NSND Trần Lực hé lộ vai trò mới ở tuổi 63

Theo NSND Trần Lực, có lẽ quá trình hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai trò khác nhau là một trong những lý do để ông được tin tưởng trao vai trò này. “Tôi đã có hơn 20 năm làm điện ảnh với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, đồng thời cũng tham gia hoạt động ở lĩnh vực sản xuất. Có lẽ từ những công việc đã thực hiện trong nhiều năm qua nên ban tổ chức mời tham gia”, ông tâm sự.

NSND Trần Lực nói về vai trò mới

NSND Trần Lực phát biểu tại họp báo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 4 ẢNH: BTC

Dù là lần đầu trực tiếp tham dự, NSND Trần Lực cho biết ông đã theo dõi những mùa liên hoan phim trước và đánh giá DANAFF là sự kiện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. “Tôi thấy đây là một liên hoan phim được tổ chức chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị bài bản. Điều đáng ghi nhận là liên hoan phim thu hút được sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Theo ông, điện ảnh vốn là loại hình nghệ thuật mang tính cởi mở và đại chúng. Vì vậy một liên hoan phim quốc tế không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà còn là cơ hội để điện ảnh Việt Nam kết nối với bên ngoài: “Tôi cho rằng đây là sân chơi để những người làm phim trong nước có cơ hội tiếp xúc, giao lưu và học hỏi với môi trường điện ảnh quốc tế”.

NSND Trần Lực cho biết hội đồng giám khảo hiện chưa có cuộc họp chính thức để thống nhất tiêu chí chấm giải. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, ông cho rằng các tác phẩm được đánh giá cao cần thể hiện rõ ngôn ngữ điện ảnh cũng như tinh thần sáng tạo.

“Tôi nghĩ rằng ở một liên hoan phim chuyên nghiệp, yếu tố được quan tâm chắc chắn sẽ là ngôn ngữ điện ảnh, những tìm tòi mới và sự sáng tạo trong các thành phần sáng tác như đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, âm thanh hay hình ảnh”, nam nghệ sĩ thẳng thắn.

Ngoài NSND Trần Lực, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cũng là thành viên ban giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi ẢNH: BTC

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, NSND Trần Lực cho rằng các bộ phim Việt Nam cần phản ánh được đời sống đương đại và bản sắc riêng. Ông thẳng thắn: “Đã là phim Việt Nam thì theo quan điểm của tôi, tác phẩm cần mang tinh thần Việt Nam, phản ánh được đời sống hiện nay và những vấn đề của xã hội đương đại”.

Đánh giá về thị trường điện ảnh nước nhà trong những năm gần đây, NSND Trần Lực nhận định đây là giai đoạn phát triển đáng ghi nhận với sự xuất hiện của nhiều nhà làm phim trẻ và nhiều tác phẩm tạo được dấu ấn.

“Tôi cảm nhận đời sống điện ảnh Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh. Có những bộ phim thành công về doanh thu, có những tác phẩm được quốc tế ghi nhận, đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều nhà làm phim trẻ. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong tương lai”, ông nói.

Theo NSND Trần Lực, điểm hấp dẫn của DANAFF không chỉ nằm ở hệ thống giải thưởng mà còn ở hệ sinh thái hoạt động đi kèm nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp. “Bên cạnh việc lựa chọn và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, liên hoan phim còn có các workshop, hoạt động kết nối, chợ phim và những chương trình đào tạo dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau của điện ảnh. Đây là những hoạt động quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành”.

Theo NSND Trần Lực, giá trị của một liên hoan phim không chỉ nằm ở việc trao giải mà còn ở khả năng góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững cho điện ảnh trong tương lai.