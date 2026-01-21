Nữ ca sĩ có chồng kém tuổi tiết lộ điều tiếc nuối nhất trong đời

Sinh ra và lớn lên tại An Giang, Phương Trinh Jolie sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã quen với sân khấu qua những lần diễn văn nghệ tại trường. Một bước ngoặt trong sự nghiệp của Phương Trinh Jolie là khi đoạt giải nhất tại Tiếng hát truyền hình tỉnh An Giang. Tuy nhiên, thời điểm đó cô vẫn chưa nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, bởi điều kiện gia đình còn khó khăn.

Phương Trinh Jolie góp mặt trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 21.1 ẢNH: NSX

Sau năm lớp 12, Phương Trinh Jolie lên TP.HCM học tập, theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh với mong muốn trở thành thông dịch viên hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài. Thế nhưng cơ duyên nghệ thuật một lần nữa tìm đến khi cô đăng ký tham gia cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM và giành giải cao nhất vào năm 2006. Đây chính là cột mốc quan trọng đưa tên tuổi Phương Trinh Jolie đến gần hơn với công chúng.

Không đủ điều kiện tài chính để đầu tư âm nhạc ngay từ đầu, Phương Trinh Jolie rẽ hướng sang diễn xuất. Vai diễn trong phim truyền hình Bò cạp tím đã trở thành bước ngoặt lớn, giúp cô được chú ý. Chính từ số tiền cát sê phim ảnh, Phương Trinh Jolie dành dụm để quay lại với đam mê ca hát và cho ra mắt album đầu tay Một ngày yêu.

Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu là quãng thời gian đầy thử thách khi cô phải một mình đối diện với áp lực tài chính và biến cố gia đình. Mẹ lâm bệnh nặng, Phương Trinh Jolie vừa đi diễn, đi quay phim để lo chi phí điều trị cho đấng sinh thành. “Có những lúc đang chuẩn bị đi diễn thì nhận tin mẹ nguy kịch, tôi phải chạy vào bệnh viện giữa đêm. Có khi đang quay phim lại xin phép đoàn để vào thăm mẹ”, Phương Trinh Jolie chia sẻ. Mất mát lớn nhất đến vào năm 2009, khi mẹ cô qua đời, để lại trong lòng nữ ca sĩ nỗi đau, niềm tiếc nuối vì chưa kịp báo hiếu.

Nữ ca sĩ nhắc về người mẹ quá cố, tiếc nuối vì không kịp báo hiếu ẢNH: NSX

Phương Trinh Jolie sau biến cố

Sau biến cố, Phương Trinh Jolie nhận được hợp đồng tham gia bộ phim Dù gió có thổi kéo dài suốt một năm. Cô xem đó như món quà tinh thần từ mẹ, tiếp thêm động lực để bản thân ổn định cuộc sống và sự nghiệp. Nói về cách vượt qua khó khăn, Phương Trinh Jolie cho rằng trách nhiệm của người nghệ sĩ là phải hoàn thành tốt vai trò trước công chúng. “Có thể khóc phía sau sân khấu, nhưng khi bước ra biểu diễn, tôi phải cười và làm tròn vai. Đó là sự tôn trọng dành cho khán giả”, cô bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đã qua, khoảnh khắc khiến Phương Trinh Jolie tự hào nhất chính là phần trình diễn Vũ điệu hoang dã trên dàn trống trong đêm chung kết Ngôi sao tiếng hát truyền hình - tiết mục mang về cho cô giải đặc biệt và đến nay vẫn được khán giả nhắc nhớ. “Nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhắc lại, mọi người vẫn còn ấn tượng, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất trong sự nghiệp”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Từ cô gái miền Tây với giấc mơ còn dang dở, Phương Trinh Jolie từng bước khẳng định mình trong nghệ thuật. Hiện tại, giọng ca 8X vẫn duy trì niềm đam mê thông qua việc trình làng những dự án mới hay tổ chức biểu diễn tại phòng trà. Ngoài sự nghiệp, diễn viên Bò cạp tím còn được ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng trẻ là Lý Bình. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm hay động viên nhau trong quá trình làm nghề.