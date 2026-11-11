Nộp tiền ngay, gỡ lệnh liền, tại sao không?

Vậy ai phải chịu trách nhiệm trong trường hợp này?

Nợ thuế quá hạn và bị tạm hoãn xuất cảnh không phải là câu chuyện mới. Vì thế, nhiều người trước khi đi công tác, du lịch hay thăm thân ở nước ngoài đều cẩn thận truy cập eTax để kiểm tra. Họ đâu ngờ ứng dụng không thông báo nhưng ra đến cửa khẩu vẫn có thể bị ách lại vì các khoản nợ treo từ thời CMND cũ vẫn được duy trì và được cơ quan thuế sử dụng làm dữ liệu phối hợp cơ quan xuất nhập cảnh ngăn chặn.

Nợ là thật và biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là công cụ mạnh để thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, trong các trường hợp nói trên, các khoản nợ kéo dài từ 10 - 20 năm mà lại không hề có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, hay thông báo trực tiếp, rõ ràng đến người nợ qua các kênh liên lạc hiện đại và rộng khắp như VNeID, điện thoại, email, địa chỉ đăng ký... để rồi đến phút chót khi họ ra sân bay mới "ngã ngửa" là chưa thỏa đáng.

Chúng ta đều biết một khoản nợ thuế treo từ nhiều năm trước có thể chỉ vài triệu hoặc vài chục triệu đồng nhưng bị hoãn xuất cảnh có thể khiến một doanh nhân lỡ thương vụ tỉ đồng, một chuyên gia lỡ hợp đồng quốc tế, một người dân lỡ tour du lịch cả trăm triệu đồng..., gây tổn thất lớn hơn nhiều cho nền kinh tế.

Vì thế, cần thiết kế một cơ chế "nộp tiền ngay - gỡ lệnh liền" thông qua chuyển khoản trực tuyến, xác thực tức thì hoặc đặt một quầy thu ngân sách liên thông tại sân bay. Việc này thiết nghĩ cũng không quá khó khăn, chỉ cần tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tại cửa khẩu, cho phép người dân quét mã QR thanh toán qua ứng dụng thuế/ngân hàng, biên lai điện tử có mã xác thực gửi trực tiếp về hệ thống của cơ quan xuất nhập cảnh và lệnh tạm hoãn xuất cảnh được gỡ bỏ. Hoặc thiết lập cơ chế xác thực điện tử 24/7 giữa Tổng cục Thuế và Cục Quản lý xuất nhập cảnh để khi tiền vừa báo có trên hệ thống thuế, trạng thái "tạm hoãn xuất cảnh" của cá nhân sẽ được tự động xóa bỏ trên màn hình ở quầy thủ tục (tương tự cách xử lý các lỗi hệ thống visa hoặc vé điện tử)... Như vậy nhà nước vừa thu hồi được khoản nợ (thậm chí là nợ khó đòi lâu năm), vừa cứu vãn được chuyến đi của người dân.

Quan trọng hơn, để tránh tình trạng người dân ra đến sân bay mới biết mình còn nợ thuế và bị tạm hoãn xuất cảnh, ngành thuế phải nhanh chóng rà soát, quét và tích hợp toàn bộ các khoản nợ thuế từ mã số thuế/CNMD cũ vào tài khoản giao dịch thuế điện tử hiện tại của cá nhân trên eTax Mobile hoặc VNeID. Bên cạnh đó, phải thiết lập cơ chế cảnh báo sớm. Trước khi đưa tên vào danh sách tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan công an, cơ quan thuế bắt buộc phải gửi thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp qua các ứng dụng định danh số trước một khoảng thời gian nhất định (chẳng hạn 15 - 30 ngày) để người dân có cơ hội kiểm tra, khiếu nại hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong một diễn biến liên quan, thông báo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy cả nước có hơn 2,5 triệu người nộp thuế đang trong trạng thái ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Nghĩa là có thể sẽ còn rất nhiều trường hợp ra đến sân bay mới biết còn nợ thuế, dẫn đến những tổn thất không đáng có. Vì vậy, tìm ra giải pháp hiệu quả để giải quyết tình trạng này là vấn đề ngành thuế phải cấp bách thực hiện.

Làm như vậy, chúng ta đã bảo đảm được cả 2 mục tiêu thu hồi nợ thuế cho ngân sách và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.