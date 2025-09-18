Nộp phạt giao thông qua QR tại chỗ, người dân TP.HCM khen tiện lợi

Chiều 18.9, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập chốt xử lý vi phạm giao thông tại giao lộ Lê Quang Đạo - Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ). Nhiều trường hợp vi phạm giao thông đã bị xử lý và nộp phạt ngay tại chỗ thông qua hình thức quét mã QR, nhận được sự đồng tình từ người dân.

CSGT giải thích lỗi vi phạm của người tham gia giao thông ẢNH: TRẦN KHA

Chị Thúy Nga, một người vi phạm, điều khiển xe máy chở đồng nghiệp từ chỗ làm ở huyện Hóc Môn cũ về nhà. Khi đến giao lộ trên, chị Nga dừng xe chờ đèn sai quy định và bị CSGT yêu cầu dẫn xe lên vỉa hè.

CSGT thông báo chị vi phạm lỗi "không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường" và xử phạt 300.000 đồng. Chị Nga chọn nộp phạt tại chỗ bằng cách quét mã QR. Chỉ sau vài thao tác, chị hoàn tất việc chuyển khoản và nhận biên lai.

"Tôi thấy đóng phạt bằng cách quét mã QR rất nhanh, tiết kiệm thời gian. Tiền chuyển thẳng vào ngân hàng, minh bạch, không lo lắng về việc không biết tiền đi đâu. Cách này giúp người dân tin tưởng hơn", chị Nga chia sẻ.

Cùng thời điểm, chị T.N.P.P cũng bị xử phạt lỗi tương tự khi dừng xe máy tại giao lộ. Chị P. nộp phạt 300.000 đồng qua quét mã QR và nhận xét: "Nói chung rất nhanh, tiện lợi. Thời đại công nghệ số, cái gì thuận lợi cho dân thì nên áp dụng".

Không chỉ chị Nga và chị P., nhiều người dân khác cũng ủng hộ hình thức nộp phạt này. Một người dân cho biết: "Bây giờ nhiều người đã quen với việc không dùng tiền mặt. Nộp phạt bằng quét mã QR vừa tiện, vừa nhanh, chủ yếu là thuận lợi cho người dân".

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, hình thức nộp phạt tại chỗ bằng quét mã QR đã được triển khai tại tất cả các đội, trạm CSGT trên địa bàn TP.HCM.

Hình thức này áp dụng cho các lỗi vi phạm có mức phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức, không áp dụng cho các trường hợp có hình thức phạt bổ sung.

Người vi phạm giao thông đã nộp phạt tại chỗ cho CSGT bằng cách quét mã QR ẢNH: TRẦN KHA

Người vi phạm quét mã QR, chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM, sau đó nhận biên lai với số tiền đúng bằng khoản đã nộp ẢNH: TRẦN KHA

Việc nộp phạt qua quét mã QR diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật ẢNH: TRẦN KHA

Khi tuần tra, CSGT mang theo mã QR. Nếu lỗi vi phạm thuộc mức phạt trên, CSGT sẽ ra quyết định xử phạt hành chính theo thủ tục không lập biên bản. Người vi phạm quét mã QR, chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM, sau đó nhận biên lai với số tiền đúng bằng khoản đã nộp.

Theo hướng dẫn của CSGT, việc nộp phạt vi phạm giao thông qua quét mã QR diễn ra nhanh chóng, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, an toàn và bảo mật. Hình thức này giúp người dân tiết kiệm thời gian đi lại, tạo sự thuận tiện và tăng niềm tin vào quy trình xử lý vi phạm.