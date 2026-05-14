Nữ giúp việc đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi bị tuyên 2 năm tù

Tuyến Phan
14/05/2026 14:04 GMT+7

Nữ giúp việc có hành vi liên tục tát, đánh, mắng chửi, đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi, đã bị tuyên 2 năm tù với cáo buộc hành hạ người khác.

Ngày 14.5, TAND khu vực 3 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) mức án 2 năm tù về tội hành hạ người khác.

Nữ bị cáo được xác định là người đã liên tục tát, đánh, mắng chửi, đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi khi làm giúp việc, chăm sóc cụ.

Hình ảnh nữ giúp việc đánh cụ bà bị camera an ninh ghi lại

Nội dung vụ án cho thấy, tháng 12.2025, bà Bắc được anh N.V.C, con trai cụ H.T.N thuê hỗ trợ chăm nom tại nhà ở Hà Nội sau khi cụ bị đột quỵ. Tiền công 11 triệu đồng mỗi tháng.

Đầu tháng 1.2026, anh C. đến thăm thì thấy tai, mắt của mẹ bị thâm tím, tụ máu, phần trán đỏ và sưng. Anh hỏi thì bị cáo Bắc nói do cụ bị ngã.

Nghi ngờ, anh C. kiểm tra camera của gia đình phát hiện nữ giúp việc hành hạ cụ bà trong nhiều ngày khi liên tục đánh, tát, túm tóc, xốc đầu rồi thả mạnh xuống xe lăn...

Tại tòa, bị cáo khai vì bị anh C. giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên nên "bức xúc" làm vậy. Tuy nhiên, anh C. khẳng định, việc bị cáo khai do bị gia đình giữ lại tiền là không đúng sự thật.

Theo người đàn ông, trước khi vào làm việc, hai bên đã có thỏa thuận giữ lại 5 triệu đồng để đến tết Nguyên đán sẽ trả lại. Bị cáo đồng ý và trong quá trình làm việc không có ý kiến gì.

Nữ bị cáo tại phiên tòa ngày 14.5

Hội đồng xét xử đánh giá lời khai của bị cáo có thái độ quanh co; đồng thời trình chiếu toàn bộ clip do camera an ninh trong nhà ghi lại là chứng cứ trong vụ án, thể hiện những cử chỉ thô bạo của bị cáo.

"Bị hại 82 tuổi, bị liệt nửa người nhưng bị cáo vẫn đánh liên tiếp vào mặt, đầu thì tôi thấy bị cáo không có tâm", HĐXX nhận định, và nhấn mạnh công việc chăm sóc người già đòi hỏi sự kiên nhẫn, yêu thương và trách nhiệm. Hành vi của bị cáo thể hiện sự thô bạo, thiếu tình thương đối với người mà mình được thuê chăm sóc.

Phía gia đình cụ bà cho biết thêm, dịp tết Nguyên đán, bị cáo xin làm 10 ngày, mỗi ngày 1 triệu đồng, gia đình đồng ý. Sau tết, bị cáo xin nghỉ làm 6 ngày gia đình cũng vui vẻ, thậm chí còn trả lương tháng thứ 13, hỗ trợ thêm 600.000 đồng mỗi tháng để ăn sáng…

Sau biến cố, tâm lý cụ N. thay đổi, có biểu hiện trầm cảm, sợ hãi, không dám thuê người giúp việc.

