Nỗi lo bên bờ sông sạt lở

Những ngày này ở khóm Tân Tịch, P.Cao Lãnh (Đồng Tháp), con đường nhỏ dẫn ra bờ sông Tiền trở nên chật chội bởi hàng trăm hộ dân cùng lực lượng chức năng ngày đêm hối hả di dời đồ đạc, tài sản ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Di dời tài sản vì lo nhà sập

Cũng như nhiều hàng xóm, ông Huỳnh Tấn Tài (46 tuổi, ngụ khóm Tân Tịch) tranh thủ dọn hết đồ dùng trong nhà để gửi nhờ nơi khác. Dẫn chúng tôi lại gần ngôi nhà của mình, ông chỉ vào những vết nứt rồi nói kiểu gì nhà cũng sẽ chìm xuống sông Tiền. "Ngôi nhà này tôi xây mới có vài năm. Tới nay, tiền nợ xây nhà chưa trả xong. Giờ nhà nứt hết vậy thì chắc sẽ sớm sập thôi", ông Tài nói.

Sạt lở làm nhiều ngôi nhà ở khóm Tân Tịch chìm xuống sông Tiền ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Tài, lâu nay ở đây có dấu hiệu sạt lở, nhưng đến ngày 20.9 vừa qua thì bắt đầu sạt lở. Khi thấy nhiều ngôi nhà ở đoạn trên, cách đây vài chục mét bị sạt xuống sông, ông lo lắm. Nếu ngôi nhà đang ở bị mất, ông không có khả năng xây mới.

Cách nhà ông Tài chừng 100 m là nhà bà Trần Thị Dân (69 tuổi). Đã nhiều ngày, kể từ hôm xảy ra sạt lở, bà Dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại. Rạng sáng 20.9, gia đình bà đang ngủ thì nghe tiếng động lớn từ nhà kế bên. Vừa chạy ra, bà Dân sửng sốt vì nhà hàng xóm đã bị chìm xuống sông. Bà chỉ kịp hô hoán các con chạy ra khỏi nhà, một lúc sau ngôi nhà của bà cũng sập.

Bà Dân kể lại: "Sáng hôm sau, tuy còn nửa cái nhà, nhưng tôi không dám vào, chỉ đưa được một vài tài sản ra ngoài là nhà sập hoàn toàn. Tới giờ gần như nhà tôi mất trắng". Hiện 8 người trong gia đình bà Dân phải đi ở nhờ.

Tìm giải pháp căn cơ lâu dài

Theo UBND P.Cao Lãnh, tính đến nay đã có hơn 20 ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Theo đó, rạng sáng 20.9, tại khóm Tân Tịch xảy ra sạt lở bờ sông Tiền một đoạn dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 20 m, làm 7 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 2 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều ngôi nhà bị chìm hoàn toàn xuống sông.

Đến khoảng 17 giờ ngày 24.9, tại khóm Tân Tịch tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 18 ngôi nhà và 3 phần mộ. Trong đó, 5 căn bị cuốn trôi hoàn toàn, 4 căn hư hỏng một phần, 9 căn có nguy cơ bị sạt lở.

Sau khi khảo sát, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết qua đánh giá sơ bộ, khu vực sạt lở này gần hố xoáy và khi nước chảy "đạp" thẳng vào bờ nên gây sạt lở. Tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT và Sở TN-MT phối hợp đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, so sánh với dữ liệu trước đây để xác định nguyên nhân chính xác; từ đó đề xuất phương án xử lý khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời xây dựng giải pháp căn cơ lâu dài. UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND P.Cao Lãnh nhanh chóng vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm và có chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu để bà con ổn định cuộc sống.