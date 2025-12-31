Nữ giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’ khai gì?

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm việc với cảnh sát ẢNH: N.B

Bà Hà là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà khai rằng chương trình Về đây bốn cánh chim trời là tâm huyết của bản thân, cũng như toàn bộ ê kíp và Công ty Ngọc Việt. Chương trình được chuẩn bị trong 6 tháng với rất nhiều công sức và tâm huyết để chờ đến ngày ra mắt khán giả vào 28.12.

Tuy nhiên, theo lời khai của bà Hà, bà đã mắc sai lầm khi không thực hiện tiến độ thanh toán đối với giám đốc âm nhạc, cũng như không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước show diễn và 50% sau show.

"Đây chính là một trong những lỗi lớn nhất của mình", bà Hà thừa nhận.

Trung tá Phạm Thành Công, Đội trưởng đội Điều tra PC01 Công an Hà Nội, nói về vụ án ẢNH: N.B

Trung tá Phạm Thành Công, Đội trưởng Đội điều tra PC01 Công an Hà Nội, cho biết từ khoảng tháng 6, Công ty Ngọc Việt đã bắt đầu triển khai tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Đây là chương trình có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng và được nhiều khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức, bà Hà không đủ năng lực tài chính và đến ngày biểu diễn không thông báo hoãn chương trình mà tiếp tục bán vé, thu tiền của khán giả.

Trung tá Công khẳng định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Theo trung tá Công, PC01 Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.