'Nổ' có suất ngoại giao ở nhiều dự án để lừa tiền đặt cọc

Chiều 13.10, Công an TP.Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Nhật Phát, địa chỉ tại số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê (P.Hà Đông, Hà Nội).

PC03 Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (41 tuổi, trú xã Bình Minh, Hà Nội) và Phạm Hồng Phương (38 tuổi, trú P.Thanh Xuân, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Hương ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Hương đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ, có khả năng lấy được các "suất ngoại giao" tại một số dự án nhà ở như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex để đánh vào tâm lý muốn mua nhà với giá thấp hơn thị trường.

Sau đó, bị can Hương tìm những người có nhu cầu mua nhà, thông qua nhân viên tư vấn và ký "phiếu tư vấn" có dấu treo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Nhật Phát.

Khi tạo được lòng tin, bị can Hương hướng dẫn khách hàng chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình, sau đó chiếm đoạt số tiền đã nhận.

PC03 Công an TP.Hà Nội đề nghị bị hại liên quan đến 2 bị can kể trên và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Tân Nhật Phát chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu tới PC03 Công an TP.Hà Nội tại số 382 Khâm Thiên (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Đỗ Thái Dương theo số điện thoại 0983410885, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.