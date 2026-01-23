Nông sản được mùa, nông dân phấn khởi

Người trồng cà phê tiếp tục thắng lớn

Suốt 3 tuần đầu năm 2026, giá cà phê robusta trên sàn London (Anh) ì ạch hết tăng lại giảm chỉ vài chục USD và mức giá kỳ hạn tháng 3.2026 mãi không vượt qua được cột mốc 4.000 USD/tấn. Tuy nhiên, đến sáng 22.1 (giờ VN), thị trường bất ngờ bật tăng đến 137 USD, phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm, giúp giá kỳ hạn tháng 3 đạt 4.078 USD/tấn. Thị trường nội địa cũng ghi nhận mức tăng giá mạnh nhất trong năm 2026, lần đầu vượt mốc 100.000 đồng/kg. Nhiều nông dân trồng cà phê ở khu vực Tây nguyên nở nụ cười rạng rỡ vì sự kiên định trữ hàng chờ giá vượt mốc 100.000 đồng/kg của họ cuối cùng đã đúng.

Nông dân trồng cà phê tiếp tục thắng lớn Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Ông Lý Thông Hạ, một nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm, đồng thời là Tổng quản lý các nhóm cộng đồng của Dự án cà phê bền vững ở Lâm Đồng, cho hay: "Sáng nay (22.1 - PV), dự án vừa họp với nhau để tổng kết hoạt động năm cũ và chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm mới. Ngoài doanh thu từ cây cà phê, bà con tham gia dự án còn nhận được nhiều khoản hỗ trợ khác như các khoản thưởng năng suất, lao động an toàn và chi phí chăm sóc cây rừng… Nếu chỉ tính nguồn thu chính từ cây cà phê cũng đã rất tốt. Bởi năm nay năng suất tăng khoảng 2% so với năm trước nhờ thời tiết tương đối thuận lợi và diện tích cà phê tái canh cũng cho sản lượng tốt hơn".

Điều quan trọng nữa là giá vẫn giữ được mức tốt, hiện dao động trong khoảng 100.000 đồng/kg trong khi chi phí sản xuất cà phê cao nhất cũng chỉ 40.000 đồng/kg. Nhờ vậy mà bà con trồng cà phê rất phấn khởi để chuẩn bị cho vụ mùa mới và đón tết Nguyên đán trong niềm vui lớn.

"Ở vùng đất Tây nguyên, hiện người nông dân có nguồn thu tốt luân phiên từ 3 loại cây là cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Cũng nhờ có nguồn tài chính tốt nên với những mặt hàng có thể dự trữ được lâu như cà phê và hồ tiêu bà con không bị áp lực bán non như trước đây. Đến thời điểm này, vụ thu hoạch cơ bản kết thúc nhưng lượng cà phê dự trữ trong dân ước khoảng 50%. Nông dân có đủ lực để trữ hàng cũng là yếu tố góp phần giữ giá cà phê duy trì mức cao. Dĩ nhiên việc này cũng có những rủi ro nhất định nhưng cũng cho thấy vị thế của cà phê VN đang gia tăng", ông Hạ nhìn nhận.

Ông Y Drin Niê, ở P.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cũng vui vẻ cho biết mấy năm nay kinh tế gia đình khấm khá vì trên cùng một mảnh vườn mà cả ba loại là sầu riêng, hồ tiêu và cà phê cùng được mùa, được giá. "Mấy năm nay, có tiền để dành nên khi cà phê hay hồ tiêu rớt giá, cũng không vội bán ra. Tôi chỉ bán khi có nhu cầu dùng tiền hoặc giá lên cao. Hiện nay giá cà phê đang lên lại, tôi cũng chờ thêm ít ngày xem có tăng thêm không để bán ra một ít tiêu tết", ông Niê nói.

Sầu riêng, chăn nuôi thuận lợi

Nếu như năm 2025, xuất khẩu rau quả khởi động ì ạch và bứt tốc ở những tháng cuối thì năm 2026 khởi đầu bằng cú tăng tốc sớm. Số liệu sơ bộ của hải quan cho biết trong tháng 1, xuất khẩu rau quả ước đạt 598 triệu USD, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này khiến nhiều người kỳ vọng ngành rau quả sẽ thuận lợi về đích với cột mốc mới 10 tỉ USD.

Hiện tại, sầu riêng vụ nghịch tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ đang duy trì mức giá cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 25 - 30%. Cụ thể, sầu riêng giống Thái loại A có giá từ 115.000 - 140.000 đồng/kg, loại B từ 90.000 - 105.000 đồng/kg, còn hàng dạt loại C cũng có giá bình quân 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 loại A có giá từ 70.000 - 77.000 đồng/kg và loại B từ 55.000 - 63.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc HTX nông nghiệp Đạ M'Ri (Lâm Đồng), cho biết Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng tươi mở ra cơ hội làm giàu cho bà con nông dân Ảnh: Minh Đăng

Ông Phan Văn Tân, một nhà vườn ở xã Chợ Lách (Vĩnh Long), giải thích: "Năm nay thời tiết không thuận nên sản lượng sầu riêng vụ nghịch ít, khiến giá tăng cao hơn năm trước. Với giống sầu riêng Ri6, mức giá mua xô tại vườn 60.000 đồng/kg cũng rất tốt. Chúng tôi hy vọng mức giá này tiếp tục kéo dài đến đợt thu hoạch chính vụ vào tháng 3 - 4 sắp tới để người dân lấy lại tinh thần sau một năm gặp nhiều khó khăn".

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc HTX nông nghiệp Đạ M'Ri (Lâm Đồng), phân tích: Từ khi có Nghị định thư về xuất khẩu sầu riêng tươi, giá mới tăng cao và năm 2024 đạt mức bình quân khoảng 70.000 - 75.000 đồng/kg. Bước sang năm 2025, do thị trường gặp khó khăn nên giá sầu riêng có giảm nhẹ, bình quân còn 55.000 - 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ở khu vực tỉnh Lâm Đồng và Tây nguyên nói chung không bị ảnh hưởng bởi các chính sách siết chặt chất lượng nên hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra thuận lợi. "Ở vùng này, nhiều vườn sầu riêng bước vào giai đoạn trên 10 năm tuổi nên năng suất và chất lượng rất tốt. Với mức giá bình quân như hiện tại, bà con nông dân vẫn yên tâm sản xuất vì lợi nhuận được đảm bảo. Năm nay thời tiết lạnh nhiều nên mùa vụ có khả năng chậm hơn các năm trước", ông Sơn cho biết.

Hiện nay cũng là giai đoạn thành công của người chăn nuôi nói chung khi các sản phẩm gia cầm xuất khẩu thuận lợi khiến giá thịt, trứng luôn duy trì mức cao. Trong đó, giá heo hơi đạt mức cao kỷ lục trong khoảng 3 năm gần đây khi gần chạm mốc 80.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Văn Thắng, chủ trại chăn nuôi ở xã Tân An (Đồng Nai), chia sẻ: "Làm nông giống như đam mê, đã gắn với nó thì không bỏ được. Sau nhiều năm "gồng lỗ" thì năm nay đã có phút huy hoàng để nuôi dưỡng nguồn lực mà theo nghề. Tôi hy vọng từ nay đến tết và cả qua đầu năm ngọ, giá heo hơi vẫn duy trì mức tốt để người chăn nuôi có thêm nguồn lực cải tạo chuồng trại, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật nâng cấp quy mô nhằm hạ giá thành, đóng góp nhiều giá trị thiết thực cho xã hội".