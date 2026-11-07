NSƯT Hạnh Thúy, Ngọc Thảo tiết lộ cát sê khi mới vào nghề

Trong tập phát sóng Reply 2010s: Dàn sao Tiệm bánh Hoàng tử bé tái hợp sau 13 năm, các diễn viên có dịp ôn lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật. Đặc biệt, với từ khóa "cát sê đầu tiên" ở phần thử thách của chương trình, mỗi người lại có câu chuyện riêng, gắn với dấu mốc khó quên trong hành trình làm nghề.

Các diễn viên từ sitcom Tiệm bánh Hoàng tử bé giao lưu tại Báo Thanh Niên Ảnh: H.D

Hạnh Thúy, Kelbin Lei... được trả bao nhiêu?

Đối với Ngọc Thảo và Kelbin Lei, thời điểm mới hoạt động nghệ thuật, cả hai từng được xem là "hot girl", "hot boy" đình đám trên các trang báo tuổi teen. Bên cạnh tham gia hoạt động giải trí, việc chụp ảnh cho báo, tạp chí và lịch cũng là công việc giúp họ có thêm thu nhập. Nhắc về khoản cát sê đầu tiên, cả hai cho biết số tiền nhận được là 100 ngàn đồng. Dù không phải con số lớn, đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu bước đi đầu tiên trong môi trường giải trí.

Hạnh Thúy, Kelbin Lei, Ngọc Thảo, Phương Bella tiết lộ cát sê đầu tiên: Người được 100 ngàn đồng, người được trả bằng... ly nước mía

Trong khi đó, NSƯT Hạnh Thúy hài hước tiết lộ cát sê đầu tiên cô nhận được chỉ là... ly nước mía. Món quà tuy giản dị nhưng lại khiến cô vui và trân trọng, bởi đó là thành quả từ công việc nghệ thuật đầu tiên mà bản thân thực hiện. Với nữ nghệ sĩ, giá trị của khoản thù lao không nằm ở vật chất mà ở cảm giác được công nhận, được làm nghề và nhận lại thành quả từ niềm đam mê của mình. Hạnh Thúy cũng tiết lộ cô luôn lưu giữ những phong bì đựng cát-sê của mình như kỷ niệm làm nghề.

Về phía Phương Bella, cô hiện không còn nhớ chính xác số tiền mình nhận được trong lần đầu đi làm nghề. Không phải khoản thù lao quá lớn nhưng điều khiến cô nhớ mãi là thu nhập đầu tiên cô tự kiếm được từ công việc mình yêu thích.