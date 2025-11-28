Nóng: Công bố danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33, phấn đấu giành 110 HCV

Đủ mặt anh tài thể thao Việt Nam dự SEA Games 33

Hôm nay (28.11), Cục TDTT Việt Nam công bố quyết định của Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt về việc thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Theo đó, đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thái Lan với 1.165 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Minh - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam đến SEA Games 33 với mục tiêu bảo vệ HCV ẢNH: VBF

Cục TDTT Việt Nam sẽ lo kinh phí như tiền vé máy bay khứ hồi quốc tế và nội địa, tiền hành lý quá khổ, quá cước, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, chi phí liên lạc, lệ phí visa, hộ chiếu, tiền di chuyển nội địa, chi tiền thuê văn phòng, phương tiện tập luyện, thi đấu... theo quy định cho 952 thành viên. 213 thành viên còn lại tham dự bằng phi phí địa phương, kinh phí xã hội hóa...

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt nổi bật của thể thao Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Phấn đấu đứng trong tốp đầu khu vực

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài 47 môn và phân môn với mục tiêu phấn đấu đoạt khoảng 90 đến 110 HCV và nằm trong tốp đầu. Ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 31 (năm 2022), 32 (năm 2023), Việt Nam xếp nhất toàn đoàn. Những gương mặt nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 có Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Phạm Quang Huy (bắn súng)...

Tay đua 20 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc là niềm hy vọng số 1 của xe đạp VN ở SEA Games 33 Ảnh: Gia Huy

Trước đó, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt đã trực tiếp chỉ đạo công tác rà soát toàn diện tình hình chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia, điều kiện ăn ở, tập luyện và thi đấu của các đội tuyển khi đoàn thể thao Việt Nam có mặt tại Thái Lan (dự kiến ngày 7.12); lịch trình di chuyển, tiễn và đón các đoàn tại sân bay.



Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí, bao gồm ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa. Đây là nội dung được chỉ đạo chặt chẽ nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả – những yêu cầu quan trọng trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thể thao.



Lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam nhấn mạnh SEA Games 33 là sự kiện thể thao lớn, nơi đoàn thể thao Việt Nam mang theo kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ. Bên cạnh mục tiêu giành thành tích cao, đây còn là dịp để thể thao nước nhà khẳng định bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và hình ảnh đẹp của Việt Nam trên trường quốc tế. Với ý nghĩa quan trọng đó, Cục TDTT Việt Nam xác định thành tích tại SEA Games phải gắn với chiến lược phát triển dài hạn của thể thao Việt Nam. Vì vậy, đoàn thể thao Việt Nam không chỉ tập trung vào số lượng huy chương SEA Games mà còn chú trọng nâng cao năng lực thi đấu ở các môn ASIAD, Olympic.



Theo kế hoạch, những đội tuyển đầu tiên của thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1.12 và những thành viên cuối cùng về nước vào ngày 21.12. SEA Games 33 sẽ khai mạc vào ngày 9.12 và bế mạc ngày 20.12.

















