Thời sự

Nữ giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’ khai gì?

Trần Cường
Trần Cường
31/12/2025 11:13 GMT+7

Làm việc với cảnh sát, giám đốc đơn vị tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' thừa nhận đã mắc sai lầm khi không thực hiện tiến độ thanh toán và cho rằng đây là một trong những lỗi lớn nhất của mình.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’ khai gì?- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm việc với cảnh sát

ẢNH: N.B

Bà Hà là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Tại cơ quan điều tra, bà Hà khai rằng chương trình Về đây bốn cánh chim trời là tâm huyết của bản thân, cũng như toàn bộ ê kíp và Công ty Ngọc Việt. Chương trình được chuẩn bị trong 6 tháng với rất nhiều công sức và tâm huyết để chờ đến ngày ra mắt khán giả vào 28.12.

Tuy nhiên, theo lời khai của bà Hà, bà đã mắc sai lầm khi không thực hiện tiến độ thanh toán đối với giám đốc âm nhạc, cũng như không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước show diễn và 50% sau show.

"Đây chính là một trong những lỗi lớn nhất của mình", bà Hà thừa nhận.

Nữ giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’ khai gì?- Ảnh 2.

Trung tá Phạm Thành Công, Đội trưởng đội Điều tra PC01 Công an Hà Nội, nói về vụ án

ẢNH: N.B

Trung tá Phạm Thành Công, Đội trưởng Đội điều tra PC01 Công an Hà Nội, cho biết từ khoảng tháng 6, Công ty Ngọc Việt đã bắt đầu triển khai tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Đây là chương trình có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng và được nhiều khán giả quan tâm.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức, bà Hà không đủ năng lực tài chính và đến ngày biểu diễn không thông báo hoãn chương trình mà tiếp tục bán vé, thu tiền của khán giả.

Trung tá Công khẳng định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Theo trung tá Công, PC01 Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Theo tài liệu điều tra, từ khoảng tháng 6, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28.12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực (P.Từ Liêm, Hà Nội).

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11.10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, bà Hà chỉ đạo đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20 giờ 30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ.

