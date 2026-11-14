NSƯT Tuyết Thu, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong 'cầm cân nảy mực' tại Tinh hoa Việt 2026

Chiều 14.11 tại TP.HCM, Báo Văn Hóa, ZOA Creative và Tạp chí Vietnam Travel tổ chức họp báo công bố giải thưởng Tinh hoa Việt 2026, với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý văn hóa, văn nghệ sĩ và đông đảo khách mời.



Tiếp nối dấu ấn mùa giải đầu tiên, Tinh hoa Việt 2026 trở lại với định vị mới, hướng đến những câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mang hơi thở đương đại, theo thông điệp "Đánh thức di sản - lan tỏa tinh hoa - kết nối điểm đến".

Thông qua hoạt động tôn vinh, giải thưởng hướng đến khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong sự phát triển bền vững của đất nước; góp phần bồi đắp tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng sáng tạo trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, chương trình đặt mục tiêu nhận diện và tôn vinh những cá nhân, tập thể, tác phẩm, sản phẩm và sáng kiến tiêu biểu, kết nối chiều sâu truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH -TT TP.HCM phát biểu tại buổi họp báo Ảnh: BTC

NSND Vương Duy Biên, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát và họa sĩ Vi Kiến Thành (từ trái qua) chia sẻ công việc "cầm cân nảy mực"

Ảnh: BTC

Tôn vinh những giá trị có khả năng lan tỏa

Ông Phan Thanh Nam, Phó tổng biên tập phụ trách Báo Văn Hóa, Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Tinh Hoa Việt góp phần phát hiện, khẳng định và lan tỏa những giá trị có khả năng đại diện cho trí tuệ, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam. Mỗi giá trị được vinh danh là một điểm sáng của văn hóa, đồng thời là một nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm quốc gia.

Tôi kỳ vọng giải thưởng sẽ trở thành một không gian hội tụ uy tín của tài năng Việt, nơi truyền thống được tiếp nối bằng sáng tạo và bản sắc được nâng tầm bằng những thành tựu mới".

NSƯT Tuyết Thu - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM trong Hội đồng giải Tinh hoa sân khấu Ảnh: BTC

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong giao lưu với khán giả về giải Tinh hoa Việt 2026 Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nhận định trong bối cảnh chuyển đổi số, lĩnh vực thông tin và truyền thông không chỉ là kênh phản ánh đời sống xã hội mà còn là hạ tầng mềm quan trọng để định hướng thẩm mỹ, khơi nguồn cảm hứng và đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần công chúng.

Theo ông, việc tôn vinh những tác phẩm, dự án nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trên nền tảng truyền thông hiện đại. Giải thưởng cũng tạo cầu nối để văn nghệ sĩ, các nhà sáng tạo nội dung trẻ tận dụng sức mạnh truyền thông đa phương tiện, kể câu chuyện văn hóa Việt Nam theo cách mới mẻ, hấp dẫn hơn.

Theo ban tổ chức, Tinh hoa Việt 2026 có 18 giải thưởng, chia thành 4 hạng mục chính, bao quát các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật đa lĩnh vực, lan tỏa văn hóa Việt và ghi nhận những đóng góp có giá trị lâu dài cho cộng đồng. Các giải thưởng tập trung phát hiện, tôn vinh những cá nhân, tập thể, tác phẩm, sản phẩm và sáng kiến có đóng góp nổi bật trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy sáng tạo đương đại và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống.

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật như NSND Vương Duy Biên, tiến sĩ Ngô Phương Lan, họa sĩ Vi Kiến Thành, NSND Trần Ly Ly, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, ông Nguyễn Ngọc Hồi, nhà báo Phan Hoàng, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến, NSƯT Tuyết Thu, NSND Kim Xuân, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu...

Tinh hoa Việt 2026 kết nối các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật Theo nhà báo Nguyễn Việt Lộc, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Travel, đơn vị đồng tổ chức, Việt Nam sở hữu kho tàng văn hóa, nghệ thuật phong phú, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, từ di sản kiến trúc, làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian đến lễ hội, phong tục và tri thức bản địa của từng vùng miền. "Mỗi di sản không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn phản ánh bản sắc, sức sáng tạo và đời sống tinh thần của cộng đồng. Thông qua Tinh hoa Việt 2026, các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật có thêm cơ hội được kết nối, trải nghiệm và lan tỏa, đóng góp vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và kiến tạo sức mạnh mềm quốc gia", ông Nguyễn Việt Lộc chia sẻ.