòa trước đội Trường ĐH Văn Hiến là làm nên chuyện, khi ngay trong lần đầu tiên dự giải TNSV đã vượt lên lấy suất vào vòng play-off.

Mặc dù vậy, HLV, trọng tài Trần Ngọc Nhớ và các học trò của mình không nghiêng về một kết quả thủ hòa. Họ xác định vào trận với mọi nỗ lực cao nhất là thi đấu hết khả năng của mình, bất kể thắng hay thua, vì đây là sân chơi bóng đá sinh viên nên không có chỗ cho sự toan tính. Trên hết, việc được thi đấu tại giải TNSV luôn là động lực cho mỗi cầu thủ sinh viên COFER và họ luôn cống hiến hết mình.

Trong khi đó, các cầu thủ đội Trường ĐH Văn Hiến lại rất kinh nghiệm, họ thi đấu ít bùng nổ, nhưng luôn biết cách tung đòn quyết định đúng lúc để đánh bại đối thủ.

Trận quyết đấu tranh ngôi đầu nhóm 2 này, vì vậy sẽ trở nên đầy hấp dẫn và đáng xem, giữa một bên là nhiệt huyết và thi đấu không toan tính, đội COFER và giữa một bên là đội Trường ĐH Văn Hiến có nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm do từng dự các giải TNSV trước đây.

Ngoài kết quả thắng thua sẽ định đoạt suất đi tiếp vào vòng play-off, đội thua ở trận đấu này (hiện với 6 điểm và hiệu số cao +9 và +10), cũng sẽ còn nhiều cơ hội tìm kiếm vé vào vòng play-off ở suất đội hạng nhì có thành tích tốt nhất khi vòng loại khu vực TP.HCM kết thúc. 

Nếu hòa, đội Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại giành vé trong nhóm 2 vào vòng play-off, đội Trường ĐH Văn Hiến nếu nhì bảng và có 7 điểm cùng hiệu số cao cũng sẽ có thuận lợi rất lớn để đi tiếp.

- Ảnh 2.

 

