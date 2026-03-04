Nóng bỏng vì... quá nhiều ứng viên vô địch

Đua vô địch hấp dẫn chưa từng có

Sau 3 mùa tổ chức, giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam (TNSV THACO cup) đã khẳng định thương hiệu và tầm vóc trong làng bóng đá học đường. Chất lượng giải đấu nâng tầm, cũng đòi hỏi các đội bóng ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn để đáp ứng điều kiện khắt khe (với tiêu chuẩn quốc tế), đồng thời không ngừng làm mới mình để nuôi tham vọng vô địch.

Sự khắc nghiệt được thể hiện ngay từ vòng loại. 2 trong 4 đội lọt vào bán kết mùa trước đã không thể giành vé đến vòng chung kết. Đó là Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (thua Trường ĐH Tôn Đức Thắng 0-3 ở loạt play-off) và Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (thua Trường CĐ FPT Polytechnic 2-3 ở nhóm đấu bảng).

Sự sụp đổ của hai đội tuyển đến từ các trường thể thao danh tiếng là minh chứng cho thấy, các đội bóng đang mạnh lên rất nhiều. Không kịp chuyển mình theo guồng cạnh tranh, chẳng đội bóng nào có thể đảm bảo chiến thắng.

Trường ĐH Thủy lợi (áo đỏ) khẳng định vị thế ẢNH: TUẤN MINH

"Sân chơi bóng đá sinh viên của Báo Thanh Niên ngày càng chất lượng, khi các đội bóng đầu tư lực lượng chuẩn mực, ấn tượng hơn. Chúng tôi cảm nhận được khó khăn ngay ở vòng loại phía bắc, khi dù thắng, Trường ĐH Thủy lợi cũng có những trận đấu chật vật. Các đội bóng phía bắc cũng mạnh lên nhiều, như Trường CĐ FPT Polytechnic sở hữu nhiều "cầu chuyên" được ăn tập bài bản, chuẩn bị kỹ càng nên đá gắn kết. Khi các đối thủ cạnh tranh mạnh lên từng ngày, chúng tôi cũng phải cẩn trọng, tính toán từng bước, chỉ có thể nói sẽ gắng sức từng trận một, trước tiên là vượt qua vòng bảng. Tôi vui vì chất lượng giải đấu ngày càng nâng tầm, giúp cầu thủ sinh viên rèn luyện sức, khỏe, bản lĩnh, ý chí", HLV Vũ Văn Trung khẳng định.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cũng cho rằng, sự vươn mình của sân chơi TNSV THACO cup là tín hiệu vui của bóng đá Việt Nam. "Bóng đá học đường luôn là bàn đạp cho bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt ở những nền thể thao học đường tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc. Báo Thanh Niên đã tạo ra sân chơi đẳng cấp, chuyên nghiệp, tạo ra tấm lưới sàng lọc nhân tài cho các hạng đấu chuyên nghiệp quốc gia. Giải đấu cũng lan tỏa tinh thần thể thao, giúp sinh viên phát triển thể chất, nhân cách toàn diện, trở thành công dân có ích cho xã hội".

Tại vòng chung kết TNSV THACO cup 2026, 12 đội bóng gồm chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Quy Nhơn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường CĐ FPT Polytechnic và Trường ĐH Đồng Tháp sẽ tạo nên cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo vàng) và Trường ĐH TDTT Đà Nẵng tạo nên chung kết đáng nhớ mùa trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Kinh nghiệm lên tiếng?

Các đội bóng giàu kinh nghiệm ở sân chơi TNSV THACO cup hiển nhiên được đánh giá cao.

Trường ĐH Thủy lợi, với 2 lần giành ngôi á quân ở mùa I và II, là ứng viên vô địch hàng đầu. Ở vòng loại, Trường ĐH Thủy lợi toàn thắng ĐH Công nghiệp Hà Nội (2-0), ĐH Phenikaa (5-0) và Trường ĐH Đại Nam (3-0) để đoạt vé đi tiếp với 9 điểm trọn vẹn.

Đội bóng của ông Vũ Văn Trung chỉ thua 1/12 trận gần nhất tại vòng chung kết TNSV THACO cup (tính trong 90 phút). Trường ĐH Thủy lợi bền bỉ và bản lĩnh, nhờ lối chơi đa dạng, nhịp nhàng được vận hành trên đội hình ổn định và đồng nhất.

Trong tay HLV Vũ Văn Trung là những gương mặt đã quen thuộc với sân chơi của Báo Thanh Niên, như Nguyễn Hoàng Danh, Trần Đức Hoan, Trần Bảo Trung... Với kinh nghiệm vượt trội cùng sợi dây gắn kết chặt chẽ sau 4 năm liền đồng hành cùng nhau, không quá khi nói, dàn sao Trường ĐH Thủy lợi có... nhắm mắt cũng tìm thấy nhau để đập nhả phối hợp.

Đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa cũng rất đáng gờm, khi còn nguyên bộ khung đá chính mùa trước với "đầu tàu" Ngân Như Dũng, Lê Văn Thức..., lại được bổ sung thêm nhiều tài năng trẻ để làm dày băng ghế dự bị.

Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (áo tím) vẫn rất mạnh ẢNH: TUẤN MINH

"Chúng tôi đã xây dựng lực lượng dự bị dày dạn và giàu sức cạnh tranh hơn. Tôi đánh giá đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa năm nay mạnh hơn năm ngoái.

Ngoài bộ khung chính với Ngân Như Dũng, Lê Văn Thức vẫn được duy trì, các cầu thủ thuộc 'tổ 2' rất chất lượng, giúp chúng tôi xoay tua, tính toán nhiều phương án chiến thuật", HLV Nguyễn Công Thành đánh giá.

"Trầm lặng" hơn khi trải qua vòng loại khó khăn (chỉ vượt qua ĐH Huế và Trường ĐH Duy Tân nhờ chỉ số phụ), nhưng khi đã vượt qua thác ghềnh, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng với dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, ăn tập bài bản sẽ là chướng ngại với mọi đội bóng muốn xưng vương.

Bên cạnh những gương mặt quen như Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hay Trường ĐH Quy Nhơn, những tân binh như Trường ĐH Sư phạm TDTT, Trường ĐH Đồng Tháp hay Trường CĐ FPT Polytechnic cũng hứa hẹn tạo nên dư vị khó quên tại giải năm nay.