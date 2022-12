NSƯT Hạnh Thúy: Không phải ai trong showbiz cũng là nghệ sĩ

'Tôi muốn diễn nhân vật đa nhân cách, biến thái'

Là một diễn viên, đạo diễn, tác giả hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm, NSƯT Hạnh Thúy chiếm được tình cảm của khán giả qua nhiều thể loại nhân vật khác nhau. Đến với dự án điện ảnh Tro tàn rực rỡ lần này, cô một lần nữa thành công thuyết phục người xem khi hóa thân vào nhân vật Loan "khùng" - “bước ra” từ truyện ngắn Củi mục trôi về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Sau khi bị Khang - một tên đàn ông trong xóm làm nhục thời thơ ấu, Loan như đã “chết”, cô “buồn, vui đều thái quá, như cơm quá lửa khét, canh quá muối mặn lè".

Loan sống bình lặng giữa dòng đời nhưng khát khao mưu cầu hạnh phúc luôn "cháy" dữ dội. Cô thèm được yêu, được người đàn ông của mình nhìn với ánh mắt âu yếm, trọn vẹn. Rồi một ngày kia, “gã” giống như tấm củi mục trôi về đất Thổ Sầu, gặp lại Loan dưới bóng ngôi chùa nghèo đến rách nát nơi đây.

Trên phim trường, Hạnh Thúy luôn sẵn sàng “trầy da tróc vảy”, không ngại “xấu”, ngại khổ để hóa thân vào nhân vật khó nhằn này. Xuất hiện trong phim với hình ảnh người đàn bà ngơ ngẩn, áo quần lấm lem, nhếch nhác, song diễn viên Hạnh Thúy vẫn tỏa sáng nhờ kỹ năng diễn xuất chân thật của mình. Nói về cơ duyên tham gia bộ phim, nữ nghệ sĩ cho biết mình nhận được lời mời từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Cô cũng từng hợp tác với vị đạo diễn này trong Sống trong sợ hãi và giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ tác phẩm.

Khi được hỏi sau Loan "khùng", NSƯT Hạnh Thúy muốn hóa thân vào tuyến nhân vật như thế nào, bà Tư Diệu trong Thương con cá rô đồng đáp: "Tôi muốn thử sức với tất cả thể loại vai diễn. Những vai dữ dội, cá tính mạnh mẽ hoặc đa nhân cách, biến thái là các tuyến nhân vật tôi muốn diễn trong thời gian gần đây. Vì tôi đã hoạt động trong một thời gian dài, đã trải qua nhiều thể loại vai diễn, nên miễn vai nào có đất diễn, mới lạ, thu hút thì tôi thích".

Không phải ai làm trong showbiz cũng là nghệ sĩ

Nói về việc các hiện tượng mạng dễ dàng được khán giả biết đến và lấn sân làm diễn viên, trong khi các diễn viên ngày trước bước ra từ trường lớp bài bản như NSƯT Hạnh Thúy phải rất vất vả để nổi tiếng, cô bày tỏ: "Thế hệ của chúng tôi khó khăn hơn vì thời điểm đó không có nhiều môi trường hoạt động, một năm chỉ có vài phim, cơ hội cũng rất ít. Do đó, mọi người phải chật vật và cố gắng hơn rất nhiều để được các đạo diễn, nhà sản xuất quan tâm đến và lựa chọn mình. Bây giờ các bạn trẻ có nhiều điều kiện hơn, với nhiều nền tảng khác nhau, các bạn có thể tự tạo cơ hội cho mình mà không cần phải trông đợi ai. Tôi nghĩ các bạn rất may mắn, cùng với sự năng động của tuổi trẻ so với chúng tôi ngày xưa, các bạn có cơ hội nhanh hơn, nhiều hơn".





Tuy nhiên, diễn viên Mẹ con Đậu Đũa cho rằng việc các gương mặt không chuyên bước chân vào showbiz trong lĩnh vực biểu diễn cũng có hai vấn đề. Một là họ làm cho vui, thử cho biết và chắc chắn sẽ không duy trì lâu. Nhưng đối với những bạn thật lòng, quyết tâm ở lại với nghề, họ sẽ có cơ hội trở thành một diễn viên thực lực. "Thật ra nghề diễn rất dễ, không kén chọn, ai cũng có thể thành diễn viên dù ở độ tuổi nào, tầng lớp nào", Hạnh Thúy chia sẻ với Thanh Niên.

Bên cạnh đó, cô cũng không phủ nhận ngoài mặt tích cực, nhiều diễn viên mạng đang bất chấp scandal để nổi tiếng, làm ảnh hưởng đến danh xưng nghệ sĩ. Nữ NSƯT bộc bạch: "Công bằng mà nói, khán giả sẽ gọi một người theo cách họ biết đến người đó. Nếu như khán giả ghi nhận công việc của họ thì sẽ gọi họ là diễn viên. Tuy nhiên, không phải lúc nào người diễn cũng là diễn viên và người làm showbiz cũng là nghệ sĩ".

Hạnh Thúy nói thêm: "Khán giả thông minh lắm, họ nhận ra ai bước vào nghề bằng sự tử tế, nghiêm túc và ai bước vào nghề bằng chiêu trò. Tôi nghĩ việc gọi bằng danh xưng diễn viên cũng không quan trọng bằng việc không nghiêm túc hoặc lợi dụng nghề theo cách khác, họ sẽ bị đào thải rất nhanh theo đúng quy luật. Tôi hy vọng những ai mang danh nghệ sĩ cần ý thức để làm nghề một cách tử tế và có trách nhiệm".

Ngoài vai trò diễn viên truyền hình - điện ảnh, Hạnh Thúy vẫn chăm chỉ hoạt động tại các sân khấu kịch. Khi được hỏi về tình hình sân khấu thời gian vừa qua, đạo diễn vở Dòng nhớ tâm sự: "Nhìn theo khía cạnh bi quan, tình hình sân khấu dạo gần đây đang “teo tóp” dần. Tuy vậy, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta sẽ thấy một số sân khấu mới đang mở ra. Ngay cả những anh chị không còn xuất hiện ở sân khấu thường xuyên như trước, họ vẫn có cách hoạt động và tiếp cận sân khấu theo cách riêng của họ".

Cô cho rằng sân khấu ảm đạm một phần là do quy luật tự nhiên, nếu đã cực thịnh sẽ đến lúc nào đó phải thoái trào. Tuy vậy, việc sân khấu chỉ tạm lùi về để nhường bước và vẫn được công chúng chấp nhận hay thoái lui và biến mất lại là trách nhiệm của người nghệ sĩ, không thể đổ lỗi cho khán giả. "Nếu bạn làm ra món ăn ngon, sản phẩm tốt thì khán giả sẽ tìm đến mình", Hạnh Thúy khẳng định.