Nơi hội tụ những tấm lòng vàng

Chia sẻ khó khăn với quê hương

Họ là doanh nhân, người buôn bán nhỏ, người làm dịch vụ… gốc Việt, là thành viên nhiều hội đoàn chọn CHLB Đức làm quê hương thứ hai và có trái tim nhân ái cùng nhịp đập. Cả trăm người hội tụ trong Hội từ thiện Sen Vàng Berlin (gọi tắt là Hội), được chính quyền Berlin cấp phép hoạt động do bà Dương Thị Bích Ngọc (62 tuổi, người khởi xướng, sáng lập viên Hội), làm chủ tịch. Ban đầu chỉ vài người, sau 10 năm, Hội có hơn 130 thành viên. Họ chung tay góp quỹ 10 euro/người/tháng cùng với số tiền vận động được từ các nhà hảo tâm để dành cho các hoạt động thiện nguyện. Nếu trường hợp nào cộng đồng đóng góp chưa đủ, Hội sẽ dùng quỹ để bù thêm vào. "Không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo miễn là người thật, việc thật đang gặp nhiều khó khăn cần giúp đỡ, Hội sẵn sàng!", bà Bích Ngọc chia sẻ.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành năm 2020 - 2022, Hội đã trực tiếp hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn ở quê nhà: người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, bệnh nhân nan y, học sinh dân tộc thiểu số nghèo, đồng thời đóng góp xây dựng, cải tạo cầu đường nông thôn vùng sâu vùng xa hoặc trường học tranh tre nứa lá xuống cấp. Đặc biệt, Hội còn trích tiền quyên góp để ủng hộ Quỹ vắc xin của Chính phủ, mua quần áo bảo hộ y tế phòng dịch; trao hơn 20 tấn gạo, 10 tấn rau, thức ăn, khẩu trang cho các bệnh viện tại VN…

Hội xây tặng nhà nhân ái Sen Vàng tại Yên Bái Hội từ thiện Sen Vàng Berlin cung cấp

Biết đến Hội, một số nơi ở Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, đã không ngần ngại gửi thư nhờ trợ giúp những trường hợp khó khăn. Lập tức, Hội phát đi tâm thư kêu gọi thành viên và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp để trao gửi yêu thương về quê hương. Không thể đếm hết những chuyến hàng hướng về miền Trung trao cho bà con trong vùng lũ lụt hoặc từ đồng bằng đến vùng núi cao, bất kể đường đi hiểm trở. Bên cạnh tấm lòng của bà con ở Đức, tình nguyện viên của Hội tại VN cũng luôn sẵn sàng. Nhờ đó, những mảnh đời không may mắn, những hoàn cảnh đáng thương đã được kịp thời giúp đỡ. Đầu năm nay, 20 suất quà, áo ấm và 2 triệu đồng/người đã đến với các cụ già neo đơn ở hai xã Thanh An và Pon Lót H.Điện Biên, tỉnh Điện Biên hay số quà tết trị giá 40 triệu đồng cho 250 hộ nghèo ở Thủy Xuân, TP.Huế, trong đó, tiền đóng góp của thành viên Hội là 10 triệu đồng. Cũng vào đầu năm, Hội trao quà cho bà con dân tộc thiểu số nghèo tại xã Tà Tổng, H.Mường Tè, tỉnh Lai Châu và có tâm thư kêu gọi giúp 130 cháu học sinh dân tộc thiểu số của Trường mầm non An Lương, thôn Máng 1, xã An Lương, H.Văn Chấn, Yên Bái những bữa cơm có thịt... Một lời kêu gọi cả trăm người hưởng ứng… Trong khi ai nấy chuẩn bị đón tết cổ truyền thì vẫn còn đâu đó những người lang thang cơ nhỡ, những người nghèo khó ước ao có một cái tết đơn giản và Hội đã góp phần mang đến cho họ sự ấm áp, niềm an ủi.



Ngày 24.2, bà Bích Ngọc từ Đức về, trực tiếp đến Lâm Đồng trao tặng giếng nước sạch cho Trường TH Đa Kao, xã Đạ Tông, H.Đam Rông. Đầu tháng 3.2023, thành viên Hội chở hàng đến một trường học ở thôn Bu Cao, xã Suối Bu, H.Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Gần 200 chiếc bánh tẻ, bánh giò đã được trao. Mỗi cháu còn có thêm một túi quà gồm bánh kẹo, áo ấm, thùng mì tôm và quần áo. Trung tuần tháng 3, Hội tổ chức trao quà tại Trung tâm bảo trợ người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. Hay trường hợp 2 cô giáo Đinh Thị Đức và Nguyễn Thị Bích, xã Noong Luông, Điện Biên, đều là mẹ đơn thân, mắc bệnh nặng, nằm viện dài ngày. Hội nhanh chóng chuyển 1.000 euro giúp hai cô có thêm tiền mua thuốc chữa bệnh. Hội còn phối hợp với Nhóm từ thiện "Lời vàng Phật dạy" tổ chức trao cháo, sữa hằng tuần cho các cháu và bà con bệnh nhân nghèo tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội và gia đình bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Ung bướu K 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Bệnh nhân ở những nơi này rất đông, chủ yếu là người nghèo từ các tỉnh về trị liệu. Ngoài ra, Hội vận động thành viên nhận đỡ đầu 5 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ do đại dịch Covid-19 cho đến tuổi trưởng thành. Chi phí tài trợ mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng. Hội còn tặng xe đạp, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở nhiều địa phương…

