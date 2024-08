'Nổ' có bạn ở Dubai để lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Ngày 9.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long), đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Thúy (37 tuổi, ở H.Chợ Lách, Bến Tre), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy nghe đọc các quyết định khởi tố, bắt tạm giam NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, biết chị N.T.B.D (ở H.Mang Thít) có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), Thúy nói mình có bạn làm việc tại Dubai và nhận làm hồ sơ xin việc ở các nông trại, với mức lương từ 60 - 70 triệu đồng/tháng, thời gian không quá 3 năm, mức phí mỗi hồ sơ 60 triệu đồng.

Sau đó, chị D. đưa cho Thúy 3 hồ sơ cùng số tiền 180 triệu đồng. Thúy nói nếu muốn hồ sơ được phê duyệt nhanh thì cần thêm chi phí nên chị D. chuyển thêm hơn 140 triệu đồng cho Thúy.

Đến năm 2022, do không đi Dubai được nên chị D. đòi lại tiền, nhưng Thúy không trả, chặn liên lạc, rồi trốn khỏi địa phương. Biết mình bị lừa đảo, chị D. đến cơ quan công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an H.Mang Thít vào cuộc điều tra, mời Thúy về làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu, Thúy đã thừa nhận về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an H.Mang Thít thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ lừa đảo xuất khẩu lao động của bị can Nguyễn Thị Thanh Thúy nhanh chóng liên hệ Công an H.Mang Thít để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.