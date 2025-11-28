Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

U.23 Malaysia vắng loạt trụ cột trận gặp Lào, đội trưởng Fazil bất ngờ nhắc tới U.23 Việt Nam

Văn Trình
Văn Trình
28/11/2025 12:27 GMT+7

Dù đặt mục tiêu vào chung kết, tranh tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33 nhưng quá trình chuẩn bị của U.23 Malaysia đang gặp rất nhiều khó khăn.

U.23 Malaysia khả năng cao vắng đến 5 trụ cột trận gặp Lào

Tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12 năm nay tại Thái Lan, U.23 Malaysia nằm ở bảng B, cùng các đội U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Các cầu thủ trẻ của “mãnh hổ Mã Lai” sẽ có trận ra quân vào ngày 7.12, gặp U.23 Lào. Sau đó, ngày 11.12, U.23 Malaysia sẽ đối đầu với U.23 Việt Nam. HLV Nafuzi Zain đã công bố danh sách triệu tập, gồm 25 cầu thủ vào ngày 21.11. Dự kiến, sau quá trình tập luyện trong nước, đến ngày 5.12, U.23 Malaysia sẽ đến Thái Lan để chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 33.

Dù vậy, theo kênh Astro Arena, trong buổi tập mới nhất của U.23 Malaysia chỉ có sự xuất hiện của 20 cầu thủ. Những cầu thủ vắng mặt gồm Ubaidullah Shamsul Fazili, Fergus Tierney, Muhammad Abu Khalil, Haqimi Azim Rosli và Aliff Izwan Yuslan. Đáng chú ý, đây đều là những cầu thủ được xem là nổi bật nhất của bóng đá trẻ Malaysia thời điểm này. Nhà báo Saufi Tahir tiết lộ, thậm chí ở trận ra quân gặp U.23 Lào, nhóm 5 cầu thủ này khả năng cao cũng sẽ vắng mặt.

“20 trong số 25 cầu thủ được HLV Nafuzi Zain triệu tập đã có mặt tại trung tâm huấn luyện. 5 cầu thủ quan trọng đã không xuất hiện và khả năng họ có mặt ở trận gặp Lào là cực thấp. Lý do là vì họ cần hoàn thành một loạt cam kết tại giải Super League 2025 - 2026 với các đội chủ quản của mình. Vì thế, ông Nafuzi Zain thừa nhận rằng quá trình chuẩn bị của đội U.23 cho SEA Games đã bị ảnh hưởng rất nhiều”, nhà báo Saufi Tahir bình luận.

U.23 Malaysia vắng loạt trụ cột trận gặp Lào, đội trưởng Fazil bất ngờ nhắc tới U.23 Việt Nam- Ảnh 1.

Ngôi sao được đánh giá rất cao trong đội hình U.23 Malaysia là Fergus Tierney (áo vàng) khả năng cao sẽ không ra sân trận gặp U.23 Lào

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhà báo của kênh Astro Arena đánh giá: “HLV Nafuzi Zain hiểu rõ giới chuyên môn cũng như CĐV đang đặt nhiều nhiều kỳ vọng vào đội U.23 tại SEA Games 2025. Ông Nafuzi Zain cũng tuyên bố mạnh mẽ, bắt buộc các cầu thủ của mình là phải tiến vào vòng bán kết vì họ không thể trở về nhà mà không có huy chương. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, vì xét theo tình hình hiện tại, đội tuyển U.23 cần phải thi đấu hơn 100% sức mạnh tại Thái Lan. Nếu chỉ có 20 cầu thủ, U.23 Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn để thắng U.23 Lào. Tiếp đến, trận gặp U.23 Việt Nam sẽ được xem là trận chung kết bảng, quyết định tấm vé đi tiếp của chúng ta. U.23 Việt Nam là đội vừa vô địch U.23 Đông Nam Á, nhiều cầu thủ chơi ở giải trong nước, được tổ chức rất tốt. Dù khi ấy U.23 Malaysia có đủ lực lượng nhưng nếu họ không xây dựng phương án rõ ràng, U.23 Malaysia hoàn toàn có thể bại trận, sớm bị loại. Khi ấy, mục tiêu của ông Nafuzi Zain sẽ thất bại hoàn toàn”.

Sau nhà báo Saufi Tahir, đến ngày 28.11, nhà báo Fina Nasrom của kênh Astro Arena tiếp tục xác nhận đội U.23 Malaysia hiện chỉ tập luyện với 20 cầu thủ và đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

“Sứ mệnh khôi phục phẩm giá của Malaysia tại SEA Games 2025 không dễ như lời HLV Nafuzi Zain đã nói. Đội hình U.23 Malaysia không có nhiều nhân tố nổi bật, chưa kể hiện toàn đội có quá ít thời gian để gắn kết với nhau”, ông Fina Nasrom nhận xét.

U.23 Malaysia vắng loạt trụ cột trận gặp Lào, đội trưởng Fazil bất ngờ nhắc tới U.23 Việt Nam- Ảnh 2.

U.23 Malaysia đặt mục tiêu rất cao ở SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, khi được kênh Astro Arena liên hệ, đội trưởng U.23 Malaysia Ubaidullah Shamsul Fazili thể hiện quyết tâm: “SEA Games 33 sẽ là cơ hội cuối cùng để chứng minh năng lực của U.23 Malaysia. Chúng tôi cần chiến thắng và sẽ không lặp lại sai lầm từng mắc phải tại vòng loại U.23 châu Á”.

"U.23 Malaysia không thể xem nhẹ chất lượng đội hình của U.23 Lào và U.23 Việt Nam. Thành công tại SEA Games có thể thúc đẩy tinh thần bóng đá cho các cầu thủ lẫn CĐV Malaysia. Nhiệm vụ của U.23 Malaysia là chơi bóng và mang lại kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đặc biệt, gặp U.23 Việt Nam chúng tôi không thể thua”, Ubaidullah Shamsul Fazili nói thêm.

