Nữ ca sĩ nói nguyên tắc bất dịch trong nghề, hôn nhân viên mãn bên chồng Tây

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đoan Trang đặt nguyên tắc làm mới mình trong nghệ thuật nhưng vẫn giữ bản sắc riêng. Gần đây, nữ ca sĩ trở lại với Hãy nghe tôi hát, mang đến những chiêm nghiệm sau chặng đường dài với nghề.
Quan điểm làm nghề của Đoan Trang
Theo nữ ca sĩ, mỗi ca khúc kinh điển đều mang theo một “cái bóng” rất lớn của những phiên bản đi trước. Người thể hiện không thể chỉ hát hay, mà còn phải khiến khán giả cảm nhận được dấu ấn cá nhân. Chính áp lực ấy cũng là cơ hội để người nghệ sĩ khẳng định khả năng sáng tạo của mình.
Đoan Trang bày tỏ: "Khi khán giả đã nhớ tới mình với một bản sắc rất riêng thì người nghệ sĩ đó đã thành công. Từ đó mình luôn phải biết sáng tạo, thích nghi với công chúng nhưng vẫn giữ được cái cốt lõi của mình. Đó mới là một nghệ sĩ thông minh".
Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Đoan Trang cho rằng tuổi thọ của một nghệ sĩ còn được quyết định bởi cách sống và những giá trị họ mang lại cho cộng đồng. Nữ ca sĩ cho rằng công chúng ngày nay không chỉ lắng nghe sản phẩm âm nhạc mà còn quan tâm đến cách nghệ sĩ ứng xử, truyền cảm hứng và giữ gìn hình ảnh của mình trong cuộc sống.
“Một người nghệ sĩ sống được lâu dài trong lòng khán giả là người hiểu rõ mình là ai, biết giá trị của mình ở đâu, luôn giữ lửa nghề và không ngừng trau dồi. Không chỉ bằng sản phẩm âm nhạc mà còn bằng những giá trị mình mang đến cho mọi người”, Đoan Trang chia sẻ.
Quan sát thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Đoan Trang dành nhiều lời khen cho sự năng động, nhạy bén và khả năng tận dụng công nghệ. Theo nữ ca sĩ, đây là thế hệ có nhiều cơ hội hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây để hiện thực hóa ý tưởng nghệ thuật. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội cũng là không ít thử thách. Đoan Trang cho rằng việc nổi tiếng quá nhanh đôi khi khiến nhiều nghệ sĩ trẻ dễ đánh mất phương hướng nếu không xây dựng được nền tảng vững chắc.
Đó cũng là lý do Đoan Trang luôn nhấn mạnh việc hiểu rõ giá trị của bản thân. Theo nữ ca sĩ, chỉ khi biết mình là ai và điều gì tạo nên sự khác biệt, người nghệ sĩ mới không bị cuốn theo những xu hướng nhất thời. "Khi mình hiểu được giá trị cốt lõi của mình thì sẽ không bao giờ đánh mất chính mình. Những gì mình có hôm nay là kết quả của cả một quá trình rất dài nỗ lực và rèn luyện", Đoan Trang nói.
Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm, giọng ca 7X cho biết rất khó để chọn ra một dấu mốc duy nhất bởi mỗi giai đoạn đều mang một ý nghĩa riêng. Bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống khi lập gia đình và làm mẹ, cô không xem đó là điểm dừng của sự nghiệp mà là sự chuyển hóa trong vai trò. Từ ca sĩ biểu diễn, nữ ca sĩ trở thành giám khảo, huấn luyện viên, nhà sản xuất và tiếp tục truyền cảm hứng nghệ thuật cho con gái Sol.
Nữ ca sĩ cho biết chưa bao giờ ép Sol phải theo nghệ thuật. Những sản phẩm âm nhạc hay lần xuất hiện cùng mẹ đều diễn ra rất tự nhiên như những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Nếu sau này con gái tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, cô sẽ đồng hành. Còn nếu Sol lựa chọn một con đường khác, gia đình vẫn tôn trọng.
Dù bận rộn với vai trò làm vợ, làm mẹ nhưng với Đoan Trang, ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt. Theo cô, chỉ có vai trò của người nghệ sĩ thay đổi theo từng giai đoạn của cuộc sống. Dù đứng trên sân khấu, ngồi ghế giám khảo hay phía sau hậu trường, nữ ca sĩ vẫn chọn cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm.
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