Ngày 27.7 vừa qua, Hội trao 20 suất quà tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ tại Nam Định; trao 100 suất quà tri ân các bà mẹ VNAH và thương bệnh binh tại 8 tỉnh thành gồm Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Ngày 10.8, trao 10 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin H.Bình Lục, Hà Nam; trao 150 suất quà cho bà con sống rải rác gần biên giới của H.Hớn Quản, Bình Phước… Mới đây nhất, sau khi Hội kêu gọi thành viên, nhà hảo tâm đóng góp chia sẻ với gia đình các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini đêm 12.9.2023 tại Hà Nội, sáng 19.9 đại diện Hội tại Hà Nội đã trao tận tay lãnh đạo UBND P.Khương Đình, Q. Thanh Xuân số tiền 115 triệu đồng.

Giữa tháng 5.2023, Hội bàn giao Nhà nhân ái Sen Vàng (tài trợ 50 triệu đồng) cho gia đình anh Vàng A Thành ở thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, H.Văn Chấn, Yên Bái. Cũng tại huyện này, thôn Văn Hòa thuộc xã Cát Thịnh là vùng rừng núi nhiều khe suối, dân cư chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống nhờ nương rẫy nên đời sống còn nhiều khó khăn… Xã có hơn 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu, trẻ em độ tuổi đến trường rất nhiều. Hằng ngày các cháu phải đi lại qua cây cầu tạm có nguy cơ đổ sập. Dự tính xây cầu mới có tổng chi phí nguyên vật liệu là 95,4 triệu đồng. Địa phương có thư nhờ giúp đỡ và Hội nhanh chóng hưởng ứng, kêu gọi thành viên, các nhà hảo tâm chung tay... Đến ngày 17.9, cầu dân sinh Sen Vàng chính thức khánh thành, bàn giao cho địa phương.

Bà Dương Thị Bích Ngọc trao bảng tượng trưng khẩu trang, găng tay hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19 cho chính quyền thủ đô Berlin, Đức

Lan tỏa những yêu thương

Bà Bích Ngọc cho biết suốt gần 10 năm (từ 2014), trong đó có 3 năm dịch bệnh, thiên tai, xung đột Nga-Ukraine… rất nhiều người, nhiều gia đình lâm hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ người dân trong nước mà cả cộng đồng người Việt tại Đức và một số nước châu Âu cũng rất cần sự giúp đỡ từ các tổ chức thiện nguyện. Vượt qua mọi thách thức, Hội và những nhà hảo tâm vẫn hào hiệp, bền bỉ trên hành trình đến gần hơn những người đang gặp khó… Tại Berlin, Hội kêu gọi thành viên may khẩu trang, găng tay, nấu những suất ăn để tri ân các y bác sĩ của 2 bệnh viện Charite Mitte và Charite Wedding Berlin ngày đêm căng sức điều trị bệnh nhân trong đại dịch Covid-19; đóng góp và ủng hộ đồng bào hai bang bị lũ lụt ở miền Nam nước Đức... Đặc biệt, Hội đã tổ chức nhiều đợt trao nhu yếu phẩm cho người Việt từ Ukraine sang Đức lánh nạn, chuyển 200 chiếc xe lăn đến Ukraine giúp những người bị thương. Đại diện Hội cũng đã trao 4.000 euro mua đồ ăn, thức uống cho người dân bị nạn trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ; giúp đỡ trẻ em những vùng nghèo khó ở châu Phi...

Trong hành trình thiện nguyện bền bỉ, Hội đã quyên góp từ các thành viên và vận động nhà hảo tâm được gần 19 tỉ đồng. Hội đã nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán VN tại Đức và nhiều địa phương trong nước. Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2023, Đại sứ VN tại CHLB Đức Vũ Quang Minh bày tỏ lời cảm ơn chân tình đến Hội, các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trong cộng đồng người Việt đã có nhiều hoạt động thiết thực, đậm tính nhân văn, giàu lòng nhân ái…

Mỗi thành viên của Hội không khác một bông hoa, lan tỏa hương thơm, mang yêu thương đến nhiều nơi khó khăn, những mảnh đời bất hạnh cần trợ giúp.