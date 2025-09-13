Nội đô Huế bao giờ hết chắn tàu?

Tuyến đường sắt chạy qua trung tâm TP.Huế giao với một số con đường có lưu lượng phương tiện rất lớn. Đầu tiên là điểm giao nhau giữa đường sắt với đường bộ ở đầu cầu Dã Viên - Lê Duẩn - Kim Long. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực dân cư rộng lớn của P.Kim Long với khu vực trung tâm thành phố. Vào giờ cao điểm, hàng trăm phương tiện lưu thông qua tuyến đường này. Mỗi khi có tàu đến, chắn được kéo lại là lập tức hai phía đường Lê Duẩn, cầu Dã Viên và Kim Long đều ùn ứ nghiêm trọng.

Tình trạng ách tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường Phan Bội Châu mỗi khi có tàu chạy qua

Ở khu vực bờ nam sông Hương, tuyến đường sắt qua ga Huế hướng về phía nam cắt ngang một loạt tuyến đường có lưu lượng giao thông rất lớn như Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, Nguyễn Trường Tộ, Trần Phú, Lương Văn Can, Ngự Bình. Mỗi khi tàu qua các khu vực này là xảy ra ùn tắc giao thông khiến người dân rất bức xúc…

Hiện Chính phủ đang triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Theo đó, dự án qua địa bàn TP.Huế được quy hoạch về phía đông, chạy ven phá Tam Giang - Cầu Hai, có tổng chiều dài khoảng 95 km, điểm đầu thuộc P.Phong Dinh giáp xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị); điểm cuối thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô giáp P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng. Trên địa bàn TP.Huế, dự án đi qua địa bàn 12 xã, phường gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô.

Mặc dù dự án đường sắt tốc độ cao đang được chuẩn bị đầu tư, nhưng khi dự án này hoàn thành vẫn không thay thế tuyến đường sắt hiện tại, do vậy TP.Huế cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng ách tắc do chắn tàu ở khu vực nội đô. Người dân và cử tri TP.Huế đã nhiều lần kiến nghị xây cầu vượt đường sắt cho những tuyến đường này, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

Điểm giao nhau với đường sắt trên đường Điện Biên Phủ thường xuyên xảy ra ùn ứ ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh chia sẻ đây là trăn trở của lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp khả thi. Theo ông Minh, giải pháp tốt nhất là làm cầu cạn đưa đường sắt lên cao, sẽ giải quyết được rất nhiều áp lực và nhu cầu giao thông cho thành phố. Sau này khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành, tuyến đường sắt cũ vẫn tiếp tục duy trì chức năng phục vụ nhu cầu của người dân và du lịch. Nhiều người cho rằng đây là ý tưởng hay, nếu được triển khai trong tương lai gần không chỉ giúp hiện đại hóa mạng lưới giao thông thành phố, mà còn tạo ra công trình quy mô xứng với tầm vóc của một đô thị trực thuộc T.Ư.

Ngày 17.7 vừa qua, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.Huế, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế, đề nghị ngành chức năng sớm triển khai xây dựng đề án tổng thể về chống ùn tắc giao thông, xem đây là đề tài khoa học cấp thành phố. Về lâu dài cần tính đến hệ thống đường sắt nội đô hoặc tàu điện ngầm, dù là định hướng dài hạn nhưng phải được đưa vào chiến lược quy hoạch từ bây giờ. Định hướng của Bí thư Thành ủy Huế cũng phù hợp với việc đưa đường sắt hiện tại xuống ngầm hoặc lên cao, tích hợp vào hệ thống giao thông đường sắt nội đô trong tương lai.