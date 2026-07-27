Nữ ca sĩ nói nguyên tắc bất dịch trong nghề, hôn nhân viên mãn bên chồng Tây

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đoan Trang đặt nguyên tắc làm mới mình trong nghệ thuật nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Gần đây, nữ ca sĩ trở lại với Hãy nghe tôi hát, mang đến những chiêm nghiệm sau chặng đường dài với nghề.

Quan điểm làm nghề của Đoan Trang

Theo nữ ca sĩ, mỗi ca khúc kinh điển đều mang theo một “cái bóng” rất lớn của những phiên bản đi trước. Người thể hiện không thể chỉ hát hay, mà còn phải khiến khán giả cảm nhận được dấu ấn cá nhân. Chính áp lực ấy cũng là cơ hội để người nghệ sĩ khẳng định khả năng sáng tạo của mình.

Đoan Trang thẳng thắn đưa ra những góp ý cho các thí sinh trong Hãy nghe tôi hát Ảnh: NSX

Đoan Trang bày tỏ: "Khi khán giả đã nhớ tới mình với một bản sắc rất riêng thì người nghệ sĩ đó đã thành công. Từ đó mình luôn phải biết sáng tạo, thích nghi với công chúng nhưng vẫn giữ được cái cốt lõi của mình. Đó mới là một nghệ sĩ thông minh